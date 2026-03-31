Im Finale der WM-Playoffs kommt es am heutigen Dienstag, den 31. März, zum Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Dänemark. Das Playoff-Endspiel wird um 20.45 Uhr in der Epet Arena in der tschechischen Hauptstadt Prag angestoßen.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Dänemark heute im Live Stream und live im TV?
|DAZN
|Hier ansehen
Die Begegnung zwischen Tschechien und Dänemark könnt Ihr heute exklusiv auf DAZN im TV und Livestream sehen. Für den Pay-TV-Sender fungiert am Abend Lukas Discepoli-Flottmeyer als Kommentator der Partie.
Zudem zeigt DAZN das Länderspiel in der Konferenz, in der ihr alle vier Playoff-Endspiele des Abends live verfolgen könnt. Auf DAZN 2 im TV oder im Livestream könnt Ihr die Konferenz ab 20.15 Uhr heute live verfolgen.
In der DAZN-App sowie mit Eurem Laptop im Browser seht Ihr heute die Livestream-Übertragung von DAZN.
Anstoßzeit Tschechien gegen Dänemark
Tschechien vs. Dänemark: Aufstellungen
News über Tschechien
Die Tschechen mussten sich am vergangenen Donnerstag das Ticket für das Playoff-Finale hart erkämpfen. Letztlich konnten sich Patrik Schick und Co. knapp gegen Irland im Halbfinale durchsetzen.
Tschechien egalisierte in der Begegnungen einen 0:2-Rückstand und gewann das Spiel schlussendlich im Elfmeterschießen mit 4:3.
Getty Images
News über Dänemark
Dänemark hingegen hat im Halbfinale der WM-Playoffs einen ungefährdeten Sieg gegen Nordmazedonien eingefahren. Gegen die Nordmazedonier erzielten die Dänen drei Treffer binnen zehn Minuten und gewannen so die Partie am Ende klar mit 4:0.
Tschechien und Dänemark sind sich zuletzt im Viertelfinale der EM 2021 begegnet. Das Europameisterschaftsspiel vor rund fünf Jahren konnten die Dänen knapp mit 2:1 für sich entscheiden.