Gruppe B bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Am 20. November beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Hier gibt es alle Infos zur Gruppe B in der Vorrunde.

Vom 20. November bis zum 18. Dezember sind die Augen der Fußballwelt nach Katar gerichtet. Dann findet in dem Wüstenstaat die Weltmeisterschaft 2022. Der späte Zeitpunkt des diesjährigen WM-Turniers ist dem Klima geschuldet. Im Sommer ist es in Katar viel zu heiß, um Fußball zu spielen.

Im Eröffnungsspiel stehen sich am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus der Gruppe A. Einen Tag später, am Montag den 21. November, greifen dann die vier Teams der Gruppe B ins Geschehen ein.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe B bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe B?

Angeführt wird die Gruppe B von England. Der Weltmeister von 1966 will endlich einmal wieder die begehrteste Trophäe im Weltfußball gewinnen.

Mit Wales steht ein weiteres europäisches Nationalteam in der Gruppe B, die von den USA und dem Iran komplettiert wird.

Großer Favorit auf den Gruppensieg ist England, auch wenn die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate zuletzt schwächelte und in der Nations League abstieg.

Um Platz zwei, der ebenfalls die Qualifikation zur K.o.-Runde bedeutet, bahnt sich ein enges Rennen zwischen Wales um den langjährigen Real-Star Gareth Bale und den USA an. Dem Iran bleibt auf dem Papier zunächst die Rolle des Außenseiters - aber in dieser lässt es ich bei einer WM gut leben.

Gruppe B bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 England 0 0 - Wales 0 0 - USA 0 0 - Iran 0 0 -

WM 2022, Gruppe B: Der Spielplan

Am 21. November eröffnen England und der Iran die Gruppe B mit ihrem Duell, noch am selben Tag folgt das Aufeinandertreffen von Wales und den USA.

Am 2. Spieltag treffen die Three Lions auf die USA, während der Iran und Wales die Klingen kreuzen. Zum Abschluss der Vorrundenspiele der Gruppe B gibt es zeitgleich folgende Duelle: England vs. Wales und USA vs. Iran.

Gruppe B bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 21. November, 14 Uhr 1 England - Iran - 21. November, 20 Uhr 1 USA - Wales - 25. November, 11 Uhr 2 Wales - Iran - 25. November, 20 Uhr 2 England - USA - 29. November, 16 Uhr 3 Iran - USA - 29. November, 16 Uhr 3 Wales - England -

WM 2022, Gruppe B: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Die beiden Erstplatzierten aus der Gruppe B treffen im Achtelfinale überkreuz auf die beiden Erstplatzierten aus Gruppe A. Sprich: Der Erste aus Gruppe B spielt gegen den Zweiten der Gruppe A, der Zweite aus B trifft auf den Gruppensieger aus.

In der Gruppe A spielen die Niederlande, Senegal, Ecuador und Gastgeber Katar. Der Sieger der Gruppe B bestreitet sein Achtelfinale am 4. Dezember (20 Uhr), der Zweite der Gruppe B muss am 3. Dezember (16 Uhr) ran.