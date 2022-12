WM: Spanien verliert gegen Japan, Deutschland scheidet aus - der TICKER zum Nachlesen

Unglaubliches Finale in Gruppe E! Spanien verliert gegen Japan mit 1:2 - beide Mannschaften ziehen damit ins Achtelfinale ein.

(SID) Die nächste sensationelle Wende zum Einzug ins Achtelfinale: Japan hat im WM-Gruppenfinale die lange haushoch überlegenen Spanier geschockt und Deutschland auf die Heimreise geschickt. Beim 2:1 (0:1) drehten der Freiburger Ritsu Doan (48.) und der Düsseldorfer Ao Tanaka (51.) das Spiel. Dabei waren die Japaner eine Halbzeit lang dem Ball und den Gegnern nur hinterhergelaufen.

Wie beim 2:1 gegen Deutschland zum Auftakt leitete Nationaltrainer Hajime Moriyasu in der Pause den Sieg ein, der Japan an die Spitze der Gruppe und in der K.o.-Runde am Montag gegen Vizeweltmeister Kroatien führt. Alvaro Morata (11.) hatte Spanien mit seinem dritten Turniertor in Führung geschossen. Als Zweiter der Gruppe E trifft der Weltmeister von 2010 am Dienstag auf Marokko.

Spanien vs. Japan live: Die WM heute im LIVE TICKER

Begegnung Spanien gegen Japan, WM 2022 (Gruppe E) Endstand 1:2 Tore 1:0 Morata (11.), 1:1 Doan (48.), 1:2 Tanaka (51.) Aufstellung Spanien Unai Simon - Azpilicueta (46. Carvajal), Rodri, Pau Torres, Balde (68. Alba) - Busquets, Gavi (68. Fati), Pedri - Olmo, Williams (57. Torres), Morata (57. Asensio) Aufstellung Japan Gonda - Taniguchi, Itakura, Yoshida, Nagatomo (46. Mitoma) - Tanaka (87. Endo), Morita - Kubo (46. Doan), Kamada (69. Tomiyasu), Ito - Maeda (62. Asano)

SCHLUSSPFIFF | Spanien vs. Japan 1:2

90.+5 | Die Zeit geht dahin. Zwei Chancen eben, Asensio und Olmo, mehr war nicht. Keine einzige Aktion sonst, die eine Beschreibung wert wäre. Was für ein heftiger Dämpfer auch für die Spanier, auch wenn sie mit einem blauen Auge davonkommen.

90.+4 | Als Belohnung für den Gruppensieg darf Japan im Achtelfinale dann auch noch gegen das stärker einzuschätzende Kroatien spielen, Spanien gegen Marokko. Was für ein merkwürdiger Abend und was für ein irrwitziger Verlauf.

90.+1 | Spanien nur noch fünf TOre besser als Deutschland. Nachspielzeit hier: sieben Minuten. Im Parallelspiel sind es sogar zehn.

90. Minute | Kurz darauf kommt auch Olmo zum Abschluss. Im Nachgang der Szene vorhin kommt der Ball von Rodri tief, nach feinem Doppelpass mit Ferran Torres ist Olmo halbrechts im Strafraum frei durch. Doch Gonda hält den Schuss sogar fest.

89. Minute | Der Wahnsinn, Spanien mit einer Torchance. Asensio schießt von halbrechts aus 20 Metern. Ferran Torres verpasst den Abstauber knapp.

88. Minute | Nochmal sowas wie ein Umschaltmoment, aber Mitoma wird von Rodri abgelaufen. Dann geht es wieder Richtung japanische Hälfte, doch auch eine echte, zwingende Schlussoffensive zieht Spanien nicht auf. Müssen sie ja auch nicht, so lange Deutschland nicht verliert oder sechs Tore Tordifferenz aufholt.

87. Minute | Letzter Wechsel der Partie, mit Endo kommt nochmal ein Wadenbeißer, der Japans Gruppensieg über die Zeit bringen soll. Torschütze Tanaka verlässt das Feld.

86. Minute | Carvajal, Olmo und Asensio mit viel Kleinklein am rechten Strafraumeck. Dann bleibt Asensio mit seinem Pass in die Mitte aber hängen.

84. Minute | Jetzt führt Deutschland wieder. Hilft aber nichts bei dieser spanischen Lethargie. Die Schützenhilfe bleibt aus.

82. Minute | Chance für Japan: Doan flankt einen Freistoß aus dem Halbfeld in die Mitte. Itakura steht komplett frei und köpft Simon in die Arme. Das war gefährlicher als alles, was Spanien im zweiten Durchgang auf die Beine gestellt hat.

81. Minute | Ansu Fati mit dem Doppelpass mit Asensio. An der Grundlinie links im Strafraum wird er aber gebockt, nicht mal ein Eckball springt bei heraus.

79. Minute | Was haben wir den Ballbesitz und diese vielen Pässe im ersten Durchgang gezählt. Und auch ein bisschen gefeiert. Alles rein gar nichts mehr wert jetzt. Spanien hat immer noch über 80 Prozent Ballbesitz und die 1000 Pässe in ein paar Minuten voll. Und im zweiten Durchgang angeblich einmal Richtung Tor geschossen. Und das kann nichts Nennenswertes gewesen sein.

77. Minute | Das Spiel ist ein Abbild der japanischen Partie gegen Deutschland, nur dass die zwei Tore wesentlich früher fielen. Es waren Japans einzige Torchancen. Großer Unterschied allerdings: Spanien hat auch keine.

75. Minute | Langer Ball in die Spitze von Rodri, Fati hat aber gegen Itakura keine Chance, an den Ball zu kommen.

73. Minute | Havertz gleicht aus und hievt Spanien wieder ins Achtelfinale. Dieser Abend wird immer unglaublicher. Achso, zum Spiel hier. Es passiert nichts. Also, wirklich jetzt. Außer, dass eine immense Spannung in der Luft liegt, passiert absolut rein gar nichts. Spanien hat den Ball, Japan verteidigt. Und kommt Nullkommanull zu gefährlichen Szenen.

71. Minute | Für Deutschland trifft Musiala den Pfosten. Costa Rica stochert sich dagegen zum 2:1 und dreht das Spiel. Das kannst du ja keinem erzählen. Damit sind Deutschland UND Spanien derzeit raus aus dem Turnier.

67. Minute | Auf einmal steht Spaniens Ballgeschiebe und Spieldominanz unter einem ganz anderen Stern. Spanien hatt erst eine einzige Strafraumaktion im zweiten Durchgang. Nur zehn der 129 Pässe im zweiten Durchgang fanden im Angriffsviertel statt. Spanien ist gerade so weit weg vom gegnerischen Tor wie Deutschland vom WM-Titel.

65. Minute | Jetzt sind auf einmal schon 20 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Mehr als die zwei japanischen Tore ist nicht passiert. Spanien ist sichtlich geschockt. Fragende Augen auch bei Enrique und seinem Co-Trainer an der Seitenlinie.

62. Minute | Japan hat das Spiel gedreht und JETZT erst kommt Deutschland-Schreck Asano, der bislang bei jeder Einwechslung einen Effekt hatte. Der wirkungslose Maeda verlässt das Feld.

60. Minute | Was für ein Auftritt der Blue Samurai, wie die wild angestachelt in diesen Durchgang starteten. Kaum zu beschreiben, geschweige denn zu erklären, was in diesen fünf Minuten passiert ist. Die souveränen und ruhigen Spanier, von wegen. Jetzt zieht sich Japan wieder zurück und lauert auf die Umschaltmomente.

59. Minute | Das macht aber noch nicht mal einen Unterschied, denn wenn Japan hier Spanien schlägt, ist Deutschland auch bei einem Sieg höchstwahrscheinlich raus. Ein paar Tordifferenz-Optionen gegenüber Spanien gäbe es dann noch, die sind aber nicht aus dieser Welt. Wobei, so unvorhersehbar das Geschehen hier gerade daherkommt, schließen wir besser gar nichts mehr aus.

58. Minute | Was passiert hier? Costa Rica gleicht gegen Deutschland aus. Der Aufstand der Kleinen!

57. Minute | Zudem wird Torschütze Morata von Asensio ersetzt. Damit spielen die zwei Offensivstars, die in den ersten beiden Spielen beginnen durften.

57. Minute | Spanien reagiert umgehend und wechselt doppelt. Williams verlässt das Feld für Ferran Torres.

56. Minute | Tanaka und Busquets prallen hart zusammen, deswegen ruht das Spiel jetzt erstmal nach diesen turbulenten Anfangsminuten.

54. Minute | Doan dribbelt rechts wie wild und spielt quer, aber einen Tick zu weit. Maeda verpasst, Mitoma kratzt den Ball von der Grundlinie zurück in die Mitte. Der Schiedsrichter sieht die Kugel im Aus, deswegen gilt das Tor von Tanaka, der Mitomas Vorlage mit dem Knie ins Tor drückt, erstmal nicht.

53. Minute | Das dauert richtig lange. Das war so unglaublich knapp. Und dann zeigt Gomes auf den Mittelpunkt, der Treffer zählt!

51. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Japan! Tanaka trifft zum 1:2

48. Minute | Wahnsinn, Japan gleicht aus. Und wie! Japan attackiert Simon in dessen Fünfer, der ist, wie fast immer will man sagen, wacklig mit dem Ball am Fuß, spielt zu spät und zu ungenau. Balde verliert dann nach Simons Flugball den Ball an der linken Seitenlinie an Ito. Doan übernimmt die Kugel, zieht energisch nach innen und haut den Ball aus 20 Metern ins rechte Eck. Simon ist dran, kann aber nicht abwehren und sieht auch dabei nicht so gut aus.

48. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Japan! Doan trifft zum 1:1

46. Minute | Dann geht es weiter.

46. Minute | Bei Spanien weicht die Routine der Routine: Carvajal kommt und teilt sich die Arbeitszeit mit Azpilicueta.

46. Minute | Außerdem kommt Mitoma für Nagatomo.

46. Minute | Doppelwechsel bei Japan: Kubo verlässt für Doan das Feld.

Halbzeit | Spanien hat alles im Griff und führt nach einem Morata-Kopfball ungefährdet. Es ist viel Fantasie nötig, um sich Japan nochmal ins Spiel zurückzudenken. Vielleicht mit dem Mute der Verzweiflung, denn wenn Japan verliert, sind die Blue Samurai raus. Aber zu stark und beinahe fehlerlos präsentieren sich die Iberer. Das Spiel ist völlig unaufgeregt und einseitig. Spanien mit 82.9 Prozent Ballbesitz und fast 600 Pässen. So viele spielen mittelgute Teams im gesamten Match.

HALBZEIT | Spanien vs. Japan heute im LIVE TICKER | Pausenstand: 1:0

45.+1 | Nur eine Minute Nachspielzeit, abgesehen vom Tor lief das Spiel flüssig in Spaniens Reihen. In der hat der gute Williams nach einem Dribbling auf der rechten Seite nochmal eine Halbchance, sein Schuss aus spitzem Winkel wird abgeblockt und fliegt knapp übers Tor. Die folgende Ecke boxt Gonda weg.

45. Minute | Und gleich noch eine Gelbe, Yoshida sieht sie, auch er kommt von hinten gegen Morata zu spät und erwischt die Knochen. Damit sind alle drei Innenverteidiger Japans vorbelastet. Wobei das Gomes jetzt bei Yoshida übler gesehen hat, als es eigentlich war.

44. Minute | Jetzt sieht auch Taniguchi seine Gelbe Karte. Gavi und Williams wollen auf der rechten Außenbahn den Doppelpass spielen. Taniguchi unterbindet das mit dem langen Bein in den Körper von Gavi.

42. Minute | Seit langer Zeit schiebt sich Spanien nochmal bis an den japanischen Sechzehner heran und gewinnt den Ball im Gegenpressing, Busquets ist da federführend. Der Ball springt zu Olmo, der bleibt mit seinem Distanzschuss aber an einem der vielen japanischen Verteidiger-Beine hängen.

39. Minute | Jetzt gibts die Gelbe, die es eben hätte geben müssen. Itakura begeht gegen Pedri fast das gleiche Foul wie Taniguchi eben gegen Gavi.

37. Minute | Chance für Japan? Nicht wirklich, Ito steht beim Steilpass im Abseits. Das wird aber erst gepfiffen, nachdem er sich im Dribbling verfangen hat und Kamada mit seinem Schuss an Rodri hängen bleibt. Deswegen kam kurz so etwas wie "oh, passiert was?" auf.

35. Minute | Spaniens Keeper Simon ist das alles zu langweilig, also schlägt er zwei Meter vor der eigenen Torlinie gleich mal zwei Kamikaze-Haken gegen Maeda. Dann kratzt er den Ball von der Grundlinie und verhindert eine Ecke. Gerade nochmal gutgegangen.

33. Minute | Hartes Vergehen von Taniguchi, der Pedri in der spanischen Hälfte auf die Ferse steigt. Erst das sechste Vergehen dieser in jeder Hinsicht ruhigen und unaufgeregten Partie. Gelb wäre aber trotzdem schon angemessen gewesen.

31. Minute | Weitere Torchancen ergeben sich gerade aber nicht. Das kann man langweilig finden. Man kann sich aber auch weiter faszinieren lassen. Und aus Empathie für den Außenseiter hoffen, dass vielleicht der eine Pass doch mal irgendwie misslingt und Japan das Spiel auf den Kopf stellt. Dafür braucht es aber viel Vorstellungskraft.

29. Minute | 84.9 Prozent Ballbesitz für Spanien nach 29 Minuten. Keine Pointe.

26. Minute | Rodri erntet ein anerkennendes Raunen und Szenenapplaus, weil er am eigenen seitlichen Strafraumrand in aller Ruhe mit einem Haken das japanische Anlaufen, das man wohlwollend als Pressing bezeichnen könnte, auflöst. Es ist beeindruckend, mit welcher Boss-Attitüde und Unaufgeregtheit Spanien sein Spiel aufzieht.

24. Minute | Vorstoß von Azpilicueta, der das rechte Halbfeld entlang marschiert und dann Morata im Abseits anspielt. So macht es nichts, dass Olmo nach Moratas Querpass in der Mitte aus vier Metern an Itakuras guter Rettungsgrätsche hängenbleibt.

23. Minute | Und die endet einmal mehr bei Stoßstürmer Morata, der rechts im Strafraum von Pedri eingesetzt wird. Yoshida ist zwar dran, den Abschluss kann er aber nicht verhindern. Der ist aber immerhin nicht frei, so kann Gonda sicher parieren.

22. Minute | Ein Ballgewinn von Japan an der Mittellinie. Absoluter Seltenheitswert. Kamada will sich dann mit Nagatomo den linken Flügel entlang kombinieren. Nagatomo rennt aber an Azpilicueta rein und verliert die Kugel. Und dann läuft die Passmaschinerie wieder an.

20. Minute | Morata übrigens schon mit seinem dritten Turniertreffer, obwohl er heute erstmals in der Startelf steht. Bislang hat kein anderer Spieler häufiger getroffen.

18. Minute | Die schiere Menge an Pässen im spanischen Spiel ist schon außergewöhnlich. Und mit dem 1:0 im Rücken ist es auch gar nicht mehr verwerflich, dass das zum Teil brotlos und wenig nach vorne gerichtet ist. Japan hechelt nur hinterher und wird zermürbt.

15. Minute | Das wird jetzt eine richtig undankbare Aufgabe für Japan. Gegen eine so passsichere, ballsichere und selbstbewusste Mannschaft so früh in Rückstand zu geraten, ist nicht empfehlenswert. So lange die Blue Samurai hinten liegen, können sie sich auch den Blick aufs Parallelspiel sparen.

13. Minute | Weniger kompliziert ist dagegen die neue Tabellensituation. Denn wenige Minuten vor der spanischen Führung hat auch Deutschland gegen Costa Rica im gut 50 Kilometer entfernten Al Bayt Stadium vorgelegt. Somit sind Stand jetzt doch noch die zwei großen Gruppenfavoriten weiter.

11. Minute | Der ist einfacher. Morata nutzt die zweite Chance zur Führung. Und sah unkompliziert aus: Morita fängt eine flache Pedri-Hereingabe in den Fuß von Williams ab. Der spielt zu Azpilicueta ans rechte Strafraumeck. Der flankt in die Mitte. Morata nickt aus fünf Metern ein.

11. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOR für Spanien! Morata trifft zum 1:0

9. Minute | Für Spanien ist es Morata, der den ersten Abschluss verzeichnet. Olmo, Pedri und Gavi führen eine Ecke kurz aus, dann flankt Olmo. Moratas Kopfball ist schwierig, er kriegt ihn aber aufs Tor. Allerdings genau auf Gonda im japanischen Tor.

8. Minute | Schwerer Fehler von Busquets am eigenen Sechzehner, das öffnet Japan die Tür. Maeda gewinnt den Ball nach einer schlechten Annahme des Katalanen, dann wird im Strafraum etwas geflippert, bis Kamada eine runterfallende Kerze direkt nach rechts legt zu Ito. Der schießt aus spitzem Winkel ins Außennetz.

6. Minute | Dann der erste Vorstoß: Williams zieht rechts das Tempo an, nachdem Pedri ihn eingesetzt hatte. Yoshida steht beim Querpass im Weg, so kann Morata die Hereingabe nicht verwerten.

4. Minute | Noch mehr Zahlen, weil, passiert sonst noch nichts: Spanien mit 50 Pässen in den ersten dreieinhalb Minuten. Rechnet das mal hoch. Aber kaum einer geht in die Tiefe. Das ist noch ein Einspielen und sich zurechtlegen.

2. Minute | Spanien mit dem Anstoß und in den ersten 90 Sekunden mit 100 Prozent Ballbesitz. Sehr viel weniger werden es auch nach 90 Minuten voraussichtlich nicht sein.

1. Minute | Und los geht's, das Spiel zwischen Spanien und Japan läuft!

Vor Beginn | Spanien und Japan treffen erstmals im Rahmen eines Pflichtspiels aufeinander, das einzige Freundschaftsspiel im Jahr 2001 hat Spanien mit 1:0 gewonnen, das hat jetzt zugegebenermaßen nicht so viel Aussagekraft. Gespielt wird im Khalifa International Stadium, Schiedsrichter Gomes kommt aus Südafrika und leitet nach Frankreich vs. Australien seine zweite Partie im Turnier.

Vor Beginn | Zumal es jetzt, Achtung, steile These, gegen das bislang stärkste Team bei dieser WM geht. Spaniens 7:0 gegen Costa Rica war schlicht beeindruckend. Und auch wenn das Team gegen Deutschland ergebnistechnisch nicht ganz nachlegen konnte, so war es doch Teil des, Achtung, nächste These, bislang besten Spiels dieses Turniers. Spanien macht einen ausgewogenen und selbstbewussten Eindruck, gefühlt ist es das einzige Top-Team, wo keinerlei Zoff (Belgien, Deutschland, Frankreich), Verletzungspech (Brasilien) oder Ergebnisprobleme (England, Argentinien) herrschen.

Vor Beginn | Japan hat sich diese schwierige Aufgabe heute gegen das starke Spanien selbst zuzuschreiben. Nach der Party gegen Deutschland folgte der Kater, das 0:1 gegen Costa Rica war schon eine ziemlich große Enttäuschung. Mutlos, ohne Ideen und uneffizient. So kommt es, dass Japan bei einer Niederlage defintiv ausscheidet. Das ist schon eine große Drucksituation.

Vor Beginn | Bis wir an dieser Stelle alle Eventualitäten abgebildet haben, ist das Spiel um, deswegen beschränken wir uns zunächst auf das für dieses Spiel und diese zwei Teams Wesentliche: Japan hat das Weiterkommen mit einem Sieg in der eigenen Hand. Bei einem Remis wird es kompliziert. Bei Spanien wird es erst bei einer Niederlage kompliziert. Ein Sieg oder ein Remis gegen die Blue Samurai, und Enrique und Co. sind weiter.

Vor Beginn | Diese WM bot uns vielleicht noch nicht so viele wirklich hochklassige und aufregende Spiele. Aber an einem mangelt es bestimmt nicht: Drama, Baby. Gestern das Zittern der Polen und das um Mexiko, eben das irrwitzige Scheibenschießen der Belgier gegen glückliche Kroaten. Und nun der Showdown der deutschen Gruppe E. Nichts ist entschieden, alles ist möglich, vier Länder wollen ins Achtelfinale.

Vor Beginn | Spaniens Coach Enrique besetzt im Vergleich zum 1:1 gegen Deutschland die Außenpositionen neu: Azpilicueta übernimmt rechts wieder von Carvajal, Balde darf erstmals bei dieser WM links von Beginn an ran und verschafft Alba eine Pause. Da auch Pau Torres für Laporte spielt, sind drei Viertel der spanischen Viererkette neu. Und vorne stürmen Williams und Morata anstelle von Torres und Asensio.

Vor Beginn | Das ist die Startelf Spaniens: Simon - Azpilicueta, Rodri, Torres, Balde - Gavi, Busquets, Pedri - Williams, Morata, Olmo.

Vor Beginn | Etwas überraschend verzichtet Trainer Moriyasu auf Stuttgarts Endo, auch Freiburgs Doan rotiert aus der Startelf heraus. Zudem sitzen Yamane, Soma und Ueda im Vergleich zum überraschenden 0:1 gegen Costa Rica auf der Bank. An deren Stelle spielen Taniguchi, Tanaka, Kubo, Ito und Maeda.

Vor Beginn | So spielt Japan: Gonda - Ito, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo - Kamada, Morita, Tanaka, Kubo - Maeda.

Spanien gegen Japan heute live im TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Spanien:

Unai Simon - Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde - Busquets, Gavi, Pedri - Olmo, Williams, Morata

🚨 OFICIAL | ¡¡ESTE ES 𝐄𝐋 𝐎𝐍𝐂𝐄 ANTE JAPÓN!!



👥 Ya tenemos la alineación inicial de @LUISENRIQUE21 para el duelo ante los nipones.



💪🏼 ¡¡Vamos a por todas, equipo!! ¡¡Los octavos de final nos esperan!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/2ThJFI18AV — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 1, 2022

Japan setzt auf folgende Aufstellung:

Gonda - Taniguchi, Itakura, Yoshida, Nagatomo - Tanaka, Morita - Kubo, Kamada, Ito - Maeda

SAMURAI BLUE’s Coach Moriyasu shares aspiration to “Give our all” in match against Spain #football https://t.co/tGLlkfWW6C — jfa_en (@jfa_en) December 1, 2022

Spanien vs. Japan im LIVE TICKER: Die Übertragung der WM heute

Spanien vs. Japan heute ... TV / STREAM / TICKER ... live im TV MagentaTV ... im LIVE STREAM MagentaTV ... im LIVE TICKER GOAL

WM 2022 im LIVE TICKER: Der Vorbericht zu Spanien vs. Japan heute

Daichi Kamada zermarterte sich den Kopf. Doch eine Erklärung fand er nicht. "Ich weiß, dass ich besser spielen kann, ich kann es auf jeden Fall", sagte der Japaner über seine bislang rätselhaften Auftritte in Katar.

Ausgerechnet der Überflieger von Eintracht Frankfurt kommt vor dem Gruppenfinale am Donnerstag (20 Uhr MEZ/MagentaTV) nicht in Schwung. Nur ein Sieg im Showdown mit Spanien garantiert den Blue Samurai den Sprung ins WM-Achtelfinale - und würde die deutschen Chancen gleichzeitig massiv senken. "Das ist unser Ziel", sagte Torwart Shuichi Gonda pflichtschuldig.

Doch von Optimismus ist bei den Japanern nach dem 0:1 gegen Costa Rica kaum etwas zu spüren, erst recht nicht bei Kamada. In herausragender Form aus der Bundesliga nach Katar angereist, taucht der 26-Jährige auf der WM-Bühne bislang völlig ab. Selbst beim 2:1-Überraschungssieg gegen Deutschland spielte der Regisseur nur eine Nebenrolle.

"Ich verstehe nicht, wie ich in den letzten beiden Spielen gespielt habe", sagte Kamada, einer der Frankfurter Europa-Helden im Frühjahr. Er habe lange nachgedacht - und "ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich hatte so viele einfache Fehler, dass ich es nicht glauben konnte."

Und der Mittelfeldspieler ist vor dem ersten "K.o.-Spiel" gegen die Spanier nicht das einzige Problem. Gegen Deutschland hatte Japans "Team Bundesliga" noch mit gewaltiger Effizienz und unbekümmerter Leichtigkeit begeistert. Gegen Costa Rica fehlte von diesen Tugenden alles - nicht zuletzt, weil Nationaltrainer Hajime Moriyasu sein Team auf fünf Positionen umgestellt hatte.

Diese Tatsache und die vorsichtige Taktik gegen die Zentralamerikaner sorgten für reichlich Kritik. Moriyasu interessiert das jedoch nicht. "Wir haben darüber nachgedacht, was schiefgelaufen ist, und versuchen, daraus Energie für das Spanien-Spiel zu schöpfen", versicherte der Coach am Trainingsgelände Al Sadd im Zentrum Dohas.

Und so schlecht wie die japanische Stimmung ist, stehen die Chancen nicht. Japan hat das eigene Schicksal in der Hand. "Ich gehe davon aus, dass wir unser Bestes geben. Wir müssen uns so gut wie es nur geht vorbereiten", sagte Moriyasu am Mittwoch: "Wir wollen hinterher nichts bereuen. Wir müssen an uns glauben."

Ein Remis würde sogar sicher zum Weiterkommen reichen, wenn Deutschland und Costa Rica ebenfalls remis spielen. Sollte die DFB-Elf nur mit einem Tor gewinnen, reicht den Asiaten ebenfalls jedes Unentschieden außer ein 0:0.

Die größte Kunst dürfte sein, die negative Stimmung vor dem Endspiel im Khalifa-Stadion, wo der Coup gegen Deutschland gelang, in Trotz umzukehren. Das gilt auch für Kamada. Der Offensivspieler zweifelt nicht an der eigenen Klasse. Zumindest noch nicht. "Ich werde das nächste Spiel abwarten", sagte er, "und wenn ich nicht gut bin, werde ich mir Gedanken machen müssen." (SID)

