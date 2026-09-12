Das Spiel zwischen Liverpool und Fulham beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Liverpool gegen Fulham

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Anfield

Wer zeigt / überträgt Liverpool vs Fulham heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen, um die Partie in voller Länge zu sehen.

Liverpool vs. Fulham: Spielvorschau

Liverpool empfängt Fulham am Samstag in der Premier League in Anfield. Andoni Iraola trifft mit seiner Mannschaft auf einen Gegner, der zuletzt in der Liga unter Druck geraten ist.

Die Reds kommen mit Rückenwind aus der Champions League, wo sie Atlético Madrid mit 2:1 bezwangen. Der Sieg war hart erkämpft, und Neuzugang Bradley Barcola stand dabei im Fokus – trotz einiger vergebener Chancen war sein erster Startelfeinsatz ein Schritt in die richtige Richtung.

Iraola hat jedoch eine klare Forderung an sein Team: Liverpool muss aufhören, Spiele langsam zu beginnen. Der Spanier will von Anpfiff an Dominanz zeigen – ein Muster, das die Reds bislang noch nicht konsequent abrufen konnten.

Bei Fulham läuft es in der Liga derzeit gar nicht rund. Drei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen haben das Team von Álvaro Arbeloa tief in die Abstiegszone gedrückt. Gegen einen formstarken Gastgeber braucht Fulham eine deutliche Leistungssteigerung.

Mit Cody Gakpo steht zudem ein weiterer Offensivspieler der Reds auf der Kippe – ein Adduktorenproblem aus dem Atlético-Spiel macht seinen Einsatz fraglich. Wie Iraola die Abwesenheiten im Kader kompensiert, bleibt abzuwarten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Liverpool vs. Fulham: Aufstellungen

Form

Liverpool kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Reds gewannen zuletzt gegen Atlético Madrid (2:1) und Ipswich (2:0 auswärts), trennten sich zuvor aber sowohl von Nottingham Forest als auch von Newcastle United jeweils 2:2. Insgesamt erzielte Liverpool in diesem Zeitraum zehn Tore und kassierte sechs.

Fulham dagegen verlor drei der letzten vier Ligaspiele. Die jüngste Niederlage setzte es gegen Crystal Palace (2:3), davor unterlag das Team Sunderland (0:1) und Chelsea (2:3). Lediglich im EFL Cup gegen AFC Wimbledon (3:0) gelang ein klarer Sieg. In der Liga erzielte Fulham in diesen fünf Spielen fünf Tore, kassierte aber acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im April 2026 in der Premier League statt – Liverpool gewann daheim mit 2:0. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, kommt Liverpool auf zwei Siege, während Fulham einmal gewann; zwei Partien endeten unentschieden. Die Gesamttorausbeute aus diesen fünf Spielen beläuft sich auf 15 Tore.

Liverpool vs. Fulham: Die Tabellen

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