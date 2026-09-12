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Wer zeigt / überträgt Sunderland vs. FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Sunderland - FC Arsenal
Sunderland
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In der Premier League spielt Sunderland gegen FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sunderland und FC Arsenal beginnt am 12.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sunderland gegen FC Arsenal

crest
Premier League - Spielwoche 4
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Wer zeigt / überträgt Sunderland vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf Sky WOW und RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr die direkten Links zum Stream.

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Sunderland vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Arsenal gastiert im Stadium of Light bei Sunderland – ein Premier-League-Duell, das den Tabellenführer aus dem Norden Londons in eine der lautstärksten Arenen Englands führt.

Sunderland startete durchwachsen in die Saison. Aus den jüngsten vier Ligaspielen holte das Team von Regis Le Bris nur einen Sieg, und das Remis gegen Brentford zuletzt zeigte die Grenzen des eigenen Spiels auf. Auf dem zwölften Tabellenplatz stehend, braucht Sunderland dringend Punkte.

Arsenal präsentiert sich dagegen in beeindruckender Verfassung. Die Gunners gewannen vier der letzten fünf Pflichtspiele – darunter einen 2:1-Erfolg gegen Chelsea in der Liga und zuletzt ein 1:0 gegen Napoli in der Champions League. Mikel Artetas Mannschaft steht auf Tabellenplatz zwei und zeigt sich als ernsthafter Titelkandidat.

Der Ausfall von William Saliba in der Abwehr ist ein Faktor, den Arsenal kompensieren muss. Trotzdem reist das Team mit breiter Brust nach Sunderland – gestützt auf Geschlossenheit, Tiefe im Kader und das Selbstvertrauen eines Meisterschaftsanwärters.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.


Sunderland vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Sunderland vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardReinildoReinildoK. DansoK. DansoG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierB. BrobbeyB. BrobbeyD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Sunderland

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • R. Le Bris
  • M. Arteta

Form

SUN

SUN - Form

REN
S2-1
IPS
N2-1
FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
CHE
S2-1
NAP
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Sunderland kommt mit einer gemischten Bilanz ins Spiel: zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage aus den jüngsten vier Pflichtspielen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brentford, davor ein 1:0 gegen Fulham. Die Niederlage gegen Ipswich mit 1:2 zeigt, dass die Defensive noch anfällig ist.

Arsenal ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und hat dabei zehn Tore erzielt. Nach dem 3:0 im Community Shield gegen Manchester City folgten Siege gegen Coventry (3:0), Aston Villa (1:0 auswärts) und Chelsea (2:1). Das 1:0 in Neapel zuletzt unterstreicht die defensive Stabilität der Gunners.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SunderlandUnentschiedenFC Arsenal
0
1
4
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
4Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Februar 2026 in der Premier League statt – Arsenal gewann zu Hause mit 3:0. Davor trennten sich die Mannschaften im November 2025 in Sunderland 2:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen geht Arsenal als deutlich dominantere Mannschaft hervor.

Sunderland vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
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