Neben Ländern wie Brasilien, Deutschland, Argentinien, Frankreich, Italien, Spanien und Uruguay zählt England zu den bisher acht Weltmeistern der Fußballgeschichte. Der größte Erfolg der Nationalmannschaft liegt allerdings bereits einige Jahre zurück.

Wie oft England den WM-Titel holen konnte, erfahrt ihr im Folgenden.

WM 2026: Wann und wie oft war England schon Weltmeister?





England konnte die wichtigste Trophäe des Weltfußballs bislang "nur" einmal gewinnen. Der historische Triumph gelang den Three Lions 1966 - ausgerechnet bei der ersten WM-Endrunde im eigenen Land.

Damals kämpften 16 Nationen um den Titel. England setzte sich in der Gruppenphase gegen Uruguay, Mexiko und Frankreich als Tabellenführer durch. Nach einem 1:0-Erfolg gegen Argentinien im Viertelfinale und einem 2:1-Sieg gegen Portugal um Superstar Eusebio im Halbfinale folgte das legendäre Finale gegen Deutschland.

Das WM-Endspiel von Wembley ging vor allem wegen des umstrittenen "Wembley-Tores" in die Fußballgeschichte ein. In der Verlängerung traf Geoff Hurst zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung, nachdem sein Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld gesprungen war. Bis heute gibt es Diskussionen darüber, ob der Ball die Torlinie tatsächlich vollständig überschritten hatte. Der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst erkannte den Treffer nach Rücksprache mit dem sowjetischen Linienrichter Tofiq Bəhramov jedoch an. Deutschland musste anschließend offensiver agieren und kassierte in der 120. Minute noch das 2:4 - gleichzeitig der Endstand.

Mit Spielern wie Bobby Moore, Bobby Charlton und Geoff Hurst brachte die Weltmeistermannschaft von 1966 einige der größten Legenden des englischen Fußballs hervor. Seitdem wartet England allerdings vergeblich auf den zweiten WM-Titel. Immerhin erreichten die Three Lions 1990, 2018 und nun auch 2026 das Halbfinale.

WM 2026: Wann und wie oft war England schon Weltmeister? Die Endrunden-Ergebnisse der Engländer