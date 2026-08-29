Das Spiel zwischen SC Verl und Fortuna Köln beginnt am 29.08.2026, 14:00.

Anstoßzeit SC Verl gegen Fortuna Köln

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und Fortuna Köln wird live bei MagentaSport übertragen. Dort sind alle Partien der 3. Liga zu sehen – per Stream direkt auf dem Gerät der Wahl.

SC Verl vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

SC Verl empfängt Fortuna Köln in der 3. Liga – ein Duell zweier Mannschaften, die einen holprigen Saisonstart hinter sich haben und dringend Punkte benötigen.

Die Gastgeber aus dem Kreis Gütersloh stehen unter Trainer Orest Shala unter erheblichem Druck. Drei Niederlagen in den ersten beiden Ligaspielen dieser Saison – darunter ein 2:4 gegen MSV Duisburg und ein 1:4 gegen Alemannia Aachen – haben die Stimmung getrübt. Dazu kam ein frühes Pokal-Aus gegen den Hamburger SV mit 0:3.

Fortuna Köln reist mit einer gemischten Bilanz an. Das Team von Trainer Matthias Mink holte aus den ersten beiden Drittliga-Spielen dieser Saison nur einen Punkt, verlor in Sonnenhof Großaspach und trennte sich 1:1 von Alemannia Aachen.

Für beide Klubs ist dieser Spieltag ein frühes Signal: Wer den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will, muss liefern. Verl als Vorletzter und Köln als 16. trennen in der Tabelle nur wenige Plätze.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





SC Verl vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Form

SC Verl kommt mit einer Bilanz von einem Sieg und vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der einzige Erfolg war ein 3:0 gegen 1860 München. Zuletzt setzte es ein 0:3 im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, davor verlor Verl 2:4 gegen MSV Duisburg und 1:4 gegen Alemannia Aachen. In diesen fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zwölf.

Fortuna Köln weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 gegen Alemannia Aachen in der 3. Liga. Zuvor verlor Köln 1:0 gegen Sonnenhof Großaspach. Die übrigen Partien stammen noch aus der Viertliga-Saison, darunter ein 2:2 gegen Sportfreunde Lotte und ein 2:1-Sieg gegen Sportfreunde Siegen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand am 20. September 2019 statt: Fortuna Köln verlor damals zu Hause gegen SC Verl mit 0:2 in der vierten Liga. Aus den vorliegenden fünf Aufeinandertreffen gewann Verl zweimal, Köln einmal, zweimal endete die Partie torlos. Alle fünf Begegnungen wurden in der damaligen Regionalliga ausgetragen.

SC Verl vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

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