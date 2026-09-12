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Wer zeigt / überträgt Liverpool vs. Fulham heute live im TV und Livestream?

Liverpool - Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League

In der Premier League spielt Liverpool gegen Fulham. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Liverpool und Fulham beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen Fulham

crest
Premier League - Spielwoche 4
Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Fulham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen, um die Partie in voller Länge zu sehen.

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Hier ansehen

Liverpool vs. Fulham: Spielvorschau

Liverpool empfängt Fulham am Samstag in der Premier League in Anfield. Andoni Iraola trifft mit seiner Mannschaft auf einen Gegner, der zuletzt in der Liga unter Druck geraten ist.

Die Reds kommen mit Rückenwind aus der Champions League, wo sie Atlético Madrid mit 2:1 bezwangen. Der Sieg war hart erkämpft, und Neuzugang Bradley Barcola stand dabei im Fokus – trotz einiger vergebener Chancen war sein erster Startelfeinsatz ein Schritt in die richtige Richtung.

Iraola hat jedoch eine klare Forderung an sein Team: Liverpool muss aufhören, Spiele langsam zu beginnen. Der Spanier will von Anpfiff an Dominanz zeigen – ein Muster, das die Reds bislang noch nicht konsequent abrufen konnten.

Bei Fulham läuft es in der Liga derzeit gar nicht rund. Drei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen haben das Team von Álvaro Arbeloa tief in die Abstiegszone gedrückt. Gegen einen formstarken Gastgeber braucht Fulham eine deutliche Leistungssteigerung.

Mit Cody Gakpo steht zudem ein weiterer Offensivspieler der Reds auf der Kippe – ein Adduktorenproblem aus dem Atlético-Spiel macht seinen Einsatz fraglich. Wie Iraola die Abwesenheiten im Kader kompensiert, bleibt abzuwarten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Liverpool vs. Fulham: Aufstellungen

Liverpool vs Fulham Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJérémy JacquetJérémy JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Fulham

Trainer

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa

Form

LIV

LIV - Form

COM
S2-0
NEW
U2-2
NFO
U2-2
IPS
S0-2
ATM
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FUL

FUL - Form

VFB
S1-0
CHE
N2-3
WIM
S3-0
SUN
N1-0
CRY
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Liverpool kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Reds gewannen zuletzt gegen Atlético Madrid (2:1) und Ipswich (2:0 auswärts), trennten sich zuvor aber sowohl von Nottingham Forest als auch von Newcastle United jeweils 2:2. Insgesamt erzielte Liverpool in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sechs.

Fulham dagegen verlor drei der letzten vier Ligaspiele. Die jüngste Niederlage setzte es gegen Crystal Palace (2:3), davor unterlag das Team Sunderland (0:1) und Chelsea (2:3). Lediglich im EFL Cup gegen AFC Wimbledon (3:0) gelang ein klarer Sieg. In der Liga erzielte Fulham in diesen fünf Spielen fünf Tore, kassierte aber acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
11Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der Premier League statt – Liverpool gewann daheim mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt Liverpool auf zwei Siege, während Fulham einmal gewann; zwei Partien endeten unentschieden. Die Gesamttorausbeute aus diesen fünf Spielen beläuft sich auf 15 Tore.

Liverpool vs. Fulham: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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