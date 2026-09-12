Das Spiel zwischen Tottenham und Everton beginnt am 12.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Tottenham gegen Everton

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 12:30 Tottenham Hotspur Stadium

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Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen.

Tottenham vs. Everton: Spielvorschau

Tottenham Hotspur empfängt Everton im Tottenham Hotspur Stadium zum Premier-League-Duell. Beide Klubs kommen aus der Länderspielpause mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen.

Die Spurs stehen unter Roberto De Zerbi auf dem 18. Tabellenplatz und haben in den letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg eingefahren. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Nottingham Forest – kein Ergebnis, das die Unruhe in Nord-London besänftigt.

Everton reist als Achter der Tabelle an und zeigt sich in der Liga stabiler. David Moyes' Mannschaft holte beim 2:2 in Manchester United einen Punkt und bewies dabei, dass sie auch gegen namhafte Gegner gefährlich sein kann.

Für De Zerbi verschärft die Verletztenmisere die Lage zusätzlich. Mit Xavi Simons, Wilson Odobert, James Maddison und Mykhaylo Mudryk fehlen gleich mehrere Offensivoptionen, Dejan Kulusevski ist nach über 16 Monaten Pause noch nicht einsatzbereit.

Everton hatte in der Transferperiode ebenfalls Rückschläge zu verkraften. Der geplante Wechsel von Folarin Balogun scheiterte in letzter Minute, was die Sturmabteilung weiter dünn hält.

Alle Informationen zur Übertragung, Anstoßzeit und den Aufstellungen gibt es im Folgenden.





Tottenham vs. Everton: Aufstellungen

Form

Tottenham kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Die Spurs erzielten dabei acht Tore und kassierten fünf. Zuletzt gab es ein torloses Remis gegen Nottingham Forest, zuvor eine 0:2-Niederlage gegen Newcastle United. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang mit 5:1 gegen Charlton Athletic im Carabao Cup.

Everton weist in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor und erzielte dabei acht Tore bei vier Gegentoren. Das jüngste Ligaspiel endete 2:2 bei Manchester United, davor gab es ein 1:1 gegen Bournemouth. Einen deutlichen Ausrufezeichen setzte Moyes' Mannschaft mit dem 2:0 gegen Crystal Palace sowie dem 4:0-Kantersieg gegen Preston im Carabao Cup.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 24. Mai 2026 in der Premier League statt und endete 1:0 für Tottenham. In den letzten fünf direkten Duellen holten die Spurs drei Siege, Everton einen, dazu gab es ein Unentschieden. Evertons einziger Erfolg in dieser Serie war ein 3:2-Heimsieg im Januar 2025.

Tottenham vs. Everton: Die Tabellen

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