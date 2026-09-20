"Wirklich ein Schock": Niko Kovac sagt Interviewtermin nach Nachricht vom Tod Peter Hermanns ab

"An dieser Stelle hatten wir eigentlich vor, mit BVB-Trainer Niko Kovac zu sprechen. Der hat uns aber kurzfristig abgesagt, weil er kurz davor vom Tod seines langjährigen Weggefährten und Co-Trainers Peter Hermann erfahren hat", sagte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein am späten Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Vorausgegangen war ein bemerkenswertes Interview beim Sender Sky im Nachgang des Topspiels des 4. Bundesliga-Spieltags in Stuttgart. Nachdem Moderator Sebastian Hellmann selbst erst während des Gesprächs mit Kovac und den TV-Experten Lothar Matthäus und Julia Simic vom Tod Hermanns erfahren hatte, gab er die Nachricht an seine Gäste weiter, wodurch der 1:0-Sieg des BVB durch ein Tor von Maximilian Beier und die erstmalige Dortmunder Rückkehr an die Tabellenspitze seit Mai 2023 völlig in den Hintergrund gerieten.

"Mir bleibt ein wenig die Luft weg. Vor ein, zwei Monaten habe ich noch versucht, mit ihm zu sprechen, das war gar nicht mehr möglich", sagte Kovac, der von der Nachricht sichtlich stark bewegt war. Damals, sagte der BVB-Coach, sei Hermanns Tochter ans Telefon gegangen. "Seine Krankheit war leider unheilbar. Ich bin tieftraurig, ein guter Mensch hat uns verlassen."

Hermann stand in mehr als 1000 Spielen als Co-Trainer für verschiedene Vereine, unter anderem auch den BVB, den FC Bayern, den 1. FC Nürnberg, Schalke 04, den Hamburger SV, Bayer Leverkusen und die deutsche Nationalmannschaft, an der Seitenlinie und prägte den deutschen Fußball über Jahrzehnte.

In der Pressekonferenz nach dem Spiel ergänzte Kovac mit den Tränen ringend: "Von mir und auch von meinem Bruder der Familie von Peter unser aufrichtiges Beileid. Ein toller Mensch ist von uns gegangen. Nicht nur als Co-Trainer in München, sondern auch als Co-Trainer, als ich noch Spieler in Leverkusen war. Wirklich ein Schock."