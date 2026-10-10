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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Meppen vs. VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Meppen - VfB Stuttgart II
Meppen
VfB Stuttgart II
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Meppen gegen VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Meppen und VfB Stuttgart II beginnt am 10.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Meppen gegen VfB Stuttgart II

Wer zeigt / überträgt Meppen vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Meppen und VfB Stuttgart II wird live übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

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Meppen vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt der SV Meppen den VfB Stuttgart II. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Meppen erlebt derzeit eine schwere Phase. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen zeigen, dass Lucas Beniermanns Mannschaft erhebliche Probleme hat, Ergebnisse zu produzieren.

Die Stuttgarter Reserve unter Nico Willig ist ebenfalls nicht in Bestform. Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Partien macht deutlich, dass auch der VfB-Nachwuchs Stabilität vermisst.

Für Meppen geht es um mehr als nur drei Punkte. Ein weiteres Ausrutschen könnte die Situation im Abstiegskampf deutlich verschärfen.

Stuttgart II hat zumindest gezeigt, dass die Mannschaft Tore erzielen kann. Beim 3:3 gegen Jahn Regensburg zuletzt bewies der Nachwuchs Comeback-Qualitäten, auch wenn ein Punkt am Ende zu wenig war.

Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die Punkte brauchen und sich keine weiteren Rückschläge leisten können. Alle Infos zur Übertragung gibt es weiter unten.


Meppen vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Meppen vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Beniermann

Form

SVM

SVM - Form

ALA
S0-3
SAB
N1-6
VEL
N2-1
FCK
N1-3
TSG
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

F95
N1-0
WUK
S1-2
PRM
N1-2
HRO
N3-2
SSV
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Meppen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Niederlage setzte es gegen Hoffenheim II mit 0:1. Besonders auffällig war das 1:6-Debakel gegen Saarbrücken, das die Anfälligkeit der Defensive unterstreicht. Insgesamt erzielte Meppen in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte elf.

VfB Stuttgart II kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Resultat war ein 3:3 gegen Jahn Regensburg. Zuvor gab es eine 2:3-Niederlage gegen Hansa Rostock. In fünf Spielen traf Stuttgart II neunmal und ließ elf Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen vor. Eine Einschätzung auf Basis historischer Duelle ist daher nicht möglich.

Meppen vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
7601197+1218
S
S
N
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
7502199+1015
S
S
S
N
S
3
RW EssenRW EssenESN
84311612+415
U
U
S
S
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
74121912+713
S
U
N
S
N
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
7412148+613
S
S
U
N
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
73311515012
U
S
N
U
S
7
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
7322118+311
S
N
U
S
N
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
73131110+110
S
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
731367-110
N
S
S
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
73131013-310
S
U
S
S
N
12
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
72328809
S
N
U
U
S
13
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
722369-38
N
U
U
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
7223711-48
N
N
S
N
S
15
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
72141215-37
U
N
N
S
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
72141115-47
N
S
N
N
N
17
MeppenMeppenSVM
7205815-76
N
N
N
N
S
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
71241317-45
U
N
U
N
N
19
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
7124513-85
N
S
N
U
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
71151015-54
N
N
U
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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