Gruppe E bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft 2022 verspricht auch die Gruppe E mit Deutschland viel Spannung. Hier gibt's alle Infos.

Gewinnt Deutschland nach 2014 wieder den WM-Titel? Hansi Flicks Mannschaft will jedenfalls ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden, denn vom 20. November bis zum 18. Dezember kämpft das DFB-Team um den Titel bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In diesem Jahr findet die Endrunde somit nicht wie sonst üblich im Sommer sondern im Winter statt. Der Grund: Der sehr heiße Sommer in Katar.

Im Eröffnungsspiel stehen sich am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus der Gruppe A. Einen Tag später legen die Teams der Gruppe B los und am 22. November absolvieren die Mannschaften der Gruppe C ihre ersten Vorrundenspiele. Die Gruppe D startet dann ebenfalls am Mittwoch, den 22. November. Deutschlands Gruppe E folgt am 23. November.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe E bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe E?

In Gruppe E befinden sich gleich vier spannende Teams, allen voran ist Deutschland hier natürlich der Hingucker. Des Weiteren komplettieren Japan, Costa Rica und Spanien die Gruppe. Der Tabellenerste und -zweite sind für die K.o.-Runde der WM qualifiziert.

Als Favoriten gelten hier Deutschland und Spanien. Die deutsche Nationalmannschaft schwächelte zwar zuletzt, gilt aber als "Turniermannschaft". Japan und Costa Rica gehen als Außenseiter in Gruppe E und haben somit wenig zu verlieren.

Gruppe E bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Costa Rica 0 0 - Deutschland 0 0 - Japan 0 0 - Spanien 0 0 -

WM 2022, Gruppe E: Der Spielplan

Der erste Gegner der Deutschen ist Japan. Am 23. November um 14 Uhr kommt es zu dem Duell, am selben Tag folgt um 17 Uhr die Partie zwischen Spanien und Costa Rica.

Der 2. Spieltag bringt dann das Top-Duell der Gruppe E: Spanien gegen Deutschland (20 Uhr). Zuvor aber treffen noch Japan und Costa Rica aufeinander (11 Uhr). Beide Begegnungen finden am 27. November statt. Am 1. Dezember bringt der 3. Spieltag dann Klarheit in Sachen Achtelfinale. Japan spielt gegen Spanien (20 Uhr) und Costa Rica gegen Deutschland (20 Uhr).

Gruppe E bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 23. November, 14 Uhr 1 Deutschland - Japan - 23. November, 17 Uhr 1 Spanien - Costa Rica - 27. November, 11 Uhr 2 Japan - Costa Rica - 27. November, 20 Uhr 2 Spanien - Deutschland - Dezember, 20 Uhr 3 Japan - Spanien - Dezember, 20 Uhr 3 Costa Rica - Deutschland -

WM 2022, Gruppe E: Welche Gegner könnten im Achtelfinale auf Deutschland warten?

Wer wartet auf die beiden Teams aus Gruppe E dann im Achtelfinale? Der Erste dieser Gruppe bekommt es mit dem Zweitplatzierten der Gruppe F zu tun. Zur Info: In ebenjener Gruppe sind Belgien, Kanada, Kroatien und Marokko. Der Zweitplatzierte aus Gruppe E trifft auf den Erstplatzierten aus Gruppe F.

Sollte Deutschland also als Zweiter in das Achtelfinale einziehen, könnte es zu einem Kracher zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Belgiern kommen.