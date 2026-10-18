Das Spiel zwischen Brighton und Crystal Palace beginnt am 18.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Brighton gegen Crystal Palace

Premier League - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brighton vs Crystal Palace heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Brighton vs Crystal Palace wird live auf WOW übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind nachfolgend aufgeführt.

Brighton vs. Crystal Palace: Spielvorschau

Brighton & Hove Albion empfängt Crystal Palace im American Express Community Stadium zu einem Premier-League-Duell zweier Südengland-Klubs mit zuletzt sehr unterschiedlichen Trendkurven.

Fabian Hürzelers Mannschaft präsentiert sich in dieser Saison in beeindruckender Verfassung. Mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen – darunter ein 3:0 gegen Arsenal und ein 5:0 bei Coventry City – haben die Seagulls sich auf Platz drei der Premier League festgesetzt.

Auch in der Conference League lief es zuletzt glänzend: Ein 4:0 gegen FK Kauno Zalgiris unterstrich die Stärke des Teams in dieser Spielzeit. Brighton ist derzeit einer der formstärksten Klubs im englischen Fußball.

Crystal Palace hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Pierre Sages Mannschaft zeigte zwar zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest Charakter, kassierte jedoch in der Europa League am Mittwoch eine bittere 2:3-Niederlage bei Lyon – das erste Auswärtsspiel der Klubgeschichte in diesem Wettbewerb.

In der Tabelle trennen beide Klubs neun Plätze, was die unterschiedliche Ausgangslage vor diesem Stadtduell unterstreicht. Palace-Verteidiger Axel Disasi wird nach einer Sperre fehlen, was die Defensive zusätzlich unter Druck setzt.

Wer dieses Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Aufstellungen.





Brighton vs. Crystal Palace: Aufstellungen

Form

Brighton kommt mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: fünf Siege, keine Niederlage, kein Unentschieden. Die jüngste Partie endete mit einem 4:0-Erfolg gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League, zuvor gab es ein 2:0 bei Sunderland in der Premier League. Insgesamt erzielte Brighton in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum 14 Tore und kassierte lediglich drei – eine bemerkenswerte Defensivstabilität.

Crystal Palace weist eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf. Das jüngste Spiel war die 2:3-Niederlage bei Lyon in der Europa League, davor gelang ein 3:1-Sieg gegen Nottingham Forest. Über die fünf Partien hinweg erzielte Palace neun Tore und kassierte acht, wobei eine 0:2-Niederlage gegen Bristol City und ein torloses Remis gegen Leeds die Schwankungen in der Form verdeutlichen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 8. Februar 2026 in der Premier League statt: Crystal Palace gewann auswärts mit 1:0 bei Brighton. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hält Palace die Nase vorn mit zwei Siegen gegenüber einem Brighton-Sieg und einem Unentschieden – ein weiteres Spiel endete ebenfalls mit einem Palace-Erfolg. Brighton gewann zuletzt am 3. Februar 2024 ein direktes Duell, damals deutlich mit 4:1.

Brighton vs. Crystal Palace: Die Tabellen

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