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Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Dänemark heute im Live Stream und live im TV?

Tschechien - Dänemark
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Dänemark
WM-Qualifikation

Tschechien bekommt es heute im Playoff-Finale der WM-Qualifikation mit Dänemark zu tun. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Finale der WM-Playoffs kommt es am heutigen Dienstag, den 31. März, zum Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Dänemark. Das Playoff-Endspiel wird um 20.45 Uhr in der Epet Arena in der tschechischen Hauptstadt Prag angestoßen. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Dänemark heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen

Die Begegnung zwischen Tschechien und Dänemark könnt Ihr heute exklusiv auf DAZN im TV und Livestream sehen. Für den Pay-TV-Sender fungiert am Abend Lukas Discepoli-Flottmeyer als Kommentator der Partie.

Zudem zeigt DAZN das Länderspiel in der Konferenz, in der ihr alle vier Playoff-Endspiele des Abends live verfolgen könnt. Auf DAZN 2 im TV oder im Livestream könnt Ihr die Konferenz ab 20.15 Uhr heute live verfolgen.

In der DAZN-App sowie mit Eurem Laptop im Browser seht Ihr heute die Livestream-Übertragung von DAZN

WM-Qualifikation
Tschechien crest
Tschechien
CZE
Dänemark crest
Dänemark
DEN

Anstoßzeit Tschechien gegen Dänemark

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
epet Arena

Tschechien vs. Dänemark: Aufstellungen

Tschechien vs Dänemark Voraussichtliche Aufstellungen

TschechienHome team crest

3-5-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDEN
1
M. Kovar
2
S. Chaloupek
4
R. Hranac
7
L. Krejci
18
M. Sadilek
14
L. Provod
8
V. Darida
5
V. Coufal
22
T. Soucek
10
P. Schick
15
P. Sulc
16
M. Hermansen
5
Joakim Mähle
15
Christian Nörgaard
3
V. Nelsson
18
A. Bah
8
G. Isaksen
14
M. Damsgaard
23
Pierre-Emile Höjbjerg
21
M. Hjulmand
12
V. Froholdt
9
Rasmus Höjlund

4-2-3-1

DENAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Koubek

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Riemer

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Tschechien

Die Tschechen mussten sich am vergangenen Donnerstag das Ticket für das Playoff-Finale hart erkämpfen. Letztlich konnten sich Patrik Schick und Co. knapp gegen Irland im Halbfinale durchsetzen.

Tschechien egalisierte in der Begegnungen einen 0:2-Rückstand und gewann das Spiel schlussendlich im Elfmeterschießen mit 4:3.

Patrik Schick TschechienGetty Images

News über Dänemark

Dänemark hingegen hat im Halbfinale der WM-Playoffs einen ungefährdeten Sieg gegen Nordmazedonien eingefahren. Gegen die Nordmazedonier erzielten die Dänen drei Treffer binnen zehn Minuten und gewannen so die Partie am Ende klar mit 4:0.

Tschechien und Dänemark sind sich zuletzt im Viertelfinale der EM 2021 begegnet. Das Europameisterschaftsspiel vor rund fünf Jahren konnten die Dänen knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

Form

CZE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

DEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
17/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

CZE

Letzte 5 Spiele

DEN

0

Siege

3

Unentschieden

2

Siege

2

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Tschechien vs. Dänemark: Die Tabellen

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