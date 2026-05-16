Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? St. Pauli vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Live Stream sehen

Am letzten Bundesliga-Spieltag empfängt der FC St. Pauli den VfL Wolfsburg im Millerntor Stadion in Hamburg. Beide Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der Bundesliga – ein Duell mit unmittelbaren Konsequenzen für die Zukunft beider Klubs.

Der FC St. Pauli geht als Tabellen-18. in diese Partie und hat zuletzt schwere Wochen hinter sich. Drei Niederlagen in Folge – darunter ein 0:5 gegen Bayern München – haben die Situation am Millerntor zugespitzt. Dazu kommt die Sorge um mehrere Spieler, die zuletzt wegen eines Magen-Darm-Virus ausgefallen sind.

VfL Wolfsburg reist als 16. der Tabelle nach Hamburg und befindet sich damit ebenfalls im direkten Abstiegskampf. Die Niedersachsen haben aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg geholt und zuletzt gegen Bayern München mit 0:1 verloren – ein Ergebnis, das auch wegen eines umstrittenen Elfmeter-Moments für Schlagzeilen sorgte.

Die Ausgangslage könnte kaum brisanter sein: Beide Klubs wissen, dass ein Sieg entscheidend sein kann. Wolfsburg muss auswärts gewinnen, St. Pauli braucht Punkte vor eigenem Publikum. Der Druck liegt auf beiden Seiten gleichermaßen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen St. Pauli und VfL Wolfsburg beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Das Spiel zwischen St. Pauli und VfL Wolfsburg wird live bei Sky (Einzelspiel) und DAZN (Konferenz) übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit St. Pauli gegen VfL Wolfsburg

Bundesliga - Bundesliga Millerntor Stadion

St. Pauli vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Beim FC St. Pauli fehlen gleich mehrere Spieler verletzungsbedingt: M. Saliakas, M. Pereira Lage, R. Jones, S. Spari, J. Robatsch, K. Mets und A. Dzwigala stehen nicht zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Magen-Darm-Virus zuletzt weitere Spieler aus dem Training gerissen hat. Das voraussichtliche Aufgebot stellt sich mit N. Vasilj im Tor, T. Ando, H. Wahl, E. Smith, J. Fujita, C. Metcalfe, L. Ritzka, J. Irvine, A. Pyrka, A. Hountondji und M. Kaars auf.

Auch der VfL Wolfsburg reist mit einem deutlich ausgedünnten Kader nach Hamburg. M. Arnold, B. Dardai, J. Seelt, K. Fischer, J. Wind, Rogério, Marius Müller, C. Santos, K. Paredes, M. Amoura und P. Wimmer fallen allesamt verletzt aus. Wolfsburgs voraussichtliche Startelf führt K. Grabara zwischen den Pfosten an, davor agieren D. Vavro, Jeanuël Belocian, K. Koulierakis und Joakim Mähle in der Defensive, während A. Daghim im Angriff erwartet wird. Sperren sind auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. Aktualisierungen werden gegebenenfalls näher am Anstoß ergänzt.

Form

Der FC St. Pauli hat aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen keinen einzigen Sieg geholt – vier Niederlagen und ein Remis stehen zu Buche. Zuletzt unterlagen die Hamburger RB Leipzig mit 1:2, nachdem bereits gegen Mainz 05 und FC Heidenheim Niederlagen kassiert wurden. Besonders schmerzhaft war das 0:5 gegen Bayern München, das die Formschwäche der Kiezkicker eindrucksvoll unterstrich. Lediglich ein 1:1 gegen 1. FC Köln verhinderte eine komplette Negativserie.

VfL Wolfsburg kommt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien nach Hamburg. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Bayern München, zuvor gab es ein 1:1 gegen SC Freiburg und ein torloses Remis gegen Borussia Mönchengladbach. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts bei Union Berlin mit 1:2. Wolfsburg hat in diesen fünf Spielen insgesamt drei Tore erzielt und vier kassiert.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 14. Januar 2026 in der Bundesliga statt – Wolfsburg gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen St. Pauli. Aus den letzten drei Bundesliga-Duellen zwischen beiden Klubs holte Wolfsburg zwei Siege bei einem Remis, wobei das Hinspiel dieser Saison im Oktober 2024 torlos endete. Die Bilanz aus den fünf jüngsten Begegnungen insgesamt spricht leicht für Wolfsburg, das dreimal als Sieger vom Platz ging.





St. Pauli vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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