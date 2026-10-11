Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoHull
The MKM Stadium
team-logoEverton
Ansehen auf WOW
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Hull vs. Everton heute live im TV und Livestream?

Hull - Everton
Hull
Everton
Premier League

In der Premier League spielt Hull gegen Everton. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hull und Everton beginnt am 11.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Hull gegen Everton

crest
Premier League - Spielwoche 6
The MKM Stadium

Wer zeigt / überträgt Hull vs Everton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hull City und Everton wird live auf WOW übertragen. Dort könnt ihr die Partie im TV und Live-Stream verfolgen.

Sky WOW

WOW

Hier ansehen

Hull vs. Everton: Spielvorschau

Im MKM Stadium in Hull treffen zwei Premier-League-Klubs aufeinander, die sich im oberen Mitteldrittel der Tabelle behaupten wollen. Hull City empfängt Everton in einem Ligaspiel, das für beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Hull steht unter Trainer Sergej Jakirovic vor einer schwierigen Aufgabe. Die Tigers konnten zuletzt nicht überzeugen: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte Hull nur einen Sieg und kassierte dabei Niederlagen gegen Newcastle United und Sunderland.

Everton reist mit deutlich mehr Rückenwind nach Yorkshire. David Moyes hat seine Mannschaft in eine stabile Verfassung gebracht – kein Gegentor in den letzten beiden Pflichtspielen, dazu Punktgewinne gegen Tottenham und Manchester United in der Liga.

Abseits des Platzes ist bei Everton allerdings Unruhe spürbar. Die Friedkin Group hat den Klub zum Verkauf gestellt, nur zwei Jahre nach der Übernahme. Solche Nachrichten können eine Mannschaft belasten – oder sie zusammenschweißen.

Mit Jack Grealish, der seine zweite Leihe auf Merseyside absolviert, und dem 19-jährigen Harrison Armstrong, der im Sommer trotz eines vereinbarten Wechsels zu Nottingham Forest bei Everton blieb, verfügt Moyes über interessante Optionen im Mittelfeld.

Für Hull ist es ein Heimspiel, das Punkte dringend braucht. Für Everton geht es darum, die Tabellenregion zu festigen und die Stabilität der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Alle Infos zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zur aktuellen Form der beiden Teams gibt es im Folgenden.


Hull vs. Everton: Aufstellungen

Hull vs Everton Voraussichtliche Aufstellungen

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Aufstellung
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyR. GilesR. GilesJ. EganJ. Eganteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. Slaterteam-logoS. ThomasM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieJ. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerH. ArmstrongH. ArmstrongB. JohnsonB. JohnsonJ. GrealishJ. GrealishK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. HackneyH. HackneyT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
5-4-1
Hull

Startelf

Everton

Trainer

  • S. Jakirovic
  • D. Moyes

Form

HUL

HUL - Form

COV
S0-1
AVL
U0-0
SUN
N1-0
CHE
U2-2
NEW
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EVE

EVE - Form

BOU
U1-1
MUN
U2-2
TOT
U0-0
WOL
S1-0
IPS
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hull kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Tigers gewannen zuletzt auswärts bei Coventry mit 1:0, trennten sich dann von Aston Villa und Chelsea jeweils unentschieden, ehe Niederlagen gegen Sunderland im Carabao Cup (0:1) und gegen Newcastle United (1:2) folgten. Insgesamt erzielte Hull in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte fünf.

Everton präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Moyes' Mannschaft zwei Siege und drei Unentschieden bei null Niederlagen. Nach Remis gegen Bournemouth (1:1) und Manchester United (2:2) sowie einem torlosen Unentschieden bei Tottenham folgten zwei Pflichtspielsiege in Folge – 1:0 gegen Wolverhampton im Carabao Cup und 1:0 gegen Ipswich in der Liga. Everton erzielte in diesem Zeitraum fünf Tore und ließ nur zwei zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HullUnentschiedenEverton
1
2
2
England FA Cup
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
2
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im FA Cup im Januar 2022 statt, als Everton mit 3:2 in Hull gewann. In den fünf vorliegenden direkten Vergleichen konnte Everton zweimal gewinnen, Hull einmal; zwei Partien endeten unentschieden. Everton erzielte in diesen Spielen insgesamt elf Tore, Hull deren sieben.

Hull vs. Everton: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
10
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen