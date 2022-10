Gruppe C bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft 2022 verspricht auch die Gruppe C mit Argentinien viel Spannung. Hier gibt's alle Infos.

Kann Frankreich den WM-Titel verteidigen? Die Antwort auf die Frage erhalten wir vom 20. November bis zum 18. Dezember bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In diesem Jahr findet die WM nicht wie sonst üblich im Sommer, sondern im Winter statt. Der Grund: Der sehr heiße Sommer in Katar.

Im Eröffnungsspiel stehen sich am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus der Gruppe A. Einen Tag später legen die Teams der Gruppe B los und am 22. November absolvieren die Mannschaften der Gruppe C ihre ersten Vorrundenspiele.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe C bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe C?

Wie in jeder WM-Gruppe spielen auch in der Gruppe C vier Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale. Hier sind dies Argentinien, Polen, Mexiko und Saudi-Arabien. Nach Abschluss der Gruppenspiele erreichen der Tabellenerste und -zweite die nächste Runde.

Bei der Frage nach dem Favoriten in Gruppe C ist Argentinien zu nennen. Das Team um Superstar Lionel Messi verfügt über sehr viel Qualität. 2021 gewannen die Gauchos die Copa América.

Polen um Torjäger Robert Lewandowski ist aussichtsreichster Kandidat auf Platz zwei vor Mexiko. In der Rolle des krassen Außenseiters geht Saudi-Arabien ins Rennen.

Gruppe C bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Argentinien 0 0 - Polen 0 0 - Mexiko 0 0 - Saudi-Arabien 0 0 -

WM 2022, Gruppe C: Der Spielplan

Wie bereits weiter oben beschrieben, sind die ersten Spiele der Gruppe C auf den 22. November terminiert. Dann spielen Argentinien gegen Saudi-Arabien (11 Uhr) und Polen gegen Mexiko (17 Uhr).

Weiter geht' s am 26. November mit Polen gegen Saudi-Arabien (14 Uhr) und Argentinien gegen Mexiko (20 Uhr), ehe am 30. November der 3. Spieltag mit folgenden zeitgleich startenden Duellen ansteht: Polen gegen Argentinien (20 Uhr) und Saudi-Arabien gegen Mexiko.

Gruppe C bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 22. November, 11 Uhr 1 Argentinien - Saudi-Arabien - 22. November, 17 Uhr 1 Mexiko - Polen - 26. November, 14 Uhr 2 Polen - Saudi-Arabien - 26. November, 20 Uhr 2 Argentinien - Mexiko - 30. November, 20 Uhr 3 Polen - Argentinien - 30. November, 20 Uhr 3 Saudi-Arabien - Mexiko -

WM 2022, Gruppe C: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Wichtig für die Mannschaften der Gruppe C ist auch die Endtabelle der Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Australien, Dänemark und Tunesien.

Der Grund dafür: Der Erste der Gruppe C trifft im Achtelfinale auf den Zweiten der Gruppe D (3. Dezember, 20 Uhr), während der Zweite der Gruppe C auf den Sieger der Gruppe D, womöglich Frankreich, treffen wird (4. Dezember, 16 Uhr).