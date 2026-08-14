Anstoßzeit Holstein Kiel gegen St. Pauli

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 2 14. Aug. 2026 - 12:30 Holstein Stadion

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs St. Pauli heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Holstein Kiel vs St. Pauli Spielvorschau

Im Holstein Stadion in Kiel empfängt Holstein Kiel den Stadtrivalen und Zweitliga-Konkurrenten St. Pauli. Das Nordduell in der 2. Bundesliga hat auch in der zweithöchsten Spielklasse seinen besonderen Reiz.

Für Holstein Kiel ist es ein früher Gradmesser nach einem holprigen Saisonstart. Tim Walters Mannschaft holte aus dem Ligaauftakt gegen Darmstadt nur einen Punkt und geht mit gemischten Gefühlen in dieses Duell.

St. Pauli steht nach dem Bundesliga-Abstieg unter Zugzwang. Marcel Rapp übernahm die Aufgabe, den Verein aus dem Millerntor schnellstmöglich zurück ins Oberhaus zu führen. Das Auftaktremis gegen Greuther Fürth war ein nüchterner Beginn.

Beide Klubs kennen sich gut. Die jüngsten Aufeinandertreffen verliefen torreich und ausgeglichen – ein Muster, das sich im Holstein Stadion fortsetzen könnte.

Wer das Nordderby live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live Stream und zur Anstoßzeit.

Holstein Kiel vs. St. Pauli: Aufstellungen

Form

Holstein Kiel kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Der jüngste Auftritt in der Liga endete mit einem 2:2 gegen Darmstadt. In der Vorbereitung kassierte Kiel Niederlagen gegen Hoffenheim (1:3) und Mainz 05 (0:3), der einzige Vorbereitungssieg gelang mit 2:1 gegen Sönderjyske. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

St. Pauli weist aus den letzten fünf Spielen eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Zweitligaspiel endete 1:1 gegen Greuther Fürth. Zuvor kassierte der Klub in der Vorbereitung eine 1:4-Niederlage gegen Bournemouth und verlor in den abschließenden Bundesliga-Spielen der Vorsaison gegen Wolfsburg (1:3) und RB Leipzig (1:2). In diesen fünf Partien traf St. Pauli sechsmal und ließ elf Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. September 2025 in einem Freundschaftsspiel statt und endete 1:1. Das letzte Pflichtspielduell in der Bundesliga am 12. April 2025 gewann St. Pauli auswärts mit 2:1 im Holstein Stadion. Aus den letzten fünf Begegnungen holte St. Pauli drei Siege, Holstein Kiel einen, ein Spiel endete unentschieden. Die fünf Duelle brachten insgesamt 18 Tore hervor.

Holstein Kiel vs. St. Pauli: Die Tabellen

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