Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP
Filippo Cataldo

Wo soll das alles enden? Bayern-Gegner Bodö/Glimt erlebt einen einzigen Fiebertraum

Champions League
FEATURES
Bodö/Glimt
Bayern München

So einen Aufstieg, wie ihn der FK Bodö/Glimt in den vergangenen neun Jahren hingelegt hat, dürfte es im modernen Fußball eigentlich nicht geben: Von der zweiten Liga einer damals maximal mittelklassigen Fußballnation zum Beinahe-Stammgast in der Champions League - und das ganz ohne Investor, reichem Gönner oder großem Konzern im Rücken. Hier erklärt der Vorstandsvorsitzende des Underdog-Teams mit Anspruch, wie man nördlich des Polarkreises ein immer besserer Fußballklub werden kann.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten sie beim FK Bodö/Glimt Schwierigkeiten, sogar Spieler aus dem Süden Norwegens von einem Wechsel zum Überraschungsteam der letztjährigen Champions-League-Saison zu überzeugen.

"Die Spieler haben einen Blick auf die Karte geworfen und gesehen, dass wir nördlich des Polarkreises zu Hause sind. Es ist kalt bei uns, es ist windig, es regnet oft. Zur nächsten größeren Stadt im Norden sind es zehn Stunden mit dem Auto. Zur nächsten größeren Stadt im Süden auch", sagt Frode Thomassen. Im Winter ist die Sonne einen Monat lang nicht zu sehen in der Stadt. 

Und wer weiß, ob der heutige Vorstandsvorsitzende und eines der Gesichter des im modernen Fußball eigentlich unmöglichen Aufschwungs des FK Bodö/Glimt nach Jahrzehnten als Fußballprofi, Sportfunktionär und Uni-Professor in der vergleichsweise warmen Hauptstadt Oslo sich einst selbst dem Klub angeschlossen hätte, wenn er nicht im arktischen Nordnorwegen zur Welt gekommen und aufgewachsen wäre. 

Doch Thomassen, 59, kehrte 2003 in seine Heimatregion zurück und begann bei der damaligen Fahrstuhlmannschaft FK Bodö/Glimt als Jugendtrainer. Später wurde er Akademieleiter und Mitglied des Vorstands. Als der Klub 2010 kurz vor der Insolvenz stand, solidarisierte sich die ganze Stadt mit dem Verein: Fans, Bewohner, Unternehmer, die ansässigen Fischer gaben Geld, der Klub rettete sich, in den kommenden Jahren setzte man fast nur noch selbst ausgebildete Spieler ein. 

FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images

Wie viele Titel hat Bodö/Glimt in den vergangenen Jahren gewonnen?

Doch das richtige Märchen beginnt erst 2017: FK Bodö/Glimt ist mal wieder abgestiegen,Thomassen wird CEO und ein selbst im norwegischen Fußball eher unbekannter Mann namens Kjetil Knutsen Co-Trainer. 4,2 Millionen Euro setzt man damals insgesamt um pro Jahr, der Umsatz eines deutschen Drittligisten war schon damals doppelt so hoch.  

Man steigt sofort wieder auf, Knutsen wird zum Chef befördert. Der Rest ist ein einziger Fiebertraum: 2019 Vize-Meister, 2020 Meister, zum ersten Mal überhaupt, 2021, 2023 und 2024 wieder Meister. Dazu kommt: 2021/2022 ist in der Conference League erst im Viertelfinale Schluss, 2022/2023 erstmals Europa League, 2024/2025 geht es in der Europa League bis ins Halbfinale, letzte Saison startet man erstmals in der Champions League und scheitert erst im Achtelfinale nach einem bärenstarken Hinspiel und einem Absturz im Rückspiel an Sporting Lissabon - nachdem man zuvor unter anderem Manchester City, Atletico Madrid und Inter Mailand besiegt hatte. 

Und das alles mit einer Mannschaft, die pressing- und laufintensiven, dynamischen, mitreißenden und niemals nüchternen Ergebnisfußball spielt und die noch immer beinahe komplett aus Norwegern besteht, allerdings zunehmend aus dem ganzen Land. Auch Rückkehrer aus dem europäischen Ausland sind dabei: Erfolgreichster Torjäger letzte Saison: Jens Petter Hauge, der schon bei Milan und Eintracht Frankfurt spielte. Kapitän: Patrick Berg, der aus Lens zurückkehrte und dessen Vater Örjan Berg in den 1990ern jahrelang in der Schweiz spielte und 1992 sogar ein halbes Jahr in München bei den Löwen verbrachte und der heute Sportdirektor von FK Bodö/Glimt ist.

Wenn es nach Thomassen geht, dürfte demnächst auch der Anteil an Legionären steigen. "Natürlich limitiert uns der Standort weiterhin etwas. Aber wir haben wir uns entwickelt und entwickeln uns weiter. Ich denke, dass wir mittlerweile eine gute Adresse sind und interessant sein können für Spieler aus ganz Skandinavien." Polarkreis hin-, keine Sonne im Winter her. 

N.E.C. Nijmegen v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs First LegGetty Images

Was ist das Erfolgsgeheimnis des FK Bodö/Glimt?

Wo soll das alles enden? "Wir haben jetzt 750.000 Follower auf Instagram, mehr als jede andere skandinavische Mannschaft. Ich glaube, wir haben das Potenzial, der zweitliebste Verein aller zu sein."

Und wieso auch nicht? Der FK Bodö/Glimt ist ein sympathisches, aufstrebendes Team aus einer aufstrebenden europäischen Liga - dieses Jahr sind mit Bodö und Viking Stavanger erstmals zwei norwegische Klubs in der Königsklasse dabei - aus einer aufstrebenden Fußball-Nation. 

Die Story könnte schlechter sein. Die Voraussetzungen, zu einem der absoluten Kult-Klub zu werden, sind aber auch unabhängig vom sportlichen Erfolg da. 

Wenn Frode Thomassen sagt, dass man ein Klub sei, bei dem es um "Kultur und Werte" gehe, klingt das nicht wie der im modernen Fußball sonst übliche Marketingsound. "Wir haben keinen Investor, wir haben keinen privaten Eigentümer. Ich denke, dass das eine interessante Geschichte ist in einem Fußball, der so kommerziell geworden ist."

Thomassen sagt "interessant", und nicht "eigentlich unmöglich", auch weil er und die anderen Verantwortlichen beim FK Bodö/Glimt ziemlich überzeugt sind von ihrer Strategie. "Wir reden hier nicht darüber, dass wir gewinnen wollen und setzen uns keine Ziele. Wir reden über Leistung. Wenn wir performen, dann kommen die Resultate", sagt er und erklärt: "Wir haben vier Grundwerte, für die der Klub stehen soll: Leistung, Entwicklung, Loyalität und Einheit. Danach arbeiten wir."

Was haben Bodö/Glimt und der FC Bayern München gemeinsam?

So vernünftig und durchdacht das alles klingt, es wäre gerade im Fußball nicht das erste Mal, dass eine Gesellschaft ihre Werte über den Haufen werfen würde, wenn man erst einmal am großen Erfolg - und den Geldtöpfen - gerochen hat. Im vergangenen Geschäftsjahr setzte Bodö/Glimt vor allem dank der erfolgreichen europäischen Spielzeiten rund 75 Millionen Euro um, das ist schon eine andere Hausnummer als 2017. 

Thomassen ficht das nicht an, doch er ist davon überzeugt, dass sie sich nördlich des Polarkreises nicht korrumpieren lassen werden vom Erfolg. "Hier ist seit zehn Jahren die gleiche Gruppe von Menschen tätig, wir sind gerne hier und sind diesen Weg Schritt für Schritt gemeinsam gegangen. Wir sind zuletzt auch Risiken eingegangen, aber auch hier immer nur in kleinen Schritten. Wir genießen den Erfolg und sind darauf fokussiert, uns zu verbessern, aber wir fühlen keinerlei Erwartungen an uns."

Statt verrückte Sachen auf dem Transfermarkt zu machen, baut man ein neues Stadion, nächstes Jahr soll die Arctic Arena fertig sein. Außerdem investiert man in KI- und Daten-Start-Ups, um alle Informationen, die man als Fußballklub und -Mannschaft so sammelt, vernünftig zu bündeln und damit anschließend sinnvolle (und womöglich gar lukrative) Dinge anstellen zu können. Was man halt so macht, wenn man einen Plan hat und keinen wilden Träumen hinterherjagt.

Nun geht es für die vernünftigen Gipfelstürmer vom Polarkreis am Donnerstag am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison zum FC Bayern München (21 Uhr, DAZN live). Und in gewisser Weise blicken die Norweger sogar auf Augenhöhe auf den deutschen Rekordmeister - schließlich sind beide Teams gerade beim Ballon d’Or als Mannschaft des Jahres nominiert worden. Da enden aber die Gemeinsamkeiten natürlich schon. "Bayern München wird ein ganz besonderes Spiel für uns", sagt Thomassen, "ein schöner Test für uns". Man hoffe, gut genug zu sein, um mithalten zu können. Und falls nicht? "Dann werden wir daraus was gelernt haben."

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen