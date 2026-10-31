Das Spiel zwischen Bournemouth und Leeds beginnt am 31.10.2026, 16:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Bournemouth gegen Leeds

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Leeds heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind nachfolgend aufgeführt.

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Bournemouth vs. Leeds: Spielvorschau

Das Vitality Stadium in Bournemouth ist der Schauplatz dieser Premier-League-Begegnung, wenn der AFC Bournemouth Leeds United empfängt. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle auf unterschiedlichen Seiten der Mittellinie – und genau das macht dieses Duell so interessant.

Marco Rose hat Bournemouth in eine beeindruckende Verfassung geführt. Die Cherries haben zuletzt fünfmal in Folge gewonnen – darunter ein 3:0 gegen Manchester United in der Premier League, ein 3:0 gegen AC Mailand in der Europa League sowie ein 3:0 gegen Aston Villa im EFL Cup. Diese Form macht Bournemouth zu einem der gefährlichsten Teams im englischen Fußball.

Leeds United reist mit einem anderen Momentum an. Daniel Farkes Mannschaft hat in der laufenden Saison Stabilität bewiesen, steht in der oberen Tabellenhälfte und hat sich als ernstzunehmende Premier-League-Kraft etabliert. Das 0:0 zuletzt bei Sunderland unterstrich die defensive Geschlossenheit des Teams.

Im Tor steht für Leeds der 24-jährige James Trafford, der beim Remis in Sunderland mit mehreren starken Paraden überzeugte. Farke sieht in ihm den vielversprechendsten jungen Torhüter auf der Insel und traut ihm langfristig den Platz als englische Nummer eins zu.

In der Abwehr verfügt Leeds mit Tarik Muharemovic über einen weiteren Aktivposten. Der 23-jährige Bosnier hat sich nach seinem Wechsel für 37 Millionen Euro sofort in der Premier League etabliert und das Interesse von Clubs wie dem FC Barcelona, Inter Mailand, Bayern München und dem FC Liverpool geweckt.

Bournemouth hingegen muss auf mehrere Spieler verzichten. Die Partie verspricht dennoch Tempo, Intensität und taktische Spannung – zwei ambitionierte Mannschaften mit klaren Vorstellungen, wie sie Fußball spielen wollen.

Alle Informationen zum Livestream, zum TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es weiter unten.

Bournemouth vs. Leeds: Aufstellungen

Form

Bournemouth präsentiert sich in überragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Die Cherries erzielten in diesem Zeitraum 11 Tore und kassierten keines – zuletzt gab es ein 3:0 gegen Aston Villa im EFL Cup. Zuvor wurde Manchester United mit 3:0 in der Premier League besiegt, und auch AC Mailand in der Europa League war mit 3:0 chancenlos.

Leeds United kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 0:0 bei Sunderland, davor gab es ein 1:1 gegen Manchester United. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Arsenal. Leeds hat in den letzten fünf Partien 6 Tore erzielt und 4 kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der Premier League statt und endete 2:2 für Bournemouth als Gastgeber. Auch das Rückspiel im September 2025 – damals mit Leeds als Gastgeber – endete 2:2. In den letzten fünf direkten Vergleichen liegt Bournemouth mit zwei Siegen vorn, Leeds gewann einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.

Bournemouth vs. Leeds: Die Tabellen