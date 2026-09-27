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Wer zeigt / überträgt Norwegen vs. Portugal heute live im TV und Livestream?

Norwegen - Portugal
Norwegen
Portugal
UEFA Nations League A

In der UEFA Nations League A spielt Norwegen gegen Portugal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Norwegen und Portugal beginnt am 27.09.2026, 20:45.

Anstoßzeit Norwegen gegen Portugal

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 2
Ullevaal

Wer zeigt / überträgt Norwegen vs Portugal heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Alle Informationen zur Übertragung sind unten aufgeführt.

DAZN

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Norwegen vs. Portugal: Spielvorschau

Im Ullevaal-Stadion in Oslo empfängt Norwegen die portugiesische Nationalmannschaft in der UEFA Nations League A. Beide Teams stehen in Gruppe 4 und treffen in einem Duell aufeinander, das den weiteren Verlauf der Gruppe maßgeblich beeinflussen könnte.

Norwegen reist mit frischem Selbstvertrauen in dieses Spiel. Trainer Ståle Solbakken kann auf einen Kader mit Weltklasse-Qualität bauen – allen voran Erling Haaland, der im Sturm für Gefahr sorgt. Martin Ødegaard als Spielmacher und Antonio Nusa auf den Flügeln verleihen dem norwegischen Spiel zusätzliche Kreativität.

Portugal tritt unter Jorge Jesus an, der seit seiner Amtsübernahme klare Botschaften aussendet: Vergangenheit schützt niemanden vor dem Bankplatz. Cristiano Ronaldo steht trotz seiner beeindruckenden Karriere unter Beobachtung – Jesus hat deutlich gemacht, dass Leistung über Reputation steht.

Die Gäste verfügen über eine technisch versierte Mannschaft. Bruno Fernandes und Vitinha kontrollieren das Mittelfeld, während João Félix und Pedro Neto für Tempo und Torgefahr in der Offensive sorgen.

Das Duell zwischen dem norwegischen Pressing-Fußball und der portugiesischen Spielkultur verspricht eine taktisch interessante Partie. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Norwegen vs. Portugal: Aufstellungen

Norwegen vs Portugal Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Norwegen crest
Norwegen
NOR
Aufstellung
Portugal crest
Portugal
POR
4-1-3-2
Örjan Haaskjold NylandÖrjan Haaskjold NylandTorbjörn Lysaker HeggemTorbjörn Lysaker HeggemF. AursnesF. AursnesK. AjerK. AjerJ. RyersonJ. RyersonP. BergP. BergS. BergeS. BergeMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardO. BobbO. BobbA. NusaA. NusaE. HaalandE. HaalandD. CostaD. CostaN. TavaresN. TavaresR. VeigaR. VeigaR. DiasR. DiasJ. CanceloJ. CanceloP. NetoP. NetoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesR. NevesR. NevesC. RonaldoC. RonaldoJoao FélixJoao Félix
Portugal crest
Portugal
POR
4-3-3
Norwegen

Startelf

Portugal

Trainer

  • S. Solbakken
  • J. Jesus

Form

NOR

NOR - Form

FRA
N1-4
ELF
S1-2
BRA
S1-2
ENG
N1-2
DEN
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
POR

POR - Form

UZB
S5-0
COL
U0-0
CRO
S2-1
ESP
N0-1
WAL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Norwegen kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft drei Siege und verlor zweimal. Zuletzt bezwang Norwegen Dänemark mit 3:2 in der Nations League. Im WM-Turnier schlug man Brasilien und die Elfenbeinküste, unterlag aber England im Viertelfinale mit 1:2 und Frankreich in der Gruppenphase mit 1:4.

Portugal weist ebenfalls drei Siege aus den vergangenen fünf Partien auf, bei einer Niederlage und einem Unentschieden. Den jüngsten Auftritt bestritt die Mannschaft mit einem 1:0-Sieg gegen Wales in der Nations League. Bei der WM setzte sich Portugal gegen Kroatien (2:1) durch, schied aber gegen Spanien mit 0:1 aus dem Turnier aus. Gegen Kolumbien gab es ein torloses Remis.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

NorwegenUnentschiedenPortugal
1
0
3
Freundschaftsspiele
Portugal badge
Portugal
POR
3
Norwegen badge
Norwegen
NOR
0
END
European Championship Qualification
Portugal badge
Portugal
POR
1
Norwegen badge
Norwegen
NOR
0
END
European Championship Qualification
Norwegen badge
Norwegen
NOR
1
Portugal badge
Portugal
POR
0
END
Freundschaftsspiele
Norwegen badge
Norwegen
NOR
0
Portugal badge
Portugal
POR
1
END
1Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/4

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Nationen fand im Mai 2016 statt – Portugal gewann damals ein Freundschaftsspiel mit 3:0. In der jüngeren Vergangenheit dominierten die Portugiesen die Bilanz: Von den vier in den Daten erfassten Duellen gewann Portugal dreimal, Norwegen einmal – nämlich ein EM-Qualifikationsspiel im September 2010 mit 1:0 in Oslo.

Norwegen vs. Portugal: Die Tabellen

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
NorwegenNorwegenNOR
110032+13
S
2
PortugalPortugalPOR
110010+13
S
3
DänemarkDänemarkDEN
100123-10
N
4
WalesWalesWAL
100101-10
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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