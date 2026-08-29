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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

SC Verl - Fortuna Köln
SC Verl
Fortuna Köln
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt SC Verl gegen Fortuna Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Verl und Fortuna Köln beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit SC Verl gegen Fortuna Köln

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und Fortuna Köln wird live bei MagentaSport übertragen. Dort sind alle Partien der 3. Liga zu sehen – per Stream direkt auf dem Gerät der Wahl.

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SC Verl vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

SC Verl empfängt Fortuna Köln in der 3. Liga – ein Duell zweier Mannschaften, die einen holprigen Saisonstart hinter sich haben und dringend Punkte benötigen.

Die Gastgeber aus dem Kreis Gütersloh stehen unter Trainer Orest Shala unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den ersten beiden Ligaspielen dieser Saison – darunter ein 2:4 gegen MSV Duisburg und ein 1:4 gegen Alemannia Aachen – haben die Stimmung getrübt. Dazu kam ein frühes Pokal-Aus gegen den Hamburger SV mit 0:3.

Fortuna Köln reist mit einer gemischten Bilanz an. Das Team von Trainer Matthias Mink holte aus den ersten beiden Drittliga-Spielen dieser Saison nur einen Punkt, verlor in Sonnenhof Großaspach und trennte sich 1:1 von Alemannia Aachen.

Für beide Klubs ist dieser Spieltag ein frühes Signal: Wer den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will, muss liefern. Verl als Vorletzter und Köln als 16. trennen in der Tabelle nur wenige Plätze.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


SC Verl vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

SC Verl vs Fortuna Köln Voraussichtliche Aufstellungen

SC Verl crest
SC Verl
VEL
Aufstellung
Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK
Fortuna Köln crest
Fortuna Köln
FOK

Trainer

  • O. Shala

Form

VEL

VEL - Form

TSV
S3-0
RBL
N4-0
ALA
N4-1
DUI
N2-4
HSV
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FOK

FOK - Form

PAD
N2-1
SIE
S2-1
SFL
U2-2
SHG
N1-0
ALA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

SC Verl kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 3:0 gegen 1860 München. Zuletzt setzte es ein 0:3 im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, davor verlor Verl 2:4 gegen MSV Duisburg und 1:4 gegen Alemannia Aachen. In diesen fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zwölf.

Fortuna Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Alemannia Aachen in der 3. Liga. Zuvor verlor Köln 1:0 gegen Sonnenhof Großaspach. Die übrigen Partien stammen noch aus der Viertliga-Saison, darunter ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte und ein 2:1-Sieg gegen Sportfreunde Siegen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC VerlUnentschiedenFortuna Köln
1
2
2
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
END
Deutschland 4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
2
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste direkte Duell fand am 20. September 2019 statt: Fortuna Köln verlor damals zu Hause gegen SC Verl mit 0:2 in der vierten Liga. Aus den vorliegenden fünf Aufeinandertreffen gewann Verl zweimal, Köln einmal, zweimal endete die Partie torlos. Alle fünf Begegnungen wurden in der damaligen Regionalliga ausgetragen.

SC Verl vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
220072+56
S
S
2
SaarbrückenSaarbrückenSAB
220062+46
S
S
3
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
211062+44
S
U
4
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
211052+34
U
S
5
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
211042+24
U
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
211065+14
U
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
211054+14
U
S
8
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
210153+23
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
210143+13
S
N
10
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
210156-13
S
N
11
MeppenMeppenSVM
210123-13
S
N
12
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
210112-13
N
S
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
310246-23
N
N
S
14
RW EssenRW EssenESN
210135-23
S
N
15
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
310224-23
S
N
N
16
IngolstadtIngolstadtFCI
20203302
U
U
17
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
201112-11
U
N
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
200224-20
N
N
19
SC VerlSC VerlVEL
200238-50
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
200217-60
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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