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Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. Freiburg heute live im TV und Livestream?

Werder Bremen - Freiburg
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Freiburg
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In der Bundesliga spielt Werder Bremen gegen Freiburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Freiburg beginnt am 25.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Werder Bremen gegen Freiburg

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Bundesliga - Spielwoche 8

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Werder Bremen und Freiburg wird live im TV und per Live-Stream übertragen. Die verfügbaren Sender und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

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Werder Bremen vs. Freiburg: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt Werder Bremen den SC Freiburg zum nächsten Spieltag. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Werder zeigte zuletzt durchwachsene Leistungen. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen folgte kein Aufwärtstrend, der die Bremerinnen in ruhigeres Fahrwasser gebracht hätte. Die Mannschaft braucht dringend Konstanz.

Freiburg reist nach einem schwierigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig an, das mit 0:3 verloren ging. Die Breisgauerinnen haben in dieser Saison aber bewiesen, dass sie auswärts punkten können.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in jüngster Vergangenheit klare Muster gezeigt. Freiburg ging aus den letzten Begegnungen häufig als stärkeres Team hervor.

Für beide Seiten geht es darum, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Werder Bremen vs. Freiburg: Aufstellungen

Form

SVW

SVW - Form

WOB
N3-2
HSV
S1-0
STU
U1-1
BOC
S0-1
LEV
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FRE

FRE - Form

M05
S3-0
LEV
N1-2
AND
S1-2
FCK
S0-1
RBL
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Werder Bremen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Werder Bayer Leverkusen mit 2:3. Zuvor gab es ein 1:1 gegen VfB Stuttgart sowie einen 1:0-Erfolg gegen Hamburger SV. In den fünf Partien erzielte Werder sieben Tore und ließ neun Gegentreffer zu.

Freiburg weist eine ähnliche Formkurve auf: zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem deutlichen 0:3 gegen RB Leipzig. Positiv zu vermerken ist der 1:0-Auswärtssieg bei 1. FC Köln. Insgesamt erzielte Freiburg in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Werder BremenUnentschiedenFreiburg
0
1
4
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
FRE
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Freiburg badge
Freiburg
FRE
1
END
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
FRE
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Freiburg badge
Freiburg
FRE
3
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Freiburg badge
Freiburg
FRE
3
END
3Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 21. Dezember 2025 in der Bundesliga statt und endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Freiburg. In den letzten fünf direkten Vergleichen gewann Freiburg dreimal, einmal trennten sich beide Teams 1:1, und Werder konnte keinen Sieg verbuchen. Freiburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Werder Bremen lediglich drei.

Werder Bremen vs. Freiburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8800297+2224
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
8701268+1821
S
S
S
N
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
8521157+817
S
U
N
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
74121310+313
U
S
S
N
S
5
1. FC Köln1. FC KölnFCK
84041312+112
N
S
N
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
6312108+210
N
U
S
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
N
S
S
N
S
8
FreiburgFreiburgFRE
7313810-210
N
S
N
S
N
9
Union BerlinUnion BerlinUNB
73041012-29
S
S
S
N
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
8224820-128
N
N
N
U
N
11
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
6204811-36
S
S
N
N
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
71241011-15
N
N
S
N
U
13
NürnbergNürnbergFCN
70251023-132
N
N
N
N
U
14
Mainz 05Mainz 05M05
7007324-210
N
N
N
N
N
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Champions-League-Qualifikation
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