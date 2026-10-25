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Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs. Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

TSG 1899 Hoffenheim - Mainz 05
TSG 1899 Hoffenheim
Mainz 05
Bundesliga

In der Bundesliga spielt TSG 1899 Hoffenheim gegen Mainz 05. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen TSG 1899 Hoffenheim und Mainz 05 beginnt am 25.10.2026, 13:00.

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Anstoßzeit TSG 1899 Hoffenheim gegen Mainz 05

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Bundesliga - Spielwoche 8

Wer zeigt / überträgt TSG 1899 Hoffenheim vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf DAZN und MagentaSport übertragen. Beide Plattformen bieten die Möglichkeit, das Spiel als Live-Stream zu verfolgen.

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TSG 1899 Hoffenheim vs. Mainz 05: Spielvorschau

In der Frauen-Bundesliga empfängt TSG 1899 Hoffenheim den FSV Mainz 05 zum Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Beide Teams brauchen Punkte – aus unterschiedlichen Gründen, aber mit gleicher Dringlichkeit.

Hoffenheim hat zuletzt Stabilität gezeigt. Drei Siege aus den jüngsten fünf Pflichtspielen signalisieren, dass die Mannschaft wieder in die Spur gefunden hat, auch wenn die Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt noch im Hinterkopf geblieben sind.

Mainz dagegen steckt in einer tiefen Krise. Vier Niederlagen aus den letzten vier Bundesliga-Partien, darunter ein 0:5 gegen Wolfsburg und ein 0:5 gegen RB Leipzig, zeigen eine Mannschaft, die derzeit kaum Gegenwehr leisten kann.

Der Abstand in der Tabelle macht dieses Duell zu einem direkten Abstiegskampf. Hoffenheim hat die Chance, sich nach oben abzusetzen. Mainz riskiert, noch tiefer in die Gefahrenzone zu rutschen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet alle Informationen zu TV-Übertragung und Live-Stream im Folgenden.


TSG 1899 Hoffenheim vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

HOF

HOF - Form

LEV
N1-2
FFC
N4-2
WOB
S2-1
GFT
S1-4
FCN
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
M05

M05 - Form

FRE
N3-0
FFC
N2-3
ING
S1-6
RBL
N5-0
WOB
N0-5
Tor erzielt (kassiert)
8/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hoffenheim kommt mit einer soliden jüngsten Bilanz in diese Partie: drei Siege, zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:2 bei Nürnberg und setzte sich zuvor mit 2:1 gegen VfL Wolfsburg durch. Insgesamt erzielte Hoffenheim in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer – eine ausgeglichene, aber nach oben offene Bilanz.

Mainz hingegen findet in der Bundesliga keinen Halt. Vier Niederlagen aus den letzten vier Ligaspielen, darunter ein 0:5 gegen Wolfsburg zuletzt und ein 0:5 gegen RB Leipzig davor, sprechen eine deutliche Sprache. Den einzigen Sieg der jüngsten Fünf-Spiele-Serie holte Mainz im DFB-Pokal gegen Ingolstadt. In der Liga wartet die Mannschaft weiterhin auf ein Erfolgserlebnis.

Bilanz direkte Duelle

Für die jüngsten Duelle zwischen TSG 1899 Hoffenheim und Mainz 05 liegen aktuell keine Daten vor. Historische Vergleiche werden berücksichtigt, sobald entsprechende Informationen verfügbar sind.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Mainz 05: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8800297+2224
S
S
S
S
S
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
8701268+1821
S
S
S
N
S
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
8521157+817
S
U
N
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
74121310+313
U
S
S
N
S
5
1. FC Köln1. FC KölnFCK
84041312+112
N
S
N
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
6312108+210
N
U
S
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
83141414010
N
S
S
N
S
8
FreiburgFreiburgFRE
7313810-210
N
S
N
S
N
9
Union BerlinUnion BerlinUNB
73041012-29
S
S
S
N
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartSTU
8224820-128
N
N
N
U
N
11
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
6204811-36
S
S
N
N
N
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
71241011-15
N
N
S
N
U
13
NürnbergNürnbergFCN
70251023-132
N
N
N
N
U
14
Mainz 05Mainz 05M05
7007324-210
N
N
N
N
N
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