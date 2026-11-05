Die fußballerischen Qualitäten waren Jürgen Klopp selbstverständlich längst bekannt - aber im persönlichen Austausch hat Wael Mohya den Bundestrainer dann doch noch einmal überrascht.

"Die Gespräche waren top", sagte Klopp über den erstmals nominierten und angeblich vom FC Bayern umworbenen Gladbacher Shootingstar, "ich selbst war mit 17 sicher nicht so selbstbewusst." Er habe aber auch nicht so gut Fußball gespielt.

Wael Mohya tut dies - und davon will sich der Bundestrainer im kommenden Länderspielfenster persönlich überzeugen, ohne, dass Mohya, der auch vom marokkanischen Verband umworben wird, zwangsläufig debütiert.

"Es ist einfach mal zum Sehen, dass wir eine Woche Zeit mit ihm haben", sagte Klopp über seine Position Nummer 24: "Das wollen wir, wenn es geht, in der Zukunft beibehalten - eine Position, wo wir sehen, ob einer spielt, ob er es überhaupt in den Kader schafft."

Jürgen Klopp: Keine "Versprechungen" an Wael Mohya

Als Kandidaten für die Zukunft nannte Klopp in diesem Zusammenhang Paris Brunner von der AS Monaco. Für die Nations-League-Spiele in Belgrad gegen Serbien am 13. November und drei Tage später in Berlin gegen die Niederlande darf er jeweils 23 Spieler melden.

Mohya hat Klopp nicht nur mit seiner Jugend überzeugt. "Es gibt nicht viele 17-Jährige, die in der Bundesliga spielen, das allein ist schon ein herausragendes Merkmal", betonte der Bundestrainer: "Aber er macht es auch noch gut. Wirklich gut." Er habe "große Lust, die Zukunft mit ihm anzugehen - ohne irgendwelche Versprechungen oder sowas. Man hat natürlich auch eine Sorgfaltspflicht."