Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Am Dienstag steigt das Spiel Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM?

In dieser Woche stehen in der Champions League die ersten Rückspiele des Achtelfinales auf dem Programm. Hierbei steigt am Dienstag um 21.00 Uhr unter anderem die Partie Chelsea vs. Borussia Dortmund. Der BVB gewann das Hinspiel gegen die Blues mit 1:0.

Vorher beendete Borussia Dortmund die Gruppe G hinter einem anderen Team aus der Premier League, Manchester City, mit neun Punkten als Zweiter. Davor fuhr die Mannschaft von Edin Terzić gegen die Citizens ein 0:0 und eine Auswärtsniederlage ein.

Chelsea setzte sich hingegen in der Gruppe E durch. Hierbei nahm die Mannschaft von Graham Potter 13 Zähler und drei Punkte mehr als der zweitplatzierte AC Milan mit.

Heute findet im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League das Rückspiel Chelsea vs. Borussia Dortmund statt. Doch wer zeigt / überträgt die Partie des BVB bei den Blues im TV und LIVE-STREAM? GOAL bietet alle Infos hierzu, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Dienstag, 7. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Stamford Bridge (London)

Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League im TV anschauen

Seit der Saison 2021/22 gelten neue Ausstrahlungsrechte für die Champions League. Diese berechtigen DAZN dazu, die überwiegende Anzahl der Partien exklusiv ins Haus zu liefern. Zudem hält Prime Video die alleinigen Rechte am Großteil der weiteren Begegnungen in der Königsklasse. Überdies läuft nur das Finale im Free-TV. Aber wer zeigt / überträgt das Rückspiel Chelsea vs. Borussia Dortmund?

Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund) live bei Prime Video: Das sind die Voraussetzungen

Das Aufeinandertreffen zwischen den Blues und dem BVB reiht sich unter jenen, die Ihr bei Prime Video sehen könnt. Allerdings kommt Ihr hierfür nicht um ein Abo herum. Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testversion müsst Ihr einen Jahresvertrag für 89,90 Euro oder einen Monatsdeal für 8,99 Euro abschließen. Jedoch profitieren die Studierenden und Azubis von einem 50 %. Hier versorgt Euch der Bezahlanbieter mit etlichen weiterführenden Infos.

Der Kauf gelingt im Handumdrehen. Daraufhin müssen die Besitzer von internetfähigen Fernsehern die kostenlose App herunterladen. Außerdem könnt Ihr Eure TV-Geräte mit Notebooks oder PCs koppeln. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung aus London auf:

Übertragungsbeginn: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

Die weiteren Champions League Spiele bei DAZN anschauen

Heute finden insgesamt zwei Rückspiele des Achtelfinales in der Champions League statt. Denn: Um 21.00 Uhr geht zusätzlich die Partie Benfica Lissabon vs. FC Brügge über die Bühne. Ihr könnt Euch die Begegnung in Portugal live bei DAZN anschauen.

Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, hilft Euch der LIVE-STREAM weiter. Denn: Prime Video zeigt ebenso wie DAZN sein komplettes Programm im Netz. Deshalb könnt Ihr das Rückspiel Chelsea vs. BVB mit einer geeigneten Verbindung von überall aus miterleben.

Prime Video und DAZN: Die Links für die Übertragungen der Champions League

Champions League am Dienstag LIVE auf Prime Video und auf DAZN

07.03., 21.00 Uhr Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund) Prime Video 07.03., 21.00 Uhr Benfica Lissabon vs. FC Brügge DAZN

Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. BVB? Der LIVE-TICKER zur Champions League

Zudem versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zur Partie Chelsea vs. Borussia Dortmund. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Ereignissen an der Stamford Bridge. Hierfür erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Wer zeigt / überträgt Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Im TV: Prime Video via Smart-TV Im LIVE-STREAM: Prime Video Im LIVE-TICKER: GOAL

Chelsea vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.