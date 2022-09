Gruppe A bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Nicht wie gewohnt im Sommer, sondern diesmal im Winter findet die WM 2022 in Katar statt. Hier gibt es alle Infos zur Gruppe A.

Die WM 2022 wird vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen. Da es im Gastgeberland im Sommer zu heiß gewesen wäre, um das Turnier unbesorgt durchzuführen, findet die Fußball-Weltmeisterschaft diesmal also im Winter statt.

Das Eröffnungsspiel der WM steigt am 20. November (Sonntag) um 17 Uhr deutscher Zeit, Gastgeber Katar trifft dabei auf Ecuador. Es ist ein Spiel der Gruppe A, um die es in diesem Artikel gehen soll.

Hier erhaltet Ihr nämlich alle Informationen zur Gruppe A bei der WM 2022. Ob Spielplan, Tabelle, Ergebnisse oder die Teams dieser Vorrunden-Staffel, im Folgenden bringen wir Euch stets auf den neuesten Stand.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe A?

Traditionell wurde der Gastgeber in Gruppe A gelost. Katar bekommt es hier mit Senegal, Niederlande und Ecuador zu tun, letzteres Nationalteam ist der Gegner Katars im großen Eröffnungsspiel am 20. November.

Favorit auf den Gruppensieg sind mit Sicherheit die Niederländer von Trainer Louis van Gaal mit Weltstars wie Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong oder Memphis Depay.

Getty

Für den Platz hinter Oranje, der auch noch zum Weiterkommen ins Achtelfinale berechtigt, scheint die Sache relativ offen zu sein. Auf dem Papier hat Senegal um Bayern-Superstar Sadio Mané oder Chelsea-Verteidiger Kalidou Koulibaly vermutlich die besten Karten. Katar fehlen zwar die großen Namen, dafür hat man den Heimvorteil auf seiner Seite. Und Ecuador darf man sicher nicht unterschätzen.

Gruppe A bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Katar 0 0 - Niederlande 0 0 - Senegal 0 0 - Ecuador 0 0 -

WM 2022, Gruppe A: Der Spielplan

Wie bereits erwähnt ist das erste Spiel in Gruppe A gleichzeitig auch das allererste Spiel der WM 2022: Katar gegen Ecuador.

Backpagepix.

Tags darauf fordert dann Senegal den Favoriten Niederlande heraus. Am 2. Spieltag geht es für Oranje gegen Ecuador, während sich Katar mit Senegal misst. Am finalen Spieltag gibt es dann die Duelle Niederlande vs. Katar und Ecuador vs. Senegal.

Gruppe A bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 20. November, 17 Uhr 1 Katar - Ecuador - 21. November, 17 Uhr 1 Senegal - Niederlande - 25. November, 14 Uhr 2 Katar - Senegal - 25. November, 17 Uhr 2 Niederlande - Ecuador - 29. November, 16 Uhr 3 Ecuador - Senegal - 29. November, 16 Uhr 3 Niederlande - Katar -

WM 2022, Gruppe A: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Die beiden Erstplatzierten aus der Gruppe A treffen im Achtelfinale überkreuz auf die beiden Erstplatzierten aus Gruppe B. Sprich: Der Erste aus Gruppe A spielt gegen den Zweiten der Gruppe B, der Zweite aus A trifft auf den Gruppensieger aus B.

In Gruppe B treten England, Iran, USA und Wales gegeneinander an. Der Gruppenzweite aus A würde im Achtelfinale also womöglich auf England treffen, das in Staffel B als Favorit auf den Gruppensieg gilt. Diese Partie geht am 4. Dezember um 20 Uhr über die Bühne.

Als Sieger der Gruppe A würde dann also Iran, USA oder Wales im Achtelfinale warten. Dieses Spiel ist für den 3. Dezember um 16 Uhr angesetzt.