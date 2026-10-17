Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Magdeburg beginnt am 18.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Magdeburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 8 18. Okt. 2026 - 07:30 Rudolf Harbig Stadion

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Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Magdeburg wird live auf WOW übertragen.

Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Spielvorschau

Im Rudolf Harbig Stadion in Dresden empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Magdeburg zum Zweitliga-Duell. Thomas Stamm und Petrik Sander stehen sich als Trainer gegenüber – zwei Mannschaften mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen treffen aufeinander.

Die SGD steckt tief im Abstiegskampf. Als Tabellen-17. braucht Dresden dringend Punkte, um den Anschluss nach oben herzustellen. Die jüngsten Ergebnisse geben wenig Anlass zur Zuversicht.

Magdeburg reist dagegen mit breiter Brust in die sächsische Landeshauptstadt. Die Gäste belegen Tabellenplatz sechs und haben sich in dieser Saison als stabile Einheit präsentiert. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen unterstreichen die Formstärke des Teams.

Für Dresden geht es um mehr als drei Punkte – es geht darum, ein Zeichen zu setzen, dass die Mannschaft den Abstieg aus eigener Kraft abwenden kann. Ein Heimsieg wäre ein wichtiger Schritt.

Magdeburg wird das wissen und entsprechend konzentriert auftreten. Auswärtssiege gegen direkte Konkurrenten sind wertvoller als Punkte – das gilt in beide Richtungen.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live zu verfolgen ist, gibt es nachfolgend.





Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Dynamo Dresden kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die SGD weder einen Sieg noch mehr als zwei Unentschieden. Zuletzt trennte sich Dresden von Osnabrück mit 1:1, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC. Auch gegen Bochum verlor die Mannschaft mit 1:2, und das 5:3 gegen Heidenheim offenbarte erhebliche defensive Probleme. Insgesamt kassierte Dresden in diesen fünf Spielen neun Gegentore – ein Wert, der die Anfälligkeit der Hintermannschaft deutlich zeigt.

Magdeburg präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft in stabiler Form. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Auswärtssieg gegen Hannover 96, davor gab es ein 1:1 gegen Greuther Fürth. Auch das 3:0 gegen Kaiserslautern und der 2:0-Erfolg gegen Holstein Kiel zeigen, dass Magdeburg in der Lage ist, Ergebnisse zu produzieren.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand im Januar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Magdeburg empfing Dynamo Dresden und verlor mit 1:2. Blickt man auf die letzten fünf Begegnungen beider Klubs, hat Dresden drei dieser Partien gewonnen, während Magdeburg einen Sieg verbuchen konnte – ein Spiel endete unentschieden.

Dynamo Dresden vs. Magdeburg: Die Tabellen

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