Das Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest beginnt am 29.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Liverpool gegen Nottingham Forest

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 07:30 Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest ist in Deutschland live bei Sky WOW und RTL+ zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Liverpool vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Liverpool empfängt Nottingham Forest in der Premier League auf Anfield. Für beide Mannschaften ist es ein früher Gradmesser in einer Saison, die mit gemischten Ergebnissen begonnen hat.

Bei den Reds sorgt derzeit weniger das Spielfeld für Schlagzeilen als die Transferaktivitäten rund um den Klub. Trainer Andoni Iraola hat öffentlich eingeräumt, dass er die Zukunft von Cody Gakpo nicht garantieren kann, während der Klub gleichzeitig kurz vor dem Abschluss einer Verpflichtung des französischen Angreifers Bradley Barcola von Paris Saint-Germain steht.

Auf dem Rasen startete Liverpool mit einem 2:2-Unentschieden gegen Newcastle United in die Premier-League-Saison. Das war kein Traumstart für eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit mehr Konstanz anstrebt.

Nottingham Forest reist nach einem schwierigen Saisonbeginn nach Liverpool. Oliver Glasners Mannschaft verlor das Ligaspiel gegen Leeds United mit 0:1 und schied wenige Tage später im EFL Cup gegen denselben Gegner mit 0:2 aus. Zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds setzen den Gästen früh unter Druck.

Forest hat im Sommer investiert: Stürmer Liam Delap wechselte für 50 Millionen Pfund von Chelsea zum Klub und soll dem Angriff neue Durchschlagskraft verleihen. Ob er in Anfield von Beginn an auflaufen wird, bleibt abzuwarten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.





Liverpool vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt in der Premier League endete mit einem 2:2 gegen Newcastle United. Zuvor gab es in der Vorbereitung ein torloses Remis gegen Como sowie einen 2:0-Sieg im Rückspiel gegen denselben Gegner. Liverpool erzielte in diesen fünf Partien insgesamt acht Tore, kassierte aber auch sieben.

Nottingham Forest weist ebenfalls zwei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf, dazu kommt eine weitere Niederlage. Der Rückstand in der Formkurve ist deutlich: Die Gäste verloren zuletzt zweimal gegen Leeds – 0:1 in der Premier League und 0:2 im EFL Cup. In der Vorbereitung schlug Forest Brest mit 2:0 und Bayer Leverkusen mit 2:1. Insgesamt erzielte Forest vier Tore in fünf Spielen und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 in Nottingham statt: Forest unterlag Liverpool mit 0:1. Davor gewann Liverpool im November 2025 auf Anfield deutlich mit 3:0 gegen Forest. Aus den letzten fünf Premier-League-Duellen zwischen beiden Klubs hat Liverpool vier Siege geholt, bei einem Unentschieden – Forest wartet noch auf einen Sieg in dieser Serie.

Liverpool vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

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