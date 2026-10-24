Das Spiel zwischen SSC Neapel und AS Rom beginnt am 24.10.2026, 18:00.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit SSC Neapel gegen AS Rom

Italien Serie A - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

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SSC Neapel vs. AS Rom: Spielvorschau

Am Samstag, den 24. Oktober, empfängt der SSC Neapel die AS Roma im Stadio Diego Armando Maradona zum Duell der achten Serie-A-Runde. Anstoß ist um 18:00 Uhr.

Für Neapel steht dabei mehr auf dem Spiel als drei Punkte. Mit lediglich zehn Zählern aus sieben Partien findet sich die Mannschaft von Massimiliano Allegri im Mittelfeld der Tabelle wieder – weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Die Niederlage in Venedig zuletzt hat den Druck auf das Team noch einmal spürbar erhöht.

Roma dagegen reist als einer der formstärksten Klubs der Liga an. Noch ungeschlagen in der Serie A, steht Gian Piero Gasperinis Mannschaft mit siebzehn Punkten auf dem dritten Tabellenplatz – nur zwei Zähler hinter den Spitzenteams Inter und Lazio.

Der Kontrast zwischen beiden Teams könnte kaum größer sein. Während Neapel zuletzt in der Champions League gegen Bodø/Glimt einen wichtigen 4:3-Sieg feierte und damit etwas Selbstvertrauen tankte, läuft Roma in der Ligue nach wie vor stabil und hat sich als ernstzunehmende Titelkandidatin etabliert.

Auf beiden Seiten fehlen wichtige Spieler. Neapel muss auf mehrere Stammkräfte verzichten, Roma kommt ohne Pellegrini und Dybala nach Neapel – zwei Ausfälle, die das Gesicht der Mannschaft verändern.

Ein Sieg für Neapel wäre ein wichtiges Signal im Kampf um Anschluss an die Spitze. Roma hingegen kann mit einem Punktgewinn die eigene Tabellenführungsambition weiter untermauern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was sonst noch wissenswert ist – alle Informationen gibt es hier im Überblick.





SSC Neapel vs. AS Rom: Aufstellungen

Form

Neapel kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war der 4:3-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League, zuvor setzte es eine 1:0-Niederlage in Venedig. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Roma präsentiert sich deutlich konstanter: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, davor gab es ein 2:0 gegen Genua in der Liga. In fünf Partien traf Roma acht Mal und ließ lediglich zwei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Klubs endete im Februar 2026 mit einem 2:2 im Maradona. In den fünf jüngsten Serie-A-Duellen holte Neapel zwei Siege, Roma einen – zwei Partien endeten remis. Die Torbilanz ist ausgeglichen, wobei Neapel zuletzt 2024 einen 1:0-Heimerfolg verbuchen konnte.

SSC Neapel vs. AS Rom: Die Tabellen

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