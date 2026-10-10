Das Spiel zwischen Meppen und VfB Stuttgart II beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Meppen gegen VfB Stuttgart II

Wer zeigt / überträgt Meppen vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und VfB Stuttgart II wird live übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

Meppen vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den VfB Stuttgart II. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Meppen erlebt derzeit eine schwere Phase. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass Lucas Beniermanns Mannschaft erhebliche Probleme hat, Ergebnisse zu produzieren.

Die Stuttgarter Reserve unter Nico Willig ist ebenfalls nicht in Bestform. Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien macht deutlich, dass auch der VfB-Nachwuchs Stabilität vermisst.

Für Meppen geht es um mehr als nur drei Punkte. Ein weiteres Ausrutschen könnte die Situation im Abstiegskampf deutlich verschärfen.

Stuttgart II hat zumindest gezeigt, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Beim 3:3 gegen Jahn Regensburg zuletzt bewies der Nachwuchs Comeback-Qualitäten, auch wenn ein Punkt am Ende zu wenig war.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die Punkte brauchen und sich keine weiteren Rückschläge leisten können. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.





Meppen vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Form

Meppen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage setzte es gegen Hoffenheim II mit 0:1. Besonders auffällig war das 1:6-Debakel gegen Saarbrücken, das die Anfälligkeit der Defensive unterstreicht. Insgesamt erzielte Meppen in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte elf.

VfB Stuttgart II kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 3:3 gegen Jahn Regensburg. Zuvor gab es eine 2:3-Niederlage gegen Hansa Rostock. In fünf Spielen traf Stuttgart II neunmal und ließ elf Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen vor. Eine Einschätzung auf Basis historischer Duelle ist daher nicht möglich.

Meppen vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

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