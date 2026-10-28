Das Spiel zwischen Paderborn und VfB Stuttgart beginnt am 28.10.2026, 18:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Paderborn gegen VfB Stuttgart

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 28. Okt. 2026 - 13:00 Home Deluxe Arena

Wer zeigt / überträgt Paderborn vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Paderborn und dem VfB Stuttgart ist live bei WOW im Einzelspiel-Livestream zu sehen. Nachfolgend findet Ihr alle Informationen zur Übertragung.

Paderborn vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

In der Home Deluxe Arena in Paderborn empfängt der SC Paderborn den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Für die Schwaben ist die Partie eine willkommene Gelegenheit, nach einem enttäuschenden Bundesliga-Start wieder Tritt zu fassen.

Paderborn geht mit etwas Rückenwind in dieses Duell. Ein 1:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag hat dem Team von Trainer Ralf Kettemann Auftrieb gegeben – auch wenn die Leistungen in der Liga insgesamt noch schwankend waren.

Beim VfB Stuttgart hingegen schrillen nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga die Alarmglocken. Das blamable 2:3 gegen das bis dahin punktlose Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach war ein neuer Tiefpunkt einer schwierigen Ligasaison. In der Bundesliga steht Stuttgart nach sieben Spieltagen nur auf dem 15. Tabellenplatz mit sechs Punkten.

Besonders im Fokus steht Kapitän Deniz Undav. Der 30-Jährige ist in der Bundesliga in sieben Einsätzen noch ohne Tor. Lothar Matthäus äußerte öffentlich Bedenken, ob die Kapitänsbinde dem Stürmer mehr Last als Motivation bereite – er habe „keine Leichtigkeit mehr" und wirke gehemmt.

Trainer Sebastian Hoeneß hat intern bereits reagiert: Die Trainingseinheiten wurden intensiviert, individuelle Fehler werden nun vor versammelter Mannschaft angesprochen, und kein Stammplatz gilt mehr als sicher. Der DFB-Pokal bietet Stuttgart die Chance, das Selbstvertrauen vor dem schweren Bundesliga-Gastspiel bei Bayer Leverkusen am darauffolgenden Samstag zu stärken.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt Ihr nachfolgend.





Paderborn vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Paderborn kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt bezwang das Team von Ralf Kettemann den Hamburger SV mit 1:0, nachdem es zuvor ein 2:2 gegen Werder Bremen gegeben hatte. In diesen fünf Partien erzielte Paderborn fünf Tore und kassierte sieben – eine Bilanz, die die defensive Anfälligkeit der Ostwestfalen unterstreicht.

Der VfB Stuttgart weist in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Nach dem 3:0-Auswärtssieg bei Slovan Bratislava und dem 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League folgten in der Bundesliga bittere Rückschläge: ein 0:1 gegen den Hamburger SV und zuletzt das 2:3 gegen Mönchengladbach. Stuttgart erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 10. Oktober 2026 in der Bundesliga statt – Stuttgart gewann auswärts mit 2:0. In den fünf erfassten direkten Duellen kommt der VfB auf drei Siege, Paderborn auf einen, eine Partie endete torlos. Auch im DFB-Pokal trafen die Teams bereits aufeinander: Im Januar 2023 setzte sich Stuttgart in Paderborn mit 2:1 durch.

Paderborn vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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