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Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs. FC Cincinnati heute live im TV und Livestream?

Inter Miami CF - FC Cincinnati
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In der MLS spielt Inter Miami CF gegen FC Cincinnati. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und FC Cincinnati beginnt am 29.10.2026, 00:30.

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Anstoßzeit Inter Miami CF gegen FC Cincinnati

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USA MLS - Spielwoche 32
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Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs FC Cincinnati heute live im TV und Livestream?

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Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt FC Cincinnati im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für beide Klubs in der entscheidenden Phase der Regular Season eine wichtige Rolle spielt. Miami steht auf Platz drei der Eastern Conference und will nach der zuletzt erlittenen Niederlage schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Herons kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:2-Pleite bei Red Bull New York – ein Rückschlag, der die zuvor beeindruckende Serie von drei Siegen in Folge beendete. Trainer Kily González kritisierte nach dem Spiel offen den fehlerhaften Spielaufbau seines Teams und forderte eine deutliche Reaktion.

Lionel Messi war gegen New York zunächst auf der Bank geblieben, nachdem er zuvor eine lange Reise nach Oviedo absolviert hatte, wo er die renommierte Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnung für Sport entgegennahm. Der argentinische Superstar wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden – seine Torserie von 13 aufeinanderfolgenden Spielen mit Torbeteiligung endete damit.

FC Cincinnati reist als Achter der Eastern Conference nach Florida und braucht Punkte, um den Playoff-Platz zu festigen. Pat Noonans Mannschaft hat in den letzten Wochen gemischte Ergebnisse geliefert, zeigte zuletzt aber Reaktionsfähigkeit mit zwei Siegen gegen DC United innerhalb weniger Tage.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets Tore und Spannung geliefert. Miami ist in diesem Aufeinandertreffen die Favoritenrolle zuzuschreiben, doch Cincinnati hat bewiesen, dass es auswärts mithalten kann.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Live-Stream findest du nachfolgend.


Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Aufstellungen

Inter Miami CF vs FC Cincinnati Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • K. Gonzalez

Form

MIA

MIA - Form

COL
N2-1
DCU
S4-0
NYC
S2-0
ATL
S1-3
RNY
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CIN

CIN - Form

ATL
S1-3
NER
N2-3
COL
N0-2
DCU
S2-1
DCU
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Inter Miami kommt auf eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf MLS-Partien. Zuletzt unterlag das Team 0:2 bei Red Bull New York, nachdem zuvor drei Siege in Folge gefeiert worden waren – darunter ein 4:0 gegen DC United und ein 2:0 gegen New York City FC. Insgesamt erzielte Miami in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte vier.

FC Cincinnati weist in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die jüngsten Ergebnisse waren zwei Erfolge gegen DC United – darunter ein 2:0 am 24. Oktober – nach einer 0:2-Niederlage gegen Columbus Crew. Die Mannschaft hat in diesem Fünferspiel acht Tore erzielt und sieben zugelassen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Inter Miami CFUnentschiedenFC Cincinnati
3
1
1
USA MLS
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
END
USA MLS
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
END
USA MLS
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
END
USA MLS
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FC Cincinnati badge
FC Cincinnati
CIN
0
END
11Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

In den letzten fünf direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs war Inter Miami die stärkere Mannschaft und gewann drei der fünf Duelle, darunter ein beeindruckendes 5:3 im Mai 2026 sowie ein 4:0 im November 2025. FC Cincinnati konnte lediglich einen Sieg verbuchen, während ein weiteres Spiel torlos endete. Die Bilanz spricht klar für Miami, wenngleich Cincinnati zuletzt gezeigt hat, dass es in dieser Paarung für Überraschungen gut ist.

Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Die Tabellen

Major League Soccer Ost

#PSUNTG+/-PktForm
1
Nashville SCNashville SCNSC
3121736623+4370
S
U
S
S
S
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
31174105142+955
S
S
S
N
N
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31151067353+2055
N
S
S
S
N
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
31156105546+951
S
N
N
S
S
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
31138105548+747
N
U
N
S
N
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
31137116250+1246
N
U
S
S
S
7
Orlando CityOrlando CityORL
31126136072-1242
U
S
U
S
N
8
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
31119116471-742
S
S
N
N
S
9
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
31116144156-1539
S
N
N
S
N
10
Columbus CrewColumbus CrewCOL
31115155049+138
S
S
S
N
S
11
Toronto FCToronto FCTFC
31812114859-1136
N
S
U
S
N
12
New York City FCNew York City FCNYC
31811124543+235
U
U
N
N
U
13
DC UnitedDC UnitedDCU
31712123855-1733
N
N
N
S
N
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
3186173954-1530
N
N
S
N
U
15
CF MontrealCF MontrealMTL
3167183662-2625
N
U
N
N
S
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

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