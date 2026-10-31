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Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs. Leeds heute live im TV und Livestream?

Bournemouth - Leeds
Bournemouth
Leeds
Premier League

In der Premier League spielt Bournemouth gegen Leeds. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Bournemouth und Leeds beginnt am 31.10.2026, 16:00.

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Anstoßzeit Bournemouth gegen Leeds

crest
Premier League - Spielwoche 9
Vitality Stadium

Wer zeigt / überträgt Bournemouth vs Leeds heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist in Deutschland über WOW live zu sehen. Alle Übertragungsdetails sind nachfolgend aufgeführt.

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Bournemouth vs. Leeds: Spielvorschau

Das Vitality Stadium in Bournemouth ist der Schauplatz dieser Premier-League-Begegnung, wenn der AFC Bournemouth Leeds United empfängt. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle auf unterschiedlichen Seiten der Mittellinie – und genau das macht dieses Duell so interessant.

Marco Rose hat Bournemouth in eine beeindruckende Verfassung geführt. Die Cherries haben zuletzt fünfmal in Folge gewonnen – darunter ein 3:0 gegen Manchester United in der Premier League, ein 3:0 gegen AC Mailand in der Europa League sowie ein 3:0 gegen Aston Villa im EFL Cup. Diese Form macht Bournemouth zu einem der gefährlichsten Teams im englischen Fußball.

Leeds United reist mit einem anderen Momentum an. Daniel Farkes Mannschaft hat in der laufenden Saison Stabilität bewiesen, steht in der oberen Tabellenhälfte und hat sich als ernstzunehmende Premier-League-Kraft etabliert. Das 0:0 zuletzt bei Sunderland unterstrich die defensive Geschlossenheit des Teams.

Im Tor steht für Leeds der 24-jährige James Trafford, der beim Remis in Sunderland mit mehreren starken Paraden überzeugte. Farke sieht in ihm den vielversprechendsten jungen Torhüter auf der Insel und traut ihm langfristig den Platz als englische Nummer eins zu.

In der Abwehr verfügt Leeds mit Tarik Muharemovic über einen weiteren Aktivposten. Der 23-jährige Bosnier hat sich nach seinem Wechsel für 37 Millionen Euro sofort in der Premier League etabliert und das Interesse von Clubs wie dem FC Barcelona, Inter Mailand, Bayern München und dem FC Liverpool geweckt.

Bournemouth hingegen muss auf mehrere Spieler verzichten. Die Partie verspricht dennoch Tempo, Intensität und taktische Spannung – zwei ambitionierte Mannschaften mit klaren Vorstellungen, wie sie Fußball spielen wollen.

Alle Informationen zum Livestream, zum TV-Sender und zur Anstoßzeit gibt es weiter unten.

Bournemouth vs. Leeds: Aufstellungen

Bournemouth vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
D. PetrovicD. Petrovicteam-logoA. SilvaA. TruffertA. TruffertJ. HillJ. HillA. SmithA. SmithRayanRayanL. CookL. CookM. TavernierM. TavernierJ. KluivertJ. KluivertT. AdamsT. AdamsEvanilsonEvanilsonJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. WilsonN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
Bournemouth

Startelf

Leeds

Trainer

  • M. Rose
  • D. Farke

Form

BOU

BOU - Form

SGR
S3-0
SUN
S2-0
MIL
S3-0
MUN
S0-3
AVL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
14/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
LEE

LEE - Form

NEW
S4-1
CRY
U0-0
ARS
N2-1
MUN
U1-1
SUN
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bournemouth präsentiert sich in überragender Verfassung und hat alle fünf jüngsten Pflichtspiele gewonnen. Die Cherries erzielten in diesem Zeitraum 11 Tore und kassierten keines – zuletzt gab es ein 3:0 gegen Aston Villa im EFL Cup. Zuvor wurde Manchester United mit 3:0 in der Premier League besiegt, und auch AC Mailand in der Europa League war mit 3:0 chancenlos.

Leeds United kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 0:0 bei Sunderland, davor gab es ein 1:1 gegen Manchester United. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Arsenal. Leeds hat in den letzten fünf Partien 6 Tore erzielt und 4 kassiert.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BournemouthUnentschiedenLeeds
1
2
2
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
England Championship
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
0
END
11Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im April 2026 in der Premier League statt und endete 2:2 für Bournemouth als Gastgeber. Auch das Rückspiel im September 2025 – damals mit Leeds als Gastgeber – endete 2:2. In den letzten fünf direkten Vergleichen liegt Bournemouth mit zwei Siegen vorn, Leeds gewann einmal, und zweimal trennten sich die Teams unentschieden.

Bournemouth vs. Leeds: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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