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Wer zeigt / überträgt Würzburger Kickers vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Würzburger Kickers - Wehen Wiesbaden
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In der Deutschland 3 Liga spielt Würzburger Kickers gegen Wehen Wiesbaden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Anstoßzeit Würzburger Kickers gegen Wehen Wiesbaden

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Würzburger Kickers vs Wehen Wiesbaden Spielvorschau


Würzburger Kickers vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Würzburger Kickers vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen

Würzburger Kickers crest
Würzburger Kickers
WUK
Aufstellung
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW

Trainer

  • R. Santelli

Form

WUK

WUK - Form

UHG
S4-0
ANS
S1-4
LOL
S0-1
LOL
S2-1
FCI
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

OSN
N2-3
COT
N2-1
TSG
S2-0
FCB
S2-1
PRM
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Würzburger KickersUnentschiedenWehen Wiesbaden
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
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Würzburger Kickers
WUK
1
END
Deutschland 3 Liga
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Würzburger Kickers
WUK
0
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Wehen Wiesbaden
SVW
4
END
Deutschland 3 Liga
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Wehen Wiesbaden
SVW
0
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Würzburger Kickers
WUK
2
END
Deutschland 3 Liga
Würzburger Kickers badge
Würzburger Kickers
WUK
3
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Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
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Würzburger Kickers
WUK
2
END
8Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Würzburger Kickers vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110052+33
S
3
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
110041+33
S
4
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
9
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
10
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
11
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
10102201
U
12
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
13
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
14
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
16
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
100113-20
N
17
RW EssenRW EssenESN
100125-30
N
18
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
19
SC VerlSC VerlVEL
100114-30
N
20
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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