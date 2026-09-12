Das Spiel zwischen Sunderland und FC Arsenal beginnt am 12.09.2026, 21:00.

Anstoßzeit Sunderland gegen FC Arsenal

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Wer zeigt / überträgt Sunderland vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf Sky WOW und RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr die direkten Links zum Stream.

Sunderland vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Arsenal gastiert im Stadium of Light bei Sunderland – ein Premier-League-Duell, das den Tabellenführer aus dem Norden Londons in eine der lautstärksten Arenen Englands führt.

Sunderland startete durchwachsen in die Saison. Aus den jüngsten vier Ligaspielen holte das Team von Regis Le Bris nur einen Sieg, und das Remis gegen Brentford zuletzt zeigte die Grenzen des eigenen Spiels auf. Auf dem zwölften Tabellenplatz stehend, braucht Sunderland dringend Punkte.

Arsenal präsentiert sich dagegen in beeindruckender Verfassung. Die Gunners gewannen vier der letzten fünf Pflichtspiele – darunter einen 2:1-Erfolg gegen Chelsea in der Liga und zuletzt ein 1:0 gegen Napoli in der Champions League. Mikel Artetas Mannschaft steht auf Tabellenplatz zwei und zeigt sich als ernsthafter Titelkandidat.

Der Ausfall von William Saliba in der Abwehr ist ein Faktor, den Arsenal kompensieren muss. Trotzdem reist das Team mit breiter Brust nach Sunderland – gestützt auf Geschlossenheit, Tiefe im Kader und das Selbstvertrauen eines Meisterschaftsanwärters.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr hier.





Sunderland vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Sunderland kommt mit einer gemischten Bilanz ins Spiel: zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage aus den jüngsten vier Pflichtspielen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brentford, davor ein 1:0 gegen Fulham. Die Niederlage gegen Ipswich mit 1:2 zeigt, dass die Defensive noch anfällig ist.

Arsenal ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen und hat dabei zehn Tore erzielt. Nach dem 3:0 im Community Shield gegen Manchester City folgten Siege gegen Coventry (3:0), Aston Villa (1:0 auswärts) und Chelsea (2:1). Das 1:0 in Neapel zuletzt unterstreicht die defensive Stabilität der Gunners.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Februar 2026 in der Premier League statt – Arsenal gewann zu Hause mit 3:0. Davor trennten sich die Mannschaften im November 2025 in Sunderland 2:2. Aus den letzten fünf direkten Duellen geht Arsenal als deutlich dominantere Mannschaft hervor.

Sunderland vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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