Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Die Bundesliga in der Übertragung

Werder Bremen empfängt in der Bundesliga den VfB Stuttgart. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Samstagnachmittag (13. August 2022) ist der VfB Stuttgart zu Gast bei Werder Bremen. Das Bundesligaspiel wird um 15:30 Uhr im Wohninvest-Weserstadion in Bremen angepfiffen.

Im ersten Spiel der neuen Saison kam Aufsteiger Werder Bremen nicht über ein Unentschieden gegen Wolfsburg hinaus. Heute gegen Stuttgart soll also der erste Dreier der Saison her. Für Stuttgart ist es direkt das erste Spiel der Saison. Auch dort will man natürlich gleich zu Beginn mit dem Einsammeln der Punkte beginnen. Ob ihnen das heute an der Weser gelingt, sehen wir dann heute ab 15:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Werder Bremen vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 13. August - 15:30 Uhr Spielort Wohninvest-Weserstadion (Bremen)

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Verantwortlich für das Zeigen der Partie zwischen Bremen und Stuttgart ist der Pay-TV-Sender Sky. Allerdings ist das Zusehen dort, wie der Begriff des Pay-TV schon vorausschickt, nicht umsonst.

Bei Sky müsst Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die Euch verschiedene Inhalte des Bezahlsenders freischalten. Welche Pakete es genau gibt, welches Ihr braucht, um die Bundesliga sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Sky-Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport 2 schließlich die Partie zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart sehen. Wer lieber die Konferenz mit allen anderen Spielen sehen möchte, der sollte bei Sky Sport 1 vorbeischauen.

Getty Images

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen offen.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky ist auch unter dem Namen Sky Go bekannt. Jeder der über einen Sky-Account verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket auch per LIVE-STREAM von unterwegs sehen. Alles was Ihr dafür dann neben dem Abo braucht, ist ein internetfähiges Gerät. Mehr Infos zu Sky Go gibt es hier.

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem alten Namen Sky Ticket geläufig. Auch hiermit könnt Ihr die Bundesliga per LIVE-STREAM verfolgen. WOW-Live-Sport ermöglicht es Euch nämlich die 1. und 2. Liga, sowie die Premier League, den DFB-Pokal und noch einiges mehr per LIVE-STREAM zu sehen.

Auch das ist aber natürlich nicht kostenlos möglich. Ein Abo von WOW-Live-Sport kostet Euch im Monat 29,99 Euro. Falls Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet, werden nur 24,99 Euro monatlich fällig. Dafür erhaltet Ihr dann auch Zugriff auf alle Sport-Inhalte.

Falls Ihr jetzt neugierig geworden seid, findet Ihr hier den Link, um Euch bei WOW anzumelden.

Getty Images

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL hat natürlich auch einen LIVE-TICKER im Angebot. Egal ob Tor, Auswechslung oder gelbe Karte, dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.