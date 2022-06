Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Die Nations League im TV und LIVE-STREAM

Deutschland trifft am vierten Spieltag der Nations League auf Italien. Wer zeigt / überträgt die Partie im TV und LIVE-STREAM?

Der deutschen Nationalmannschaft steht mit dem prestigeträchtigen Duell mit Italien der nächste Kracher in der Nations League bevor. Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, 14. Juni 2022, um 20.45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Welcher Sender das Spiel im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Im vierten Länderspiel innerhalb von zehn Tagen geht es für Deutschland gegen die italienische Auswahl. Nach dem 1:1 am 1. Spieltag der Nations League strebt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick nun einen Dreier gegen die Squadra Azzurra an - es wäre zudem der erste Erfolg in der laufenden Runde.

Neben dem Remis gegen Italien endeten nämlich auch die Kräftemessen mit England und Ungarn 1:1. Folgt in Mönchengladbach endlich der erste Sieg für Flick gegen eine größere Nation?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Das Spiel in der Übersicht

Paarung: Deutschland vs. Italien

Wettbewerb: Nations League, 4. Spieltag

Anpfiff: 14. Juni 2022, 20.45 Uhr

Austragungsort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Die Nations League im Free-TV sehen

Nach einer keinesfalls überzeugenden Vorstellung in der ersten Partie der Gruppenphase gegen Italien will die deutsche Nationalmannschaft nun im Rückspiel die drei Punkte einfahren. Vor allem offensiv wusste die Flick-Elf nicht zu überzeugen, den Rückstand durch Lorenzo Pellegrini (70.) egalisierte Joshua Kimmich drei Minuten später.

Bereits die erste Partie der beiden Fußballnationen wurde live im Free-TV übertragen, der Privatsender RTL zeichnete dafür verantwortlich. Zeigt / überträgt RTL auch die zweite Begegnung im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Nations League im Free-TV und LIVE-STREAM

Da die deutsche Nationalmannschaft das Rückspiel in Mönchengladbach austrägt, wird das Spiel nicht von RTL gezeigt / übertragen. Der Privatsender ist lediglich bei Auswärtsspielen der TV-Partner.

Aber keine Sorge, auch die Heimspiele sind selbstverständlich im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen - jedoch nicht bei RTL, sondern im ZDF.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Die Partie im TV und LIVE-STREAM im ZDF

Demzufolge ist die Partie sowohl kostenfrei im Free-TV als auch via kostenlosem LIVE-STREAM abrufbar. Diesen findet Ihr auf der Seite der ZDF-Mediathek und er kann bequem via App oder Webbrowser abgespielt werden.

Die Übertragung startet um 20.15 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker, kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt. Im Anschluss an die Partie könnt Ihr zudem noch Interviews sowie Highlights weiterer Spiele sehen.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Die Nations League live auf DAZN

Für alle Spiele ohne Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft, also beispielsweise für das Aufeinandertreffen der weiteren Gruppengegner England und Ungarn, ist ein Abonnement bei DAZN notwendig. So könnt Ihr Euren bestehenden Pay-TV-Vertrag um das Angebot ergänzen und im Anschluss die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 auf dem TV empfangen. Wollt Ihr Euch Zugriff auf das komplette Programm sichern, registriert Ihr Euch hingegen direkt beim Anbieter.

Die Kosten für das Monatsabo betragen 29,99 Euro, eine flexible Kündigung ist möglich. Etwas günstiger ist das Jahresabo für einmalig 274,99 Euro bzw. 24,99 Euro pro Monat, wenn Ihr lieber in Raten zahlen wollt. Dafür bindet Ihr Euch aber auch mindestens ein Jahr.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Nations League auf DAZN - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Italien? Übertragung und LIVE-TICKER in der Übersicht

