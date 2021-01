Werder Bremen vs. Union Berlin heute live sehen: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellung - alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Ob die Eisernen gegen Bremen an ihren erstklassigen Ligastart anknüpfen können? Wie und wo Ihr das Spiel heute live seht, zeigen wir Euch im Artikel.

Verkehrte Welt in der : Während Weihnachten auf dem sechsten Platz feiern durfte, rettete sich Bremen mit einem knappen Sieg gegen den FSV in die Pause. An der Weser ist die Erwartungshaltung deutlich höher als die bisher gewonnen 14 Punkte und der damit einhergehende 13. Tabellenplatz. Zwar konnte die neun Spiele andauernde Serie ohne Sieg beendet werden, aber von Florian Kohfeldts Team wird in dieser Saison mehr verlangt als der Relegationsplatz, durch den die Norddeutschen in der letzten Spielzeit gerade noch den Klassenerhalt geschafft hatten.

Bei Union ist dagegen Hochstimmung angesagt. Nicht nur die 21 Punkte aus 13 Partien sorgen für gute Laune bei den Eisernen, sondern auch die Achtungserfolge wie das Unentschieden gegen den oder der Heimsieg gegen den BVB haben Union Berlin bisher eine ruhige Saison in der Bundesliga ohne Abstiegssorgen beschert.

Kann Union Berlin bei an das hervorragende erste Saison-Drittel anknüpfen? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wer die Partie live überträgt.

Werder Bremen vs. Union Berlin heute live sehen: Die Daten zum Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Begegnung SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen Anstoß Samstag, 02.01.21, 15.30 Uhr

Werder Bremen gegen Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Partie im TV und im LIVE-STREAM

Bremen gegen Union wird am Samstagnachmittag zur besten Fußballzeit angepfiffen. Doch leider können die Fans das Spiel nicht im Free-TV verfolgen, denn Sky hält die Rechte an den Samstags- und Sonntagsspielen. Wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, erklären wir Euch hier.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Die Bundesliga-Partie heute live im TV sehen

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel Bremen gegen Union in der Konferenz und als Einzelspiel in voller Länge. Um das Spiel anschauen zu können, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo beim Bezahlsender abschließen. Mit dem Fußball-Bundesliga-Paket könnt Ihr alle Samstags- und Sonntagsspiele live in der Konferenz oder einzeln sehen. Die Kosten für das Angebot liegen bei 25 Euro im Monat und das Abonnement läuft mindestens zwölf Monate.

Werder Bremen vs. Union Berlin heute live: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM mit Sky Go

Mit einem Sky-Abo gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit, die Bundesliga auf dem eigenen Smartphone oder Tablet zu streamen. Als Kunde des Bezahlsenders bekommt man die Möglichkeit Sky Go kostenlos dazu. Dafür muss man sich nur die App auf seinem Endgerät installieren und dem Live-Fußball steht nichts mehr im Weg. Hier gibt´s die App für Apple und Android.

Werder Bremen vs. Union Berlin heute live: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Keine Lust aufs Jahresabo? Auch dafür hat Sky eine Lösung im Angebot. Sky Ticket bietet die Möglichkeit, für 9,99 Euro im ersten Monat die Wochenendspiele der Bundesliga und die zu sehen. Auch für Sky Ticket müsst Ihr einen Vertrag mit dem Sender abschließen. Die Laufzeit ist aber deutlich kürzer. Die Infos dazu gibt´s hier.

🗣️ #Kohfeldt abschließend zu den Weihnachtstagen:



"Wir sprechen streng genommen von zwei freien Tagen für uns. Das ist nur einer mehr als sont. Die Spieler bleiben überwiegend in #Bremen, niemand wird ins Ausland reisen. Ich freue mich auf zwei ruhige Tage."#Werder pic.twitter.com/2snC4Puc0J — SV Werder Bremen (@werderbremen) December 22, 2020

Werder Bremen vs. Union Berlin heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Werder Bremen:

Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Groß, Eggestein - Schmid, Osako, Bittencourt - Sargent

Im Vergleich zum 1:0-Sieg in Mainz vor der kurzen Weihnachtspause gibt es bei Werder heute nur eine personelle Veränderung: Anstelle von Kevin Möhwald steht Leonardo Bittencourt in der Startelf. Zumindest wieder auf der Bank sitzt der zuletzt lange verletzt ausgefallene Stürmer Niclas Füllkrug.

Mit folgender Aufstellung geht Union Berlin in die Partie:

Luthe - Friedrich, Knoche, Hübner - Trimmel, Andrich, Prömel, Lenz - Ingvartsen, Becker, Awoniyi

Drei personelle Wechsel gibt es bei Union Berlin gegenüber dem starken 2:1-Sieg gegen Dortmund vor gut zwei Wochen: Statt Griesbeck, Teuchert und Bülter dürfen Hübner, Andrich und Ingvartsen beginnen.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Die Bundesliga-Partie heute im LIVE-TICKER bei Goal

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts, auch wenn Ihr keine Zeit haben solltet, die Partie live zu sehen. Alle Großchancen und Tore werden Euch detailliert beschrieben, sodass Ihr immer auf Ballhöhe seid. Klickt Euch doch mal rein!

Werder Bremen gegen Union Berlin live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Erst 3 Pflichtspiele haben Werder und Union bestritten, eines davon im 2009/10, als Union noch in der 2. Bundesliga spielte. Alle 3 Partien gingen dabei an die Auswärtsmannschaft.

Werder Bremen gewann am letzten Bundesliga-Spieltag 2020 auswärts in Mainz mit 1-0. Dies war Bremens 1. BL-Sieg seit dem 3. Spieltag und der 1. Punktgewinn seit dem 8. Spieltag.

Werder Bremen holte aus den ersten 13 Bundesliga-Spielen 14 Punkte, exakt so viele wie in der Vorsaison. Bremen erzielte dabei 16 Tore, so wenige wie zuletzt 2017/18 (8 Treffer).

Werder Bremen verlor im Jahr 2020 10 Bundesliga-Heimspiele – negativer Vereinsrekord und Höchstwert mit Mainz 05. Mehr Heimniederlagen innerhalb eines Kalenderjahres kassierte in der BL-Historie nur der 2014 (11).

Union Berlin traf in jedem der letzten 14 Bundesliga-Spiele, nur der FC Bayern hat aktuell eine längere Trefferserie. Nie zuvor erzielten die Eisernen im Profifußball in den ersten 13 Ligaspielen einer Saison so viele Tore wie in dieser Spielzeit (27).

Union Berlin punktete in dieser Bundesliga-Saison auswärts bereits in 5 Bundesliga-Spielen (2 Siege, 3 Remis bei nur einer Niederlage). 2019/20 gelang dies Union insgesamt in nur 6 Auswärtsspielen (4 Siege, 2 Remis).

Union Berlin erzielte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bereits 9 Tore per Kopf, das ist Ligahöchstwert. Union erzielte zuletzt 5 BL-Tore in Folge per Kopf, das war zuvor seit det. Datenerfassung 2004/05 nur 2005 gelungen.

Werders Eren Dinkci erzielte als Bundesliga-Debütant das Siegtor bei Bremens 1-0 in Mainz beim BL-Ausklang 2020. Dinkci traf dabei nach 270 Sekunden, zuletzt traf Dortmunds Erling Haaland im Januar 2020 noch schneller (nach 183 Sekunden).

Unions Marvin Friedrich erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits 4 Kopofballtore, Ligabestwert zusammen mit Bayerns Robert Lewandowski. Insgesamt erzielte für Union nur Sebastian Andersson mehr BL-Tore per Kopf (7) als Friedrich (6).

Bei Unions 2-0 bei Werder Bremen in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison traf Marius Bülter doppelt. Es war sein 2. und bis dato letzter Bundesliga-Doppelpack (zuvor im August 2019 gegen Dortmund).

Werder Bremen vs. Union Berlin heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat seine Profis vor dem Heimspiel der Hanseaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin vor Nachlässigkeiten gewarnt. "Wir dürfen uns keinen Spannungsabfall erlauben. Rückenwind müssen wir uns in jedem Spiel neu erarbeiten", sagte der Coach am Freitag.

Sein Team hatte die letzten zwei Pflichtspiele des vergangenen Jahres in der Liga mit 1:0 beim FSV Mainz 05 sowie im Pokal mit 3:0 beim Zweitligisten gewonnen.

Der 38-Jährige bezog sich mit seinem Weckruf auf das Training der Norddeutschen am Mittwoch, mit dem er nicht zufrieden war. Kohfeldt: "Da musste ich auch mal lauter werden, am Donnerstag war ich mit den Leistungen wieder einverstanden."

Die Gäste aus Berlin sieht der Trainer als eine Mannschaft, gegen die man mithalten könne: "Mit einem Sieg könnten wir uns noch stabiler in der Tabelle platzieren." Aktuell nimmt der SV Werder den 13. Platz ein.

