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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Brighton heute live im TV und Livestream?

Liverpool - Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League

In der Premier League spielt Liverpool gegen Brighton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und Brighton beginnt am 25.10.2026, 15:00.

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Anstoßzeit Liverpool gegen Brighton

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Premier League - Spielwoche 8
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Brighton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Liverpool gegen Brighton wird live auf WOW übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Liverpool vs. Brighton: Spielvorschau

Liverpool empfängt Brighton & Hove Albion am 25. Oktober 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit in der Premier League in Anfield. Andoni Iraola trifft mit seinem Team auf einen Gegner, der in der Tabelle aktuell über den Gastgebern steht.

Die Reds stehen nach sieben Spieltagen auf Platz fünf und haben in der Liga zuletzt geschwankt. Europäisch lief es dagegen deutlich überzeugender: Im jüngsten Champions-League-Auftritt drehte Liverpool einen 0:2-Rückstand gegen Villarreal und gewann am Ende 4:3.

Brighton reist als Tabellendrittes nach Merseyside und befindet sich in starker Ligaform. Zuletzt fertigte Fabian Hürzelers Mannschaft Crystal Palace mit 5:0 ab – ein Ergebnis, das die Seagulls kurzzeitig auf Rang zwei katapultierte.

Europäisch gab es für Brighton zuletzt Grund zur Frustration: Ein torloses Remis gegen Jablonec in der Conference League, trotz klarer Überlegenheit und 26 Torschüssen, trübte die Stimmung vor dieser Partie. Hürzeler räumte ein, dass sein rotiertes Team die Chancen nicht konsequent genug genutzt habe.

Hürzeler selbst sorgte zuletzt auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Der Deutsch-Brite wies Spekulationen über eine mögliche Nachfolge bei Manchester United klar zurück und betonte seine Bindung an das Brighton-Projekt – nicht zuletzt dank eines Vertrags bis 2029.

Diego Gomez, dessen Heber aus 51 Metern gegen Palace für Aufsehen sorgte, dürfte einer der gefährlichsten Männer im Brighton-Kader sein, falls er von Beginn an spielt. Auf der anderen Seite kehrt Ronald Araujo nach einer schwierigen persönlichen Phase zurück in die Startelf – der Uruguayer hat sich offen über seine mentalen Gesundheitsprobleme geäußert und wirkt nach seiner Auszeit befreit.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, den Aufstellungen und der aktuellen Form beider Teams.


Liverpool vs. Brighton: Aufstellungen

Liverpool vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkChema AndrésChema AndrésM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Brighton

Trainer

  • A. Iraola
  • Fabian Hürzeler

Form

LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BHA

BHA - Form

ARS
S3-0
SUN
S0-2
KZA
S4-0
CRY
S5-0
JAB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
14/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Liverpool kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 4:3-Sieg in der Champions League gegen FC Villarreal, bei dem die Reds einen Zwei-Tore-Rückstand aufholten. Zuvor gab es ein 1:2 bei Brentford in der Premier League sowie ein 3:6 gegen LASK in Europa. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Manchester City.

Brighton weist aus den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage auf. Zuletzt gab es das 0:0 gegen Jablonec in der Conference League, davor ein beeindruckendes 5:0 gegen Crystal Palace in der Premier League. Die Seagulls hielten in vier der fünf Partien die Null und erzielten insgesamt 11 Tore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenBrighton
3
0
2
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 21. März 2026 in der Premier League statt – Brighton gewann daheim mit 2:1 gegen Liverpool. In den fünf bisher berücksichtigten direkten Duellen führt Liverpool mit drei Siegen zu einem für Brighton, ein Spiel endete unentschieden. Liverpool gewann unter anderem 3:0 im FA Cup im Februar 2026 sowie 2:0 in Anfield im Dezember 2025.

Liverpool vs. Brighton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
11
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
14
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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