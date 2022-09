Weltmeisterschaft 2022: Welche ist die Todesgruppe?

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2022 hat einige interessante Begegnungen ergeben - aber welche ist die Todesgruppe? Das zeigt Euch GOAL.

Es ist Tradition, dass nach jeder WM-Auslosung und im Vorfeld jeder Endrunde über die sogenannte "Todesgruppe" - die Gruppe mit der stärksten Besetzung - spekuliert wird.

Gruppen mit vielen starken Nationalteams, wie es sie in der Vergangenheit regelmäßig gab - wie die Gruppe mit Argentinien, England, Schweden und Nigeria im Jahr 2002 - sind heute nicht mehr möglich, da die FIFA die Lostöpfe jetzt nach der Platzierung in der Weltrangliste und nicht mehr nach kontinentalen Konföderationen einteilt.

Die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat trotzdem einige interessante Gruppen hervorgebracht - aber welche ist die schwerste?

Die Gruppen der WM 2022 im Überblick

Gruppe A: Katar, Ecuador, Niederlande, Senegal

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

Group C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexico, Polen

Gruppe D: Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien

Gruppe E: Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Welche ist die Todesgruppe?

Die stärkste Gruppe in Katar scheint die Gruppe E zu sein. In dieser sind zwei ehemalige Weltmeister aus Europa und das wohl stärkste Team aus Asien vertreten.

Spanien war 2010 Weltmeister, während Deutschland zuletzt 2014 den Titel holte - den vierten insgesamt. Bei den folgenden Endrunden schieden beide dann jedoch als Titelverteidiger in der Vorrunde aus.

Die Spanier und das DFB-Team sollten sich so oder so vor Japan, das sich mit sieben Punkten Vorsprung vor Australien locker durch die Qualifikation gespielt hat, in Acht nehmen. Und Costa Rica hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für Überraschungen bei Weltmeisterschaften gesorgt. So überstand Costa Rica 2014 die damalige Todesgruppe mit England, Italien und Uruguay und zog anschließend ins Viertelfinale ein.

