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Italien Serie A
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Diego Armando Maradona
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Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs. AS Rom heute live im TV und Livestream?

SSC Neapel - AS Rom
SSC Neapel
AS Rom
Italien Serie A

In der Italien Serie A spielt SSC Neapel gegen AS Rom. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SSC Neapel und AS Rom beginnt am 24.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit SSC Neapel gegen AS Rom

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Italien Serie A - Spielwoche 8
Diego Armando Maradona

Wer zeigt / überträgt SSC Neapel vs AS Rom heute live im TV und Livestream?

Napoli gegen Roma wird live auf DAZN übertragen. Wer das Spiel im Livestream verfolgen möchte, benötigt ein aktives DAZN-Abonnement.

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SSC Neapel vs. AS Rom: Spielvorschau

Am Samstag, den 24. Oktober, empfängt der SSC Neapel die AS Roma im Stadio Diego Armando Maradona zum Duell der achten Serie-A-Runde. Anstoß ist um 18:00 Uhr.

Für Neapel steht dabei mehr auf dem Spiel als drei Punkte. Mit lediglich zehn Zählern aus sieben Partien findet sich die Mannschaft von Massimiliano Allegri im Mittelfeld der Tabelle wieder – weit entfernt von den eigenen Ansprüchen. Die Niederlage in Venedig zuletzt hat den Druck auf das Team noch einmal spürbar erhöht.

Roma dagegen reist als einer der formstärksten Klubs der Liga an. Noch ungeschlagen in der Serie A, steht Gian Piero Gasperinis Mannschaft mit siebzehn Punkten auf dem dritten Tabellenplatz – nur zwei Zähler hinter den Spitzenteams Inter und Lazio.

Der Kontrast zwischen beiden Teams könnte kaum größer sein. Während Neapel zuletzt in der Champions League gegen Bodø/Glimt einen wichtigen 4:3-Sieg feierte und damit etwas Selbstvertrauen tankte, läuft Roma in der Ligue nach wie vor stabil und hat sich als ernstzunehmende Titelkandidatin etabliert.

Auf beiden Seiten fehlen wichtige Spieler. Neapel muss auf mehrere Stammkräfte verzichten, Roma kommt ohne Pellegrini und Dybala nach Neapel – zwei Ausfälle, die das Gesicht der Mannschaft verändern.

Ein Sieg für Neapel wäre ein wichtiges Signal im Kampf um Anschluss an die Spitze. Roma hingegen kann mit einem Punktgewinn die eigene Tabellenführungsambition weiter untermauern.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was sonst noch wissenswert ist – alle Informationen gibt es hier im Überblick.


SSC Neapel vs. AS Rom: Aufstellungen

SSC Neapel vs AS Rom Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
page.match.formation.title
AS Rom crest
AS Rom
ROM
3-4-2-1
A. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. BadiashileB. BadiashileR. MarinR. MarinS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaK. De BruyneK. De BruyneRasmus HöjlundRasmus HöjlundN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoP. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaB. CristanteB. Cristanteteam-logoWesleyN. PisilliN. Pisilliteam-logoE. LulliM. de RoonM. de RoonMatias SouléMatias SouléD. MalenD. Malen
AS Rom crest
AS Rom
ROM
4-3-3
SSC Neapel

Startelf

AS Rom

Trainer

  • M. Allegri
  • G. Gasperini

Form

NAP

NAP - Form

FIO
U1-1
FRC
S3-0
VIL
N3-1
VEN
N1-0
BOD
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ROM

ROM - Form

INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
SBR
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Neapel kommt mit einer gemischten Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war der 4:3-Sieg gegen Bodø/Glimt in der Champions League, zuvor setzte es eine 1:0-Niederlage in Venedig. Insgesamt erzielte Neapel in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Roma präsentiert sich deutlich konstanter: drei Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage in den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:0-Erfolg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, davor gab es ein 2:0 gegen Genua in der Liga. In fünf Partien traf Roma acht Mal und ließ lediglich zwei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SSC NeapelUnentschiedenAS Rom
2
3
0
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Klubs endete im Februar 2026 mit einem 2:2 im Maradona. In den fünf jüngsten Serie-A-Duellen holte Neapel zwei Siege, Roma einen – zwei Partien endeten remis. Die Torbilanz ist ausgeglichen, wobei Neapel zuletzt 2024 einen 1:0-Heimerfolg verbuchen konnte.

SSC Neapel vs. AS Rom: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
7610219+1219
S
S
U
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
7610144+1019
S
S
S
U
S
3
AS RomAS RomROM
7520163+1317
S
U
U
S
S
4
AC MailandAC MailandMIL
7430147+715
S
U
S
U
U
5
ComoComoCOM
7421127+514
S
U
N
S
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
S
N
S
U
S
7
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
N
U
S
S
S
9
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
N
U
S
N
U
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
7313107+310
N
S
U
S
N
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
73041011-19
N
S
N
N
N
12
LecceLecceLEC
7304912-39
S
N
N
S
N
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
N
U
N
S
U
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
N
S
U
N
U
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
N
N
N
N
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
7115513-84
N
S
N
U
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
7115817-94
N
N
U
S
N
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
N
N
S
N
U
20
VenedigVenedigVEN
7106616-103
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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