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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Dynamo Dresden - Magdeburg
Dynamo Dresden
Magdeburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Dynamo Dresden gegen Magdeburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Magdeburg beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Magdeburg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8
Rudolf Harbig Stadion

Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Magdeburg wird live auf WOW übertragen.

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Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Magdeburg zum Zweitliga-Duell. Thomas Stamm und Petrik Sander stehen sich als Trainer gegenüber – zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen treffen aufeinander.

Die SGD steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellen-17. braucht Dresden dringend Punkte, um den Anschluss nach oben herzustellen. Die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Zuversicht.

Magdeburg reist dagegen mit breiter Brust in die sächsische Landeshauptstadt. Die Gäste belegen Tabellenplatz sechs und haben sich in dieser Saison als stabile Einheit präsentiert. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen die Formstärke des Teams.

Für Dresden geht es um mehr als drei Punkte – es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Mannschaft den Abstieg aus eigener Kraft abwenden kann. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt.

Magdeburg wird das wissen und entsprechend konzentriert auftreten. Auswärtssiege gegen direkte Konkurrenten sind wertvoller als Punkte – das gilt in beide Richtungen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live zu verfolgen ist, gibt es nachfolgend.


Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Stamm

Form

DOD

DOD - Form

HDH
N5-3
BOC
N1-2
EBS
U2-2
BSC
N1-2
OSN
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
FCM

FCM - Form

HSK
S2-0
BSC
N2-1
FCK
S3-0
GFT
U1-1
H96
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Dynamo Dresden kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die SGD weder einen Sieg noch mehr als zwei Unentschieden. Zuletzt trennte sich Dresden von Osnabrück mit 1:1, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Auch gegen Bochum verlor die Mannschaft mit 1:2, und das 5:3 gegen Heidenheim offenbarte erhebliche defensive Probleme. Insgesamt kassierte Dresden in diesen fünf Spielen neun Gegentore – ein Wert, der die Anfälligkeit der Hintermannschaft deutlich zeigt.

Magdeburg präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft in stabiler Form. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96, davor gab es ein 1:1 gegen Greuther Fürth. Auch das 3:0 gegen Kaiserslautern und der 2:0-Erfolg gegen Holstein Kiel zeigen, dass Magdeburg in der Lage ist, Ergebnisse zu produzieren.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Dynamo DresdenUnentschiedenMagdeburg
3
1
1
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
END
Deutschland 3 Liga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
END
Deutschland 3 Liga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden badge
Dynamo Dresden
DOD
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste direkte Duell fand im Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Magdeburg empfing Dynamo Dresden und verlor mit 1:2. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen beider Klubs, hat Dresden drei dieser Partien gewonnen, während Magdeburg einen Sieg verbuchen konnte – ein Spiel endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
8710198+1122
U
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
85302111+1018
U
U
S
S
U
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
84312213+915
S
U
S
N
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
843184+415
S
U
S
N
S
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
84221515014
N
U
U
S
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
7412149+513
S
U
S
N
S
7
St. PauliSt. PauliFCP
8251119+211
U
S
U
S
U
8
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
82331617-19
U
N
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
82331213-19
S
N
U
U
N
10
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
72231112-18
S
U
N
U
N
11
OsnabrückOsnabrückOSN
72231013-38
U
U
N
S
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
8224813-58
U
N
S
N
U
13
BraunschweigBraunschweigEBS
82151315-27
N
S
N
U
N
14
VfL BochumVfL BochumBOC
821559-47
N
N
N
U
S
15
DarmstadtDarmstadtSVD
7214814-67
S
N
S
N
N
16
Holstein KielHolstein KielHSK
8053711-45
U
N
U
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
7124915-65
U
N
U
N
N
18
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
7124614-85
N
N
N
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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