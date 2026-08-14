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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Holstein Kiel - St. Pauli
Holstein Kiel
St. Pauli
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Holstein Kiel gegen St. Pauli. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen St. Pauli

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2
Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

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Holstein Kiel vs St. Pauli Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel den Stadtrivalen und Zweitliga-Konkurrenten St. Pauli. Das Nordduell in der 2. Bundesliga hat auch in der zweithöchsten Spielklasse seinen besonderen Reiz.

Für Holstein Kiel ist es ein früher Gradmesser nach einem holprigen Saisonstart. Tim Walters Mannschaft holte aus dem Ligaauftakt gegen Darmstadt nur einen Punkt und geht mit gemischten Gefühlen in dieses Duell.

St. Pauli steht nach dem Bundesliga-Abstieg unter Zugzwang. Marcel Rapp übernahm die Aufgabe, den Verein aus dem Millerntor schnellstmöglich zurück ins Oberhaus zu führen. Das Auftaktremis gegen Greuther Fürth war ein nüchterner Beginn.

Beide Klubs kennen sich gut. Die jüngsten Aufeinandertreffen verliefen torreich und ausgeglichen – ein Muster, das sich im Holstein Stadion fortsetzen könnte.

Wer das Nordderby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.

Holstein Kiel vs. St. Pauli: Aufstellungen

Holstein Kiel vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
Aufstellung
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP

Trainer

  • T. Walter

Form

HSK

HSK - Form

DOD
N2-1
SÖN
S2-1
M05
N3-0
TSG
N3-1
SVD
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCP

FCP - Form

RBL
N2-1
WOB
N1-3
BOU
N4-1
COR
U2-2
GFT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Der jüngste Auftritt in der Liga endete mit einem 2:2 gegen Darmstadt. In der Vorbereitung kassierte Kiel Niederlagen gegen Hoffenheim (1:3) und Mainz 05 (0:3), der einzige Vorbereitungssieg gelang mit 2:1 gegen Sönderjyske. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

St. Pauli weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Zweitligaspiel endete 1:1 gegen Greuther Fürth. Zuvor kassierte der Klub in der Vorbereitung eine 1:4-Niederlage gegen Bournemouth und verlor in den abschließenden Bundesliga-Spielen der Vorsaison gegen Wolfsburg (1:3) und RB Leipzig (1:2). In diesen fünf Partien traf St. Pauli sechsmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Holstein KielUnentschiedenSt. Pauli
0
1
4
Klub Freundschaftsspiele
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
1
END
Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
3
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
4
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
5
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
END
7Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. September 2025 in einem Freundschaftsspiel statt und endete 1:1. Das letzte Pflichtspielduell in der Bundesliga am 12. April 2025 gewann St. Pauli auswärts mit 2:1 im Holstein Stadion. Aus den letzten fünf Begegnungen holte St. Pauli drei Siege, Holstein Kiel einen, ein Spiel endete unentschieden. Die fünf Duelle brachten insgesamt 18 Tore hervor.

Holstein Kiel vs. St. Pauli: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
110030+33
S
3
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
110031+23
S
4
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
5
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
6
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
7
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
8
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
10101101
U
10
St. PauliSt. PauliFCP
10101101
U
11
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
12
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
13
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
15
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
16
Hannover 96Hannover 96H96
100113-20
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
100103-30
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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