Am Mittwoch ist es so weit: Das vorletzte Spiel in der Champions-League-Saison 2021/22 steigt! Real Madrid empfängt Manchester City, Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Es ist der letzte Schritt vor dem Finale: Am späten Mittwochabend werden wir wissen, ob Real Madrid oder Manchester City am 28. Mai im Stade de France in Paris auflaufen wird. Vor dem Spiel hat City die Nase vorn - im Hinspiel ging es schließlich 4:3 für das Team von Pep Guardiola aus!

Nun will aber Real zurückschlagen und kommt mit ordentlich Rückenwind: Am Wochenende konnte die vorzeitige Meisterschaft in LaLiga klargemacht werden! Durch das Abschaffen der Auswärtstorregel ist es jetzt übrigens egal, ob die Madrilenen 1:0, 4:3 oder 7:6 gewinnen - in jedem dieser Fälle kommt es zur Verlängerung!

Nach dem mehr als spektakulären Hinspiel gibt es in der Champions League das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Real Madrid vs. Manchester City live: Die Champions League 2021/22 im Überblick

Wettbewerb Champions League 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League 2022

Am Mittwoch erwartet uns das Beste, was der moderne Fußball zu bieten hat - nicht nur auf dem Platz: Dass Carlo Ancelotti ein grandioser Trainer ist, war schon lange klar. Am Wochenende hat er aber einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt - als erster Trainer überhaupt im Männerbereich konnte er die Meisterschaft in den Top-5-Ligen gewinnen!

Serie A (AC Mailand, 2004), Premier League (FC Chelsea, 2010), Ligue 1 (PSG, 2013), Bundesliga (FC Bayern München 2017) und LaLiga (Real Madrid, 2022) - das sind die fünf Ligen, in denen Ancelotti bereits Meister wurde. Mit der AC und mit Real wurde der Italiener bereits Champions-League-Sieger, nach Möglichkeit möchte er diesen Erfolg natürlich auch wiederholen.

Champions League im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinal-Rückspiel?

Real ist heiß auf die Revanche für das Hinspiel, doch Manchester City ist eine der besten Mannschaften Europas und wird selbstverständlich den Vorsprung verteidigen wollen. So oder so ist klar: Es wird spannend, weshalb viele Anhänger:innen das Spiel sehen wollen. Doch wer überträgt am Mittwoch die Begegnung im TV und LIVE-STREAM?

Letzte Woche war Amazon Prime noch die richtige Adresse, bei welcher man das Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid live verfolgen konnte. Spoiler: Prime wird es am Mittwoch nicht! Der Streamingdienst des Versandhändlers Amazon darf immer nur ein Spiel pro Woche in der Champions League auswählen und zeigen, in dieser Woche ist es Villarreal CF vs. FC Liverpool.

Wer zeigt / überträgt am Mittwoch Real Madrid vs. Manchester City im TV und LIVE-STREAM? DAZN oder Prime Video?

Wer zeigt denn jetzt das Spiel am Mittwochabend? Die Antwort: DAZN ist die Plattform, auf der Real Madrid vs. Manchester City exklusiv zu sehen sein wird! Dabei können sich Fans auch auf die Übertragung im TV freuen!

Ja, ihr habt richtig gelesen: Seit dem vergangenen Sommer, genauer gesagt dem August 2021, hat DAZN zwei Fernsehsender im Angebot: DAZN 1 und DAZN 2. Beide übertragen täglich von 8 Uhr bis 24 Uhr ein ausgewähltes Programm, am Mittwoch zeigt DAZN 1 unter anderem das Rückspiel zwischen Real Madrid und Manchester City ab 20.45 Uhr live!

Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV? Die Übertragung von Real Madrid gegen Manchester City im Detail

DAZN 1 und DAZN 2 sind aber nicht für alle zu empfangen: Ihr müsst die Fernsehsender dazubuchen, wenn ihr Sky oder Vodafone als TV-Anbieter habt. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr natürlich wie gehabt im LIVE-STREAM einschalten - erfahrene DAZN-Zuschauer:innen wissen, dass man auch hiermit die Champions League auf dem Fernseher sehen kann!

Solltet ihr nämlich einen Smart-TV haben, also einen modernen Fernseher mit stabiler Internetverbindung, könnt ihr die kostenlose DAZN-App herunterladen und dadurch das Spiel schauen. Auch eine Möglichkeit: Den LIVE-STREAM auf dem Laptop ans Laufen bringen, diesen per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und es sich auf der Couch gemütlich machen!

Real Madrid gegen Manchester City: So läuft die Übertragung des Halbfinals auf DAZN ab

Begegnung:

Real Madrid - Manchester City

Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort: Max Siebald

GettyImages

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-STREAM? Die Champions League im Internet

Real Madrid gegen Manchester City läuft am Mittwoch also auf DAZN - sehr zur Freude vieler Anhänger:innen in Deutschland! Der Streamingdienst ist nämlich aus unterschiedlichen Gründen bei den Fans beliebt - der größte Pluspunkt ist wohl das umfassende Programm.

Real Madrid vs. Manchester City auf DAZN: DAZN überträgt die Champions League im Internet

Wir wollen etwas genauer auf den Streamingdienst schauen und fangen hierbei beim Programm an, hier ist nämlich für jede:n etwas dabei: Egal ob Fußball (Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Länderspiele ...), Basketball, American Football, Wintersport, Leichtathletik, Motorsport, Darts, E-Sports - langweilig wird es Euch hier nicht!

Wir haben oben bereits den Fernseher erwähnt, auf dem Ihr euch mithilfe von Sky oder Vodafone die Zusatzoption dazubuchen könnt - braucht ihr aber gar nicht! Mit dem DAZN-Abonnement sind auch die Übertragungen auf Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop und PC problemlos möglich, die Links der kostenlosen Apps findet ihr weiter unten.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City im LIVE-STREAM? So günstig ist das DAZN-Abo!

Ja, für DAZN muss man bezahlen - das wird nicht allen gefallen. Gemessen an dem Programm, welches es auf DAZN zu sehen gibt, ist es aber mehr als angebracht, vor allem wenn man darauf blickt, was die Konkurrenz so zustande bekommt.

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Champions League, Bundesliga und mehr auf DAZN: Hier gibt's weitere Informationen!

DAZN, Prime und die kostenlosen Apps: Die Champions League LIVE streamen - so geht's!

Die Aufstellungen von Real Madrid und Manchester City: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Wenn es am Mittwoch heißt, dass Real Madrid auf Manchester City trifft, wollen Fans natürlich möglichst früh wissen, wie die Aufstellungen aussehen. Wir tragen diese etwa eine Stunde vor Anpfiff hier ein - klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Champions League am Mittwoch LIVE? Die Übertragung von Real Madrid gegen Manchester City im Überblick

TV DAZN 1 DAZN im LIVE-STREAM LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube / DAZN