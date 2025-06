Real Madrid trifft bei der Klub WM auf Al-Hilal. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel in der Gruppe H im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

Bei der Klub WM stehen die Begegnungen des ersten Spieltags in der Gruppe H auf dem Programm. Dabei bekommen es Real Madrid am Mittwoch (18. Juni) mit Al-Hilal zu tun. Der Anstoß in Miami Gardens erfolgt um 21.00 Uhr MEZ.

Außerdem fungiert das Hard Rock Stadium als Schauplatz der Partie zwischen den Königlichen und den Al-Za'eem.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Al-Hilal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Al-Hilal heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt die Begegnung von Real Madrid gegen Al-Hilal im TV und LIVE STREAM bei DAZN mit einer Premium Experience mitverfolgen. Der Streaming Anbieter zeigt die Klub WM kostenfrei, aber Ihr kommt nicht um einen gratis Account herum.

Spiel Real Madrid – Al-Hilal Wettbewerb Klub WM, Gruppe H, 1. Spieltag Datum Mittwoch, 18. Juni 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr MEZ Ort Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Anstoßzeit Real Madrid gegen Al-Hilal

Real Madrid vs Al-Hilal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Real Madrid

Real Madrid bestreitet das erste Spiel mit Xabi Alonso an der Seitenlinie.

Unter Carlo Ancelotti schlossen die Königlichen die LaLiga mit 84 Punkten und vier Zählern weniger als der FC Barcelona als Vizemeister ab.

Zuletzt gelang ihnen am 24. Mai mit einem 2:0 gegen Real Sociedad etwa der elfte Dreier binnen 14 Meisterschaftspartien.

News über Al-Hilal

Auch Al-Hilal steht mit einem neuen Trainer in den Startlöchern. Denn Simone Inzaghi folgte Jorge Jesus nach.

Unter dem Portugiesen beendeten die Al-Za'eem die Saudi Pro League mit 75 Punkten und acht Zählern weniger als Al-Ittihad als Zweiter.

Zuvor hatten sie Ende April ihr Halbfinale in der AFC Champions League gegen den Liga-Konkurrenten Al-Ahli mit 1:3 verloren.

Form

Bilanz direkte Duelle

RMA Letztes Spiel HIL 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Real Madrid 5 - 3 Al Hilal 5 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Real Madrid vs Al-Hilal: Die Tabellen

Real Madrid vs. Al-Hilal (Klub WM) live anschauen: Nützliche Links