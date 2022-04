Werder Bremen - 1. FC Nürnberg heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

Selten gab die Tabellenkonstellation in der 2. Bundesliga einen so spannenden Saisonendspurt her: Sowohl Werder Bremen als auch der 1. FC Nürnberg dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen und heute treffen beide Teams aufeinander. Die Begegnung des 30. Spieltages startet um 13.30 Uhr im Weserstadion.

Beide Mannschaften spielten bisher eine tolle Saison und liegen vor diesem Spieltag nur vier Punkte auseinander: Werder Bremen ist mit 53 Punkten Zweiter und Nürnberg mit 49 Punkten Fünfter der Tabelle.

Das Hinspiel ging mit 2:1 an den SVW. Schafft es Nürnberg kurz vor Saisonende doch noch einmal nach ganz oben? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Fakten zur Begegnung

Wettbewerb: 2. Bundesliga, 30. Spieltag

Begegnung: Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg

Datum: Sonntag, 17. April 2022

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Bremen, Weserstadion

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live: Gibt es eine Free-TV Übertragung zur Begegnung?

Ihr seid heute live im Stadion mit von der Partie? Dann können wir Euch nur beglückwünschen! Für alle anderen gilt es, das Spiel im TV und LIVE-STREAM von zu Hause oder unterwegs aus zu verfolgen.

Die Partie von Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky konnte sich für diese Saison die Rechte zur Übertragung an allen Spielen der 2. Bundesliga sichern und zeigt das Spiel somit exklusiv!

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live im Pay-TV: Sky überträgt die 2. Bundesliga

Die Begegnung des 30. Spieltags am heutigen Sonntag ist also exklusiv im Pay-TV zu sehen. Ihr findet das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und die Vorberichterstattung startet bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 13.00 Uhr. Kommentiert wird das Geschehen von Kommentator Martin Groß. Der Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) strahlt zudem die Zweitliga-Konferenz aus (unter anderem mit dem anderen Spitzenspiel SV Darmstadt 98 vs. FC Schalke 04).

Welche Kosten Euch für die Mitgliedschaft bei Sky erwarten, könnt Ihr hier nachlesen.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live im STREAM verfolgen? Sky Go und Sky Ticket heißt die Lösung!

Neben der Möglichkeit, die heutige Partie im linearen Fernsehen auf Sky zu verfolgen, bietet Euch der Sender auch zwei Streamingoptionen mit Sky Go und Sky Ticket an. Wir stellen Euch beide Optionen vor.

Sky Go Sky Ticket Kosten kostenlos (in Sky-Mitgliedschaft enthalten) Jahresabo: 19,99€ pro Monat für 12 Monate (danach 29,99€ pro Monat)

Monatsabo: 29,99€ pro Monat kompatible Geräte Handy, Tablet, Desktop Handy, Tablet, Desktop, Smart-TV, TV-Stick, Konsole Apps Apple Android Apple Android

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live auf Sky: Die Übertragung in der Übersicht

Vorberichte: Ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Anpfiff: 13.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

LIVE-STREAM: Sky Go oder Sky Ticket

Kommentar: Martin Groß

2. Bundesliga im Einzelstream sehen: Das ist OneFootball

Für nur 3,99€ könnt Ihr durch eine Kooperation die Begegnung auch im Einzelstream bei OneFootball sehen. Die auf Fußball spezialisierte Plattform bietet Euch alle Spiele im Pay-per-View-Prinzip an und Ihr könnt hierdurch lange Vertragsbindungen umgehen.

Infos zur 2. Liga auf OneFootball

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Mehr zu den Aufstellungen gibt es ca. eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Werder Bremen vs. 1. FC Nürnberg im kostenlosen LIVE-TICKER: Mit GOAL nichts verpassen

Natürlich ist auch der LIVE-TICKER für viele Fans eine willkommene Lösung nichts zu verpassen. GOAL stellt Euch auch für diese Begegnung einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung und Ihr könnt Euch entspannt zurücklehnen, denn dieser ist kostenlos und liefert die besten Szenen des Spiels nahezu in Echtzeit.

Zum LIVE-TICKER

