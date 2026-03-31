Im Finale der WM-Playoffs kommt es am heutigen Dienstag, den 31. März, zum Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Dänemark. Das Playoff-Endspiel wird um 20.45 Uhr in der Epet Arena in der tschechischen Hauptstadt Prag angestoßen.

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Wer zeigt / überträgt Tschechien vs. Dänemark heute im Live Stream und live im TV?

Die Begegnung zwischen Tschechien und Dänemark könnt Ihr heute exklusiv auf DAZN im TV und Livestream sehen. Für den Pay-TV-Sender fungiert am Abend Lukas Discepoli-Flottmeyer als Kommentator der Partie.

Zudem zeigt DAZN das Länderspiel in der Konferenz, in der ihr alle vier Playoff-Endspiele des Abends live verfolgen könnt. Auf DAZN 2 im TV oder im Livestream könnt Ihr die Konferenz ab 20.15 Uhr heute live verfolgen.

In der DAZN-App sowie mit Eurem Laptop im Browser seht Ihr heute die Livestream-Übertragung von DAZN.

Anstoßzeit Tschechien gegen Dänemark

Tschechien vs. Dänemark: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Tschechien

Die Tschechen mussten sich am vergangenen Donnerstag das Ticket für das Playoff-Finale hart erkämpfen. Letztlich konnten sich Patrik Schick und Co. knapp gegen Irland im Halbfinale durchsetzen.

Tschechien egalisierte in der Begegnungen einen 0:2-Rückstand und gewann das Spiel schlussendlich im Elfmeterschießen mit 4:3.

Getty Images

News über Dänemark

Dänemark hingegen hat im Halbfinale der WM-Playoffs einen ungefährdeten Sieg gegen Nordmazedonien eingefahren. Gegen die Nordmazedonier erzielten die Dänen drei Treffer binnen zehn Minuten und gewannen so die Partie am Ende klar mit 4:0.

Tschechien und Dänemark sind sich zuletzt im Viertelfinale der EM 2021 begegnet. Das Europameisterschaftsspiel vor rund fünf Jahren konnten die Dänen knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Tschechien vs. Dänemark: Die Tabellen

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