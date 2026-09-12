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Wer zeigt / überträgt Tottenham vs. Everton heute live im TV und Livestream?

Tottenham - Everton
Tottenham
Everton
Premier League

In der Premier League spielt Tottenham gegen Everton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Tottenham und Everton beginnt am 12.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Tottenham gegen Everton

crest
Premier League - Spielwoche 4
Tottenham Hotspur Stadium

Wer zeigt / überträgt Tottenham vs Everton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen.

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Tottenham vs. Everton: Spielvorschau

Tottenham Hotspur empfängt Everton im Tottenham Hotspur Stadium zum Premier-League-Duell. Beide Klubs kommen aus der Länderspielpause mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen.

Die Spurs stehen unter Roberto De Zerbi auf dem 18. Tabellenplatz und haben in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg eingefahren. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Nottingham Forest – kein Ergebnis, das die Unruhe in Nord-London besänftigt.

Everton reist als Achter der Tabelle an und zeigt sich in der Liga stabiler. David Moyes' Mannschaft holte beim 2:2 in Manchester United einen Punkt und bewies dabei, dass sie auch gegen namhafte Gegner gefährlich sein kann.

Für De Zerbi verschärft die Verletztenmisere die Lage zusätzlich. Mit Xavi Simons, Wilson Odobert, James Maddison und Mykhaylo Mudryk fehlen gleich mehrere Offensivoptionen, Dejan Kulusevski ist nach über 16 Monaten Pause noch nicht einsatzbereit.

Everton hatte in der Transferperiode ebenfalls Rückschläge zu verkraften. Der geplante Wechsel von Folarin Balogun scheiterte in letzter Minute, was die Sturmabteilung weiter dünn hält.

Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen gibt es im Folgenden.


Tottenham vs. Everton: Aufstellungen

Tottenham vs Everton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aufstellung
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyP. PorroP. PorroM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeD. UdogieD. UdogieM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliSavioSavioM. TelM. TelO. MarmoushO. MarmoushJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoJ. GarnerJ. GarnerK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. ArmstrongH. ArmstrongT. GeorgeT. GeorgeMerlin RöhlMerlin RöhlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Startelf

Everton

Trainer

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes

Form

TOT

TOT - Form

TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
NEW
N0-2
NFO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EVE

EVE - Form

LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
BOU
U1-1
MUN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Tottenham kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Die Spurs erzielten dabei acht Tore und kassierten fünf. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Nottingham Forest, zuvor eine 0:2-Niederlage gegen Newcastle United. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 5:1 gegen Charlton Athletic im Carabao Cup.

Everton weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor und erzielte dabei acht Tore bei vier Gegentoren. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 bei Manchester United, davor gab es ein 1:1 gegen Bournemouth. Einen deutlichen Ausrufezeichen setzte Moyes' Mannschaft mit dem 2:0 gegen Crystal Palace sowie dem 4:0-Kantersieg gegen Preston im Carabao Cup.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

TottenhamUnentschiedenEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
12Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 24. Mai 2026 in der Premier League statt und endete 1:0 für Tottenham. In den letzten fünf direkten Duellen holten die Spurs drei Siege, Everton einen, dazu gab es ein Unentschieden. Evertons einziger Erfolg in dieser Serie war ein 3:2-Heimsieg im Januar 2025.

Tottenham vs. Everton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
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