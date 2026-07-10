Geht das Märchen von Norwegen und Erling Haaland bei der WM 2026 weiter? Oder halten Harry Kanes Engländer ihren Traum vom ersten WM-Titel seit 1966 aufrecht? Die Antwort liefert das Viertelfinale zwischen den Skandinaviern und den Three Lions am Samstag (11. Juli) um 23 Uhr deutscher Zeit. Ausgetragen wird die Begegnung in Miami (USA).









Wichtig zu wissen: Im Free-TV könnt Ihr Norwegen gegen England am Samstagabend nicht live sehen. Weder ARD noch ZDF haben das WM-Viertelfinale live im Programm. Ihr müsst also zwingend auf MagentaTV zurückgreifen - und was dabei zu beachten ist, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

WM nicht live bei ARD oder ZDF: Auf welchem Sender läuft England vs. Norwegen stattdessen im TV und Live Stream?

MagentaTV ist kein frei empfangbarer Sender und nicht wie ARD oder ZDF Teil des Free-TV. Das bedeutet, dass Ihr Euch zunächst mit einem kostenpflichtigen Abo Zugang zu MagentaTV verschaffen müsst. Nur so könnt Ihr Norwegen vs. England bei dem Pay-TV-Sender, der alle 104 Spiele der WM 2026 überträgt, live anschauen.

Wenn Ihr das Abo MagentaTV Flex bucht, könnt Ihr das Duell zwischen Haaland und Kane live und in voller Länge genießen. Die Kosten liegen bei elf Euro pro Monat und Ihr könnt das Abo monatlich wieder kündigen.

Übrigens: Auch das letzte Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz um 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag und das Spiel um Platz der 3 der WM 2026 sind ausschließlich bei MagentaTV live zu sehen. Für diese Partien gibt es ebenso wie für Norwegen vs. England keine Übertragung im Free-TV.









MagentaTV bietet Euch derweil für den Kracher zwischen Norwegen und England am Samstagabend eine ausführliche Vorberichterstattung mit Moderator Johannes B. Kerner und Experte Mats Hummels, der Haaland aus gemeinsamen Zeiten beim BVB bestens kennt. Kommentator von Norwegen vs. England ist ab 23 Uhr dann Wolff Fuss.

WM nicht live bei ARD oder ZDF: Auf welchem Sender läuft England vs. Norwegen stattdessen im TV und Live Stream? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung





Spiel Norwegen vs. England Wettbewerb WM 2026, Viertelfinale Datum Samstag, 11. Juli 2026 Anstoß 23 Uhr (deutsche Zeit) Übertragung im Free-TV - Übertragung im Pay-TV und Livestream MagentaTV Abo MagentaTV Flex (11 Euro pro Monat, monatlich kündbar) Moderator Johannes B. Kerner Experte Mats Hummels Kommentator Wolff Fuss Spielort Miami (USA)

WM nicht live bei ARD oder ZDF: Auf welchem Sender läuft England vs. Norwegen stattdessen im TV und Live Stream? Erling Haaland stürmt die Spitze der Charts

Norwegen schreibt bei der WM 2026 eine der Geschichten des Turniers - und an deren Spitze steht dabei natürlich Superstar Erling Haaland. Der Mittelstürmer von Manchester City hat in bisher vier WM-Einsätzen schon siebenmal getroffen und darf von der Torjägerkrone träumen. Die beiden Haaland-Treffer beim 2:1-Sieg im Achtelfinale gegen Brasilien brachten derweil eine ganz besondere Story dieser Weltmeisterschaft in Nordamerika ins Rollen.

Der bekannte norwegische DJ und Musikproduzent Kygo hatte im Vorfeld des Duells seiner Landsmänner mit der Selecao ein altes Rap-Video von Haaland hervorgekramt und angekündigt, es neu gemixt zu veröffentlichen, sollte Haaland gegen Brasilien treffen. Die Voraussetzung erfüllte der City-Star dann bekanntlich und Kygo fragte bei Instagram: "Sollen wir das rausbringen, Erling?" Haalands klare Antwort in den Kommentaren: "Ja, ja, ja oder ja!"

Entsprechendes Video hatte der damals 16-jährige Haaland gemeinsam mit seinen Kumpels Erik Botheim (heute Malmö FF, Schweden) und Erik Sandberg (heute IA Akranes, Island) aufgenommen, mit denen er seinerzeit für Norwegens U17-Nationalmannschaft spielte. "Kygo jo" lautete der Titel des offensichtlich nicht ganz ernst gemeinten Songs, den Haaland unter dem Künstlernamen "Lyng" gemeinsam mit den "Flow Kingz" (Botheim und Sandberg) veröffentlichte.

Kygo machte seine Ankündigung indes schnell wahr und brachte seinen Remix des Haaland-Songs heraus. "Made it moment", freute sich der norwegische Goalgetter auf Instagram. "Danke, Kygo! Heißt das, dass ich jetzt offiziell ein Künstler bin?", fragte er augenzwinkernd. Der entsprechende Beitrag, in dem Haaland Kygos Remix teilte, erreichte schnell die Marke von drei Millionen Likes. In Norwegen stürmte die Neuauflage im Vorfeld des Viertelfinals gegen England sogar in Windeseile die Spitze der Musikcharts.

Das Original-Video von Haaland und seinen Freunden auf YouTube hat mittlerweile übrigens mehr als 21 Millionen Aufrufe.

WM nicht live bei ARD oder ZDF: Auf welchem Sender läuft England vs. Norwegen stattdessen im TV und Live Stream? Die Bilanz

Die Bilanz in den bisherigen direkten Duellen spricht vor dem WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England klar für die Three Lions. Von den zwölf Aufeinandertreffen, die es bis dato gab, konnte England sieben gewinnen, die Norweger nur deren zwei. Drei Duelle endeten unentschieden.

In den letzten vier Aufeinandertreffen gelang Norwegen kein Tor gegen England, den Mannen von der Insel allerdings auch nur deren zwei. Zweimal gab es ein 0:0, zwei Länderspiele gewannen die Three Lions jeweils mit 1:0. So war das Ergebnis auch beim bisher letzten Aufeinandertreffen im September 2014, als England in einem Freundschaftsspiel dank eines Treffers von Wayne Rooney per Elfmeter siegte.

Der letzte norwegische Sieg über England war aber Teil eines ganz dunklen Kapitels der englischen Fußballgeschichte. Im Juni 1993 schlugen die Skandinavier die Three Lions um Paul Gascoigne und Teddy Sheringham in der WM-Qualifikation mit 2:0, das Hinspiel in England hatte gut ein halbes Jahr zuvor 1:1 geendet.

Auch wegen dieser beiden enttäuschenden Ergebnisse gegen Norwegen wurden die Engländer in ihrer Qualifikationsgruppe letztlich nur Dritter und verpassten damit sensationell die WM 1994 in den USA. Die Norweger hingegen qualifizierten sich sogar als Gruppenerste vor der Niederlande.

Norwegen vs. England im WM-Viertelfinale 2026: Die bisherige Bilanz



