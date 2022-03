Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande? Das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM sehen

Das zweite Spiel in der aktuellen Länderspielpause steht an: Die deutsche Nationalmannschaft muss in die Niederlande! Austragungsort ist die Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Zwischen der deutschen und der niederländischen Nationalmannschaft gab es schon so einige legendäre Duelle, bereits 44-mal wurde das Nachbarschaftsduell ausgetragen. Am Dienstag kommt es also zu Begegnung Nummer 45, in der Vergangenheit hatte dabei Deutschland öfter die Nase vorn.

16 Siege für den DFB stehen zwölf holländischen Erfolge gegenüber, dazu kommen 16 Unentschieden. Die letzten Spiele verliefen dabei oft torreich: 3:0 für die Niederlande, 2:2, 3:2 für Deutschland und 4:2 für die Niederlande waren die Endergebnisse in Nations League und EM-Qualifikation - langweilig wird es bei dieser Spielpaarung also selten.

Nach Spielen gegen Armenien, Liechtenstein und Israel kommt nun eine Mannschaft auf einem höheren Niveau - der erste echte Stresstest für den so stark gestarteten Hansi Flick. GOAL erklärt, wer das Länderspiel am Dienstag im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Holland vs. Deutschland? Das Länderspiel im Überblick

Begegnung Niederlande vs. Deutschland Wettbewerb Freundschaftsspiel Nationalmannschaft Datum Dienstag | 29. März 2022 Anpfiff 20.45 Uhr Ort Johann-Cruijff-ArenA | Amsterdam | Niederlande Bilanz (44 Spiele) 12 Siege Niederlande 16 Unentschieden 16 Siege Deutschland

Wer überträgt das Länderspiel im Fernsehen? So wird Niederlande - Deutschland live im TV gezeigt!

Mark Flekken und Donyell Malen - so heißen die beiden Spieler im niederländischen Kader, die in der Bundesliga unter Vertrag stehen. Der Torwart des SC Freiburg ist das erste Mal bei der Nationalmannschaft dabei, während der Stürmer des BVB vor der Länderspielpause schon 17 Mal für die Elftal auflaufen durfte.

Im deutschen Kader steht dafür niemand, der in der Eredivisie unter Vertrag steht. Der einzige Spieler, der nicht in einer Top-5-Liga spielt, ist Julian Weigl: Der ehemalige 1860er und BVB-Spieler spielt eine starke Saison bei Benfica Lissabon und wurde mit der Berufung in das DFB-Team belohnt.

Wer zeigt / überträgt Holland vs. Deutschland? Das Freundschaftsspiel im Free-TV verfolgen!

Ebenfalls neu mit dabei: Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05. Logisch, dass bei so vielen neuen Namen viele Fans in Deutschland das Länderspiel sehen wollen - aber wie genau wird das ablaufen? GOAL wirft einen Blick auf die Übertragung im TV.

Wir haben zu Beginn direkt herausragende News, was die Übertragung des Spiels angeht: Niederlande vs. Deutschland ist am Dienstag live im Free-TV zu sehen! Die ARD überträgt im Sender "Das Erste" das Länderspiel - bei den meisten Geräten befindet sich der Sender auf der Kurzwahltaste eins!

Niederlande - Deutschland im Free-TV! So wird das Länderspiel übertragen

Für viele Menschen sind das richtig gute Neuigkeiten - die vergangenen Länderspiele waren nämlich fast alle auf RTL zu sehen. Das hat manche Anhänger:innen sehr geärgert, sei es wegen der Übertragung, der Werbung oder des kostenpflichtigen LIVE-STREAMS.

RTL überträgt nämlich alle Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft exklusiv, vor wenigen Jahren hat sich der Privatsender mit Sitz in Köln die Rechte dafür gesichert. Nur das letzte Spiel gegen Israel am Samstag war im ZDF zu sehen, hierbei handelte es sich aber um ein Freundschaftsspiel.

Die ARD-Übertragung im Überblick: So ist das Spiel im TV kostenlos zu sehen

Natürlich freut es viele Fans in Deutschland, dass Das Erste das Länderspiel überträgt, so muss man nicht noch ein Abonnement abschließen. DAZN, Netflix, die lokale Zeitung - langsam reicht es auch mit den monatlichen Kosten, da freut man sich über kostenlose Unterhaltung im Fernsehen.

Der Grund dafür, dass wir das Spiel am Dienstag im kostenlosen Fernsehen genießen dürfen? Das Erste gehört zur ARD und damit auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also staatlich unterstützte Einrichtungen, die öffentlich zugänglich sein müssen. Ein weiterer Vorteil: Nach 20 Uhr darf hier keine Werbung mehr geschaltet werden!

Das Länderspiel im Free-TV: So seht Ihr Niederlande vs. Deutschland

Begegnungen

Niederlande vs. Deutschland

Sender

Das Erste (ARD)

Anpfiff : 20.45 Uhr

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

Moderator: Alexander Bommes

Wer zeigt / überträgt Niederlande vs. Deutschland im LIVE-STREAM? So wird das Freundschaftsspiel im Internet gezeigt

Das Erste zeigt das Länderspiel am Dienstag im Fernsehen - das sind doch richtig gute Nachrichten! Nach dem ZDF am Samstag ist nun Das Erste dran, für Fans der deutschen Nationalmannschaft sind das richtig gute Nachrichten.

Viele Fans haben mittlerweile aber kein TV-Gerät mehr zuhause, da immer mehr sich auf Angebote des Streamings beschränken. Aber kann man damit auch das Spiel der DFB-Elf gegen die Elftal sehen? Klar! GOAL erzählt, was ihr dafür tun müsst.

Wer zeigt / überträgt Niederlande gegen das DFB-Team? Die Live-Übertragung des Freundschaftsspiels im TV und LIVE-STREAM

Was ist überhaupt ein LIVE-STREAM? Durch das Streamen werden Inhalte über das Internet übertragen, bei einem LIVE-STREAM passiert das eben in Echtzeit. Es ist also so wie eine Fernsehsendung, mit dem Unterschied, dass keine linearen TV-Signale, sondern Datenströme über das Internet empfangen werden.

Wichtig sind also eine stabile Internetverbindung und ein passendes Gerät, mehr benötigt man nicht für die Übertragung der ARD am Dienstag und auch an jedem anderen Tag des Jahres! Das Spiel ist hier ebenso kostenlos zu sehen wie auch im Fernsehen. Auch im Netz müssen öffentlich-rechtliche Sender ihr Programm ohne Extrakosten zeigen.

Kostenlose App: Auf diesen Geräten seht ihr heute Niederlande vs. Deutschland LIVE!

Werfen wir noch einen Blick auf die Geräte, doch auch hier sollte für jeden etwas dabei sein: Ob auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Smart-TV oder der Spielekonsole – mit der kostenlosen App könnt ihr die ARD Mediathek oder die Sportschau einfach abrufen.

Auch am PC oder Browser geht das ganze problemlos, dafür müsst ihr nur die richtige Seite abrufen. Sportschau.de, daserste.de oder die ARD Mediathek, alle drei sind sinnvolle Adressen. Das alles ist für euch nicht möglich? Dann findet ihr sicher eine Bar in eurer Stadt oder eurem Dorf, in der die Begegnung gezeigt wird!

Die Aufstellungen von Deutschland und den Niederlanden: So wird das Länderspiel übertragen

Wer spielt am Dienstag von Anfang an, für wen haben sich Louis van Gaal und Hansi Flick entschieden? Wir tragen die offiziellen Startaufstellungen hier etwa eine Stunde vor Anpfiff ein, klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt Holland vs. Deutschland? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM!