Das Spiel zwischen Inter Miami CF und FC Cincinnati beginnt am 29.10.2026, 00:30.

Deutschland Apple TV

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen FC Cincinnati

USA MLS - Spielwoche 32 28. Okt. 2026 - 19:30 Nu Stadium

Wer zeigt / überträgt Inter Miami CF vs FC Cincinnati heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Inter Miami CF und FC Cincinnati ist live auf Apple TV zu sehen. Alle MLS-Partien sind im Rahmen des regulären Apple-TV-Abonnements enthalten – ohne zusätzliche Kosten oder regionale Sperren.

Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Spielvorschau

Inter Miami CF empfängt FC Cincinnati im Nu Stadium in einem MLS-Duell, das für beide Klubs in der entscheidenden Phase der Regular Season eine wichtige Rolle spielt. Miami steht auf Platz drei der Eastern Conference und will nach der zuletzt erlittenen Niederlage schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Herons kassierten am vergangenen Wochenende eine 0:2-Pleite bei Red Bull New York – ein Rückschlag, der die zuvor beeindruckende Serie von drei Siegen in Folge beendete. Trainer Kily González kritisierte nach dem Spiel offen den fehlerhaften Spielaufbau seines Teams und forderte eine deutliche Reaktion.

Lionel Messi war gegen New York zunächst auf der Bank geblieben, nachdem er zuvor eine lange Reise nach Oviedo absolviert hatte, wo er die renommierte Prinzessin-von-Asturien-Auszeichnung für Sport entgegennahm. Der argentinische Superstar wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden – seine Torserie von 13 aufeinanderfolgenden Spielen mit Torbeteiligung endete damit.

FC Cincinnati reist als Achter der Eastern Conference nach Florida und braucht Punkte, um den Playoff-Platz zu festigen. Pat Noonans Mannschaft hat in den letzten Wochen gemischte Ergebnisse geliefert, zeigte zuletzt aber Reaktionsfähigkeit mit zwei Siegen gegen DC United innerhalb weniger Tage.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets Tore und Spannung geliefert. Miami ist in diesem Aufeinandertreffen die Favoritenrolle zuzuschreiben, doch Cincinnati hat bewiesen, dass es auswärts mithalten kann.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels im TV und Live-Stream findest du nachfolgend.





Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Aufstellungen

Form

Inter Miami kommt auf eine Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf MLS-Partien. Zuletzt unterlag das Team 0:2 bei Red Bull New York, nachdem zuvor drei Siege in Folge gefeiert worden waren – darunter ein 4:0 gegen DC United und ein 2:0 gegen New York City FC. Insgesamt erzielte Miami in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte vier.

FC Cincinnati weist in den letzten fünf Ligaspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Die jüngsten Ergebnisse waren zwei Erfolge gegen DC United – darunter ein 2:0 am 24. Oktober – nach einer 0:2-Niederlage gegen Columbus Crew. Die Mannschaft hat in diesem Fünferspiel acht Tore erzielt und sieben zugelassen.

Bilanz direkte Duelle

In den letzten fünf direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs war Inter Miami die stärkere Mannschaft und gewann drei der fünf Duelle, darunter ein beeindruckendes 5:3 im Mai 2026 sowie ein 4:0 im November 2025. FC Cincinnati konnte lediglich einen Sieg verbuchen, während ein weiteres Spiel torlos endete. Die Bilanz spricht klar für Miami, wenngleich Cincinnati zuletzt gezeigt hat, dass es in dieser Paarung für Überraschungen gut ist.

Inter Miami CF vs. FC Cincinnati: Die Tabellen

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