Anstoßzeit Würzburger Kickers gegen Wehen Wiesbaden
Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?
Würzburger Kickers vs Wehen Wiesbaden Spielvorschau
Würzburger Kickers vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen
Würzburger Kickers vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen
Aufstellung
Würzburger Kickers
WUK
Wehen Wiesbaden
SVW
Trainer
- R. Santelli
Form
Bilanz direkte Duelle
Head to Head
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
Würzburger Kickers vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen
|#
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Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
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