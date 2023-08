Die Bundesliga ist für die meisten Fußballfans in Deutschland der Wettbewerb schlechthin. Doch wie viele Spieltage gibt es eigentlich?

Harry Kane ist die neue Attraktion der Bundesliga - der englische Nationalspieler ist nicht nur der teuerste Neuzugang in der Geschichte des FC Bayern München, sondern auch der deutschen Beletage. Deshalb schauen in Zukunft vielleicht auch viele Fans zu, die sich mit der Bundesliga noch nicht beschäftigt haben.

Und die stellen sich die Frage, wie viele Spieltage es in der Bundesliga eigentlich gibt. Wie lange dauert eine Saison, wie hoch ist die Anzahl der Spiele? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Getty Images

Zunächst einmal sei gesagt, dass es in der Bundesliga insgesamt 18 Mannschaften gibt - dies ist auch für die Saison 2023/24 der Fall. Aus den Regularien für den Spielplan ergibt sich dann auch automatisch die Anzahl der Spiele und der Spieltage in der Bundesliga.

Wie viele Spieltage gibt es? Aufbau der Bundesliga

Die offiziellen Bundesliga-Regeln besagen, dass jede Mannschaft gegen jede der anderen 17 Mannschaften zweimal in einer Saison spielt. In der sogenannten Hinrunde muss jedes Team einmal gegen jedes andere Team antreten. Wenn jede Mannschaft gegen jede Mannschaft einmal gespielt hat, gibt es die Rückrunde.

Insgesamt resultieren daraus 306 Spiele, die in einer Saison in der Bundesliga ausgetragen werden. Dann hat jede Mannschaft zweimal gegen jede andere Mannschaft in einer Saison gespielt. Der 1. Spieltag der Saison 2023/24 beginnt übrigens am 18. August 2023, der letzte Spieltag wird am 18. Mai 2024 ausgetragen.

Wie viele Spieltage gibt es in der Bundesliga?

Wie viele Spieltage gibt es nun in der Bundesliga? Die einfache Antwortet lautet: 34! Denn damit jedes Team zweimal gegen die restlichen Mannschaften in der Bundesliga spielen kann, sind insgesamt 34 Spiele pro Team nötig - 17 in der Hinrunde, 17 in der Rückrunde.

Mannschaften 18 Spieltage 34 Spiele gesamt 306

Zusätzlich zu den regulären 34. Spieltagen gibt es noch die Relegation. Dort trifft nach dem Ende der regulären Saison der 16. der Bundesligatabelle auf den Dritten der Tabelle der 2. Bundesliga. Wer sich in den dann folgenden beiden Duellen durchsetzt, darf die nächste Saison in der Bundesliga spielen, der Verlierer spielt in der 2. Bundesliga.