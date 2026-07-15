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Marko Brkic

WM 2026: Wann und wie oft war England schon Weltmeister?

Weltmeisterschaft
England - Argentinien
England
Argentinien

England steht so kurz vor einem WM-Titel wie lange nicht mehr. Doch wann und wie oft durften die Three Lions die prestigeträchtigste Trophäe des Fußballs in die Höhe stemmen? GOAL hat die Antwort.

Neben Ländern wie Brasilien, Deutschland, Argentinien, Frankreich, Italien, Spanien und Uruguay zählt England zu den bisher acht Weltmeistern der Fußballgeschichte. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft liegt allerdings bereits einige Jahre zurück.

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Wie oft England den WM-Titel holen konnte, erfahrt ihr im Folgenden.

WM 2026: Wann und wie oft war England schon Weltmeister?


England konnte die wichtigste Trophäe des Weltfußballs bislang "nur" einmal gewinnen. Der historische Triumph gelang den Three Lions 1966 - ausgerechnet bei der ersten WM-Endrunde im eigenen Land.

Damals kämpften 16 Nationen um den Titel. England setzte sich in der Gruppenphase gegen Uruguay, Mexiko und Frankreich als Tabellenführer durch. Nach einem 1:0-Erfolg gegen Argentinien im Viertelfinale und einem 2:1-Sieg gegen Portugal um Superstar Eusebio im Halbfinale folgte das legendäre Finale gegen Deutschland.

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England crest
England
ENG
Argentinien crest
Argentinien
ARG

Das WM-Endspiel von Wembley ging vor allem wegen des umstrittenen "Wembley-Tores" in die Fußballgeschichte ein. In der Verlängerung traf Geoff Hurst zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung, nachdem sein Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld gesprungen war. Bis heute gibt es Diskussionen darüber, ob der Ball die Torlinie tatsächlich vollständig überschritten hatte. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst erkannte den Treffer nach Rücksprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofiq Bəhramov jedoch an. Deutschland musste anschließend offensiver agieren und kassierte in der 120. Minute noch das 2:4 - gleichzeitig der Endstand.

Mit Spielern wie Bobby Moore, Bobby Charlton und Geoff Hurst brachte die Weltmeistermannschaft von 1966 einige der größten Legenden des englischen Fußballs hervor. Seitdem wartet England allerdings vergeblich auf den zweiten WM-Titel. Immerhin erreichten die Three Lions 1990, 2018 und nun auch 2026 das Halbfinale.

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WM 2026: Wann und wie oft war England schon Weltmeister? Die Endrunden-Ergebnisse der Engländer

Jahr

Gastgeberland

Ergebnis

1930

Uruguay

nicht teilgenommen

1934

Italien

nicht teilgenommen

1938

Frankreich

nicht teilgenommen

1950

Brasilien

Vorrunde

1954

Schweiz

Viertelfinale

1958

Schweden

Vorrunde

1962

Chile

Viertelfinale

1966

England

Weltmeister

1970

Mexiko

Viertelfinale

1974

Deutschland

nicht qualifiziert

1978

Argentinien

nicht qualifiziert

1982

Spanien

Zwischenrunde

1986

Mexiko

Viertelfinale

1990

Italien

Spiel um Platz 3/Vierter

1994

USA

nicht qualifiziert

1998

Frankreich

Achtelfinale

2002

Südkorea/Japan

Viertelfinale

2006

Deutschland

Viertelfinale

2010

Südafrika

Achtelfinale

2014

Brasilien

Vorrunde

2018

Russland

Vierter

2022

Katar

Viertelfinale

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