Das Spiel zwischen Werder Bremen und Freiburg beginnt am 25.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit Werder Bremen gegen Freiburg

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Das Spiel zwischen Werder Bremen und Freiburg wird live im TV und per Live-Stream übertragen. Die verfügbaren Sender und Streaming-Optionen sind unten aufgeführt.

Werder Bremen vs. Freiburg: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt Werder Bremen den SC Freiburg zum nächsten Spieltag. Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und kämpfen um wichtige Punkte im Saisonverlauf.

Werder zeigte zuletzt durchwachsene Leistungen. Auf die knappe 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen folgte kein Aufwärtstrend, der die Bremerinnen in ruhigeres Fahrwasser gebracht hätte. Die Mannschaft braucht dringend Konstanz.

Freiburg reist nach einem schwierigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig an, das mit 0:3 verloren ging. Die Breisgauerinnen haben in dieser Saison aber bewiesen, dass sie auswärts punkten können.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in jüngster Vergangenheit klare Muster gezeigt. Freiburg ging aus den letzten Begegnungen häufig als stärkeres Team hervor.

Für beide Seiten geht es darum, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Werder Bremen vs. Freiburg: Aufstellungen

Form

Werder Bremen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team zwei Siege, ein Remis und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Werder Bayer Leverkusen mit 2:3. Zuvor gab es ein 1:1 gegen VfB Stuttgart sowie einen 1:0-Erfolg gegen Hamburger SV. In den fünf Partien erzielte Werder sieben Tore und ließ neun Gegentreffer zu.

Freiburg weist eine ähnliche Formkurve auf: zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Die jüngste Partie endete mit einem deutlichen 0:3 gegen RB Leipzig. Positiv zu vermerken ist der 1:0-Auswärtssieg bei 1. FC Köln. Insgesamt erzielte Freiburg in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 21. Dezember 2025 in der Bundesliga statt und endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg für Freiburg. In den letzten fünf direkten Vergleichen gewann Freiburg dreimal, einmal trennten sich beide Teams 1:1, und Werder konnte keinen Sieg verbuchen. Freiburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Werder Bremen lediglich drei.

Werder Bremen vs. Freiburg: Die Tabellen

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