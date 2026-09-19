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Christian Guinin

Historisch! BVB nach Ewigkeit wieder Tabellenführer - FC Bayern in der Jägerrolle

Bundesliga
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
VfB Stuttgart
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat seinen Traumstart veredelt und sich nach 1212 Tagen zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga gekämpft.

Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac erarbeitete sich in ihrem Härtetest beim VfB Stuttgart am Samstag ein 1:0 (0:0) und verabschiedete sich mit vier Siegen aus vier Spielen als Tabellenerster in die lange Länderspielpause.

Maximilian Beier (70.) erlöste den BVB, der zuletzt nach dem 33. Spieltag der Saison 2022/23 auf Platz eins gelegen hatte. Meister wurde damals bekanntermaßen trotzdem der FC Bayern, die Münchner sind mit zehn Punkten nun erster Verfolger des BVB. Erst zum vierten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte haben die Dortmunder die ersten vier Saisonspiele gewonnen.

Stuttgart kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Aus den ersten vier Spielen holte der VfB lediglich drei Punkte, deutlich zu wenig für die gestiegenen Ansprüche des Champions-League-Teilnehmers.

Nach dem starken Saisonstart war der BVB "mit breiter Brust" nach Stuttgart gereist, wie Kovac betonte. Hinzu kamen erfreuliche personelle Nachrichten: Konstantinos Karetsas war nach seinem Kollaps vor rund eineinhalb Wochen zurück im Kader, der Grieche saß zunächst auf der Bank.

Dafür standen Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha und Waldemar Anton in der Startelf, also alle BVB-Profis aus dem XXL-Kader von Bundestrainer Jürgen Klopp. Selbes Bild beim VfB: Finn Jeltsch, Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Josha Vagnoman, allesamt von Klopp berufen, begannen. Genauso wie die nicht berücksichtigten Deniz Undav und Angelo Stiller.

Man wolle "die Jungs wieder ins Schaufenster stellen", hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zuvor betont. Viele Gelegenheiten bekamen sie dazu jedoch nicht. Stattdessen sahen die 60.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena eine zerfahrene Anfangsphase - mit dem immer gleichen Bild: Der BVB versuchte es mit hohem Pressing, Stuttgart befreite sich daraus, nutzte aber die Räume dahinter nicht.

Erst nach mehr als einer halben Stunde war einer der beiden Torhüter ernsthaft gefordert: BVB-Keeper Gregor Kobel (31.) rettete nach einem Fehler von Joane Gadou mit dem Fuß gegen Undav. Kurz darauf (34.) setzte Bilal El Khannouss einen Kopfball aus kurzer Distanz knapp rechts neben das Tor. Es war die mit Abstand beste Chance vor der Pause.

Daran änderten auch die ersten Minuten der zweiten Halbzeit nichts. Kovac reagierte nach einer Stunde und brachte Karetsas und Jobe Bellingham in die Partie. Der Engländer bediente wenig später Beier im Zentrum, der nur noch einzuschieben brauchte. Karetsas (73.) vergab kurz darauf die große Chance aufs 2:0.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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