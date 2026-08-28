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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool
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Premier League

In der Premier League spielt Liverpool gegen Nottingham Forest. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest beginnt am 29.08.2026, 13:30.

Anstoßzeit Liverpool gegen Nottingham Forest

crest
Premier League - Spielwoche 2
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest ist in Deutschland live bei Sky WOW und RTL+ zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Liverpool vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Liverpool empfängt Nottingham Forest in der Premier League auf Anfield. Für beide Mannschaften ist es ein früher Gradmesser in einer Saison, die mit gemischten Ergebnissen begonnen hat.

Bei den Reds sorgt derzeit weniger das Spielfeld für Schlagzeilen als die Transferaktivitäten rund um den Klub. Trainer Andoni Iraola hat öffentlich eingeräumt, dass er die Zukunft von Cody Gakpo nicht garantieren kann, während der Klub gleichzeitig kurz vor dem Abschluss einer Verpflichtung des französischen Angreifers Bradley Barcola von Paris Saint-Germain steht.

Auf dem Rasen startete Liverpool mit einem 2:2-Unentschieden gegen Newcastle United in die Premier-League-Saison. Das war kein Traumstart für eine Mannschaft, die in dieser Spielzeit mehr Konstanz anstrebt.

Nottingham Forest reist nach einem schwierigen Saisonbeginn nach Liverpool. Oliver Glasners Mannschaft verlor das Ligaspiel gegen Leeds United mit 0:1 und schied wenige Tage später im EFL Cup gegen denselben Gegner mit 0:2 aus. Zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds setzen den Gästen früh unter Druck.

Forest hat im Sommer investiert: Stürmer Liam Delap wechselte für 50 Millionen Pfund von Chelsea zum Klub und soll dem Angriff neue Durchschlagskraft verleihen. Ob er in Anfield von Beginn an auflaufen wird, bleibt abzuwarten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – das erfahrt ihr hier.


Liverpool vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Liverpool vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
1A. Becker5Jérémy Jacquet30J. Frimpong6M. Kerkez4V. van Dijk38R. Gravenberch23V. Munoz8D. Szoboszlai7F. Wirtz18C. Gakpo9A. Isak26M. Sels5Murillo31N. Milenkovic2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams6Ibrahim Sangaré24J. McAtee10M. Gibbs-White34O. Aina11I. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Nottingham Forest

Trainer

  • A. Iraola
  • O. Glasner

Form

LIV

LIV - Form

LEE
N2-4
ASM
N2-3
COM
S2-0
COM
U0-0
NEW
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NFO

NFO - Form

BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
LEE
N0-1
LEE
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Liverpool kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt in der Premier League endete mit einem 2:2 gegen Newcastle United. Zuvor gab es in der Vorbereitung ein torloses Remis gegen Como sowie einen 2:0-Sieg im Rückspiel gegen denselben Gegner. Liverpool erzielte in diesen fünf Partien insgesamt acht Tore, kassierte aber auch sieben.

Nottingham Forest weist ebenfalls zwei Siege und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen auf, dazu kommt eine weitere Niederlage. Der Rückstand in der Formkurve ist deutlich: Die Gäste verloren zuletzt zweimal gegen Leeds – 0:1 in der Premier League und 0:2 im EFL Cup. In der Vorbereitung schlug Forest Brest mit 2:0 und Bayer Leverkusen mit 2:1. Insgesamt erzielte Forest vier Tore in fünf Spielen und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 in Nottingham statt: Forest unterlag Liverpool mit 0:1. Davor gewann Liverpool im November 2025 auf Anfield deutlich mit 3:0 gegen Forest. Aus den letzten fünf Premier-League-Duellen zwischen beiden Klubs hat Liverpool vier Siege geholt, bei einem Unentschieden – Forest wartet noch auf einen Sieg in dieser Serie.

Liverpool vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
6
HullHullHUL
110020+23
S
7
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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