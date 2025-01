Im Rahmen des 17. Spieltags treffen heute Werder Bremen und der 1. FC Heidenheim aufeinander. Ihr braucht Infos zur Übertragung? Hier bekommt Ihr sie!

Englische Woche: Am heutigen Mittwoch warten gleich fünf Bundesligaspiele auf uns. Unter anderem auf dem Programm: Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim. Gegen 20.30 Uhr wird die Partie im Bremer Weserstadion angepfiffen.

Welche Bundesligaspiele heute von DAZN und welche von Sky übertragen werden, ist schnell erklärt. Alle Begegnungen des 17. Spieltags laufen bei Sky, einschalten könnt Ihr im Pay-TV und im LIVE-STREAM (Sky Go, WOW).

Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, also um 20.15 Uhr, starten auf Sky Sport Bundesliga 4 die Vorberichte, als Kommentator ist Hansi Küpper eingeplant. Wenn Ihr auch die anderen Partien im Auge behalten möchtet, könnt Ihr alternativ zur Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 greifen.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE STREAM und live im TV?

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live im TV und LIVE STREAM: Die Daten zum Spiel

Datum Mittwoch, 15. Januar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Spielort Weserstadion (Bremen)

Bundesliga, Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die aktuelle Form

Bremen hatte vor der Winterpause einen kleinen Lauf, gewann in der Liga drei Partien in Folge und zog überdies in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Die Hanseaten überwinterten auf Platz sieben der Bundesliga.

Ganz anders der FCH: Das beste Ergebnis aus den letzten neun Spielen des Jahres 2024 war ein 1:1-Unentschieden gegen den FC St. Gallen in der Conference League - alle weiteren Partien gingen verloren.

Entsprechend sah die Ausgangslage vor der Wiederaufnahme der Bundesliga nicht allzu rosig aus, auf dem Relegationsplatz ging Heidenheim in die Partie gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende. Dort holten die Süddeutschen dann aber drei Zähler (2:0).

Bundesliga, Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim: Die Aufstellungen

Noch sind die Aufstellungen zum Spiel nicht bekannt. Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden sie hier nachgereicht.

Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die Bilanz im direkten Duell

Allzu oft haben es Bremen und Heidenheim bislang noch nicht miteinander zu tun bekommen, erst acht direkte Duelle gab es in der Geschichte der beiden Vereine. Die Hanseaten haben im Vergleich leicht den Kürzeren gezogen, ihren zwei Siegen stehen vier für den FCH gegenüber. Zweimal gab es ein Remis.

Vor einem knappen Jahr gab es das jüngste Aufeinandertreffen, ebenfalls im Weserstadion. Damals vermieste Heidenheim den Bremern mit einem 2:1-Erfolg das Jubiläumsspiel zum 125-jährigen Vereinsbestehen.

Duelle insgesamt 8 Siege Bremen 2 Siege Heidenheim 4 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim 1:2 (Bundesliga, 10. Februar 2024)

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE STREAM und live im TV? Nützliche Links zur Bundesliga