WM 2022 live im TV und LIVE-STREAM: Welche Sender zeigen / übertragen die Spiele?

Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür. Aber welche Sender übertragen die Spiele im TV und via LIVE-STREAM? GOAL Hat die Antworten.

Die WM 2022 in Katar bildet den prominenten Abschluss des Fußballjahres. Doch wo können Fans die Spiele des Turniers im TV und LIVE-STREAM sehen? Hier gibt es alle Infos zu den übertragenden Sendern.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch der Höhepunkt steht für die Fußballer noch an. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Weltmeisterschaft statt. Das Turnier ist aus verschiedenen Gründen nicht unumstritten, Kritik am Gastgeber hagelte es zuletzt immer wieder.

Zweifelsohne dürfte die WM trotz aller Bedenken weltweit großes Interesse hervorrufen - trotz des ungewöhnlichen Termins. Denn zum ersten Mal findet die WM im Spätherbst und Winter statt, für die übertragenden TV-Sender bedeutet das: Das Adventsprogramm muss weichen oder umgeplant werden, im Fokus steht für vier Wochen der Ball.

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 20. November und endet knapp eine Woche vor Weihnachten. Welche Sender sind für die Fans hierzulande die erste Anlaufstation, um die Spiele im TV und LIVE-STREAM sehen zu können? Alles Wichtige dazu folgt jetzt.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

WM 2022 in Katar: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die Fußball-WM gehört zu den größten Sportereignissen der Welt, das Interesse sowohl global als auch hierzulande dürfte wieder riesig sein. Natürlich können die Spiele im TV und als LIVE-STREAM verfolgt werden. Alles zu den übertragenden Sendern haben wir im Folgenden zusammengestellt.

WM 2022 in Katar: MagentaTV zeigt alle Spiele live

Wer alle Spiele der WM 2022 live sehen will, der muss auf MagentaTV zurückgreifen. Das TV-Angebot der Deutschen Telekom liefert Abonnenten alle 64 Partien ins Haus, 16 davon sogar exklusiv. Unter diesen Exklusivspielen befinden sich unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale sowie auch das Spiel um Platz drei, wenn dieses ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft stattfindet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenlos zu empfangen, stattdessen muss ein Abo abgeschlossen werden. Immerhin: Jeder kann sich MagentaTV ins Haus holen, auch alle, die ihren Internetanschluss über einen anderen Anbieter abgeschlossen haben. Wichtig: MagentaTV ist nicht zu verwechseln mit MagentaSport! Letzteres ist ein reines Sportangebot der Telekom, das zahlreiche Wettbewerbe im Portfolio hat. Die WM aber läuft dort nicht.

WM 2022: Was kostet MagentaTV?

Telekom-Kunden können sich MagentaTV als zusätzlichen Service zum bestehenden Vertrag hinzubuchen, zudem gibt es für alle Fans die Möglichkeit, ein Kurzzeit-Abonnement nur für die WM abzuschließen, das monatlich kündbar ist. Mit diesem kostet MagentaTV zehn Euro im Monat, allerdings gibt es dann nur das rudimentäre Angebot ohne Zusatzdienste wie Netflix oder Disney+. Die Spiele der WM aber sind Teil des Pakets. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Telekom.

WM 2022, TV und LIVE-STREAM: Wie kann MagentaTV genutzt werden?

MagentaTV gibt es nach erfolgreicher Registrierung als App für verschiedene Geräte wie dem MagentaTV Stick, Amazon Fire TV, Google Chromecast, Apple TV und weitere. Zudem kann MagentaTV über den Computer genutzt werden oder als App für SmartTVs. In diesem Fall funktioniert MagentaTV wie ein herkömmlicher LIVE-STREAM.

WM 2022: Welche Experten hat MagentaTV verpflichtet?

Die Telekom setzt bei der WM auf namhaftes Personal, um die Spiele zu begleiten. Dazu gehören etwa Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic oder auch Ex-Bayern-Profi Javi Martínez. Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich analysiert strittige Entscheidungen, Jan Henkel führt mit einem taktischen Blick auf die einzelnen Mannschaften durch die Sendungen.

WM 2022: Auch ARD und ZDF übertragen umfangreich im TV und LIVE-STREAM

Um weite Teile der WM 2022 sehen zu können, ist allerdings gar kein Abonnement notwendig. Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF übertragen einen Großteil der Spiele im Free-TV, nämlich alle abzüglich jener 16, die MagentaTV exklusiv zeigen darf. Die gute Nachricht: Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind auf jeden Fall frei empfangbar zu sehen.

Auch die Übertragungen im LIVE-STREAM sind bei der ARD und im ZDF ohne Zusatzkosten verfügbar. Beide Sender bieten jeweils eine eigene Mediathek an, in der auch das laufende TV-Programm gespiegelt wird. Die Mediatheken der ARD und des ZDF sind per Webbrowser via Computer abrufbar oder als App auf diversen verschiedenen Geräten.

WM 2022 in der ARD: Die Moderatoren und Kommentatoren

Vier Kommentatorinnen und Kommentatoren hat die ARD bei der WM im Einsatz: Tom Bartels, Gerd Gottlob, Florian Naß und Christina Graf.

Ebenso gibt es vier Moderatorinnen und Moderatoren für die Sendungen: Esther Sedlaczek, Jessy Wellmer, Alexander Bommes und Julia Scharf.

WM 2022 im ZDF: Die Moderatoren und Kommentatoren

Das ZDF setzt bei der Moderation der Sendungen auf ein Duo: Jochen Breyer und Kathrin Müller-Hohenstein wechseln sich ab. Bei den Kommentatoren ist es wie bei der ARD ein Quartett, bestehend aus: Claudia Neumann, Béla Réthy, Oliver Schmidt und Martin Schneider.

WM 2022: Die Übertragung in der Übersicht