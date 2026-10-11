Das Spiel zwischen Hull und Everton beginnt am 11.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Hull gegen Everton

Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Wer zeigt / überträgt Hull vs Everton heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hull City und Everton wird live auf WOW übertragen. Dort könnt ihr die Partie im TV und Live-Stream verfolgen.

Hull vs. Everton: Spielvorschau

Im MKM Stadium in Hull treffen zwei Premier-League-Klubs aufeinander, die sich im oberen Mitteldrittel der Tabelle behaupten wollen. Hull City empfängt Everton in einem Ligaspiel, das für beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Hull steht unter Trainer Sergej Jakirovic vor einer schwierigen Aufgabe. Die Tigers konnten zuletzt nicht überzeugen: Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte Hull nur einen Sieg und kassierte dabei Niederlagen gegen Newcastle United und Sunderland.

Everton reist mit deutlich mehr Rückenwind nach Yorkshire. David Moyes hat seine Mannschaft in eine stabile Verfassung gebracht – kein Gegentor in den letzten beiden Pflichtspielen, dazu Punktgewinne gegen Tottenham und Manchester United in der Liga.

Abseits des Platzes ist bei Everton allerdings Unruhe spürbar. Die Friedkin Group hat den Klub zum Verkauf gestellt, nur zwei Jahre nach der Übernahme. Solche Nachrichten können eine Mannschaft belasten – oder sie zusammenschweißen.

Mit Jack Grealish, der seine zweite Leihe auf Merseyside absolviert, und dem 19-jährigen Harrison Armstrong, der im Sommer trotz eines vereinbarten Wechsels zu Nottingham Forest bei Everton blieb, verfügt Moyes über interessante Optionen im Mittelfeld.

Für Hull ist es ein Heimspiel, das Punkte dringend braucht. Für Everton geht es darum, die Tabellenregion zu festigen und die Stabilität der vergangenen Wochen zu bestätigen.

Alle Infos zur Übertragung, zu den Aufstellungen und zur aktuellen Form der beiden Teams gibt es im Folgenden.





Hull vs. Everton: Aufstellungen

Form

Hull kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Tigers gewannen zuletzt auswärts bei Coventry mit 1:0, trennten sich dann von Aston Villa und Chelsea jeweils unentschieden, ehe Niederlagen gegen Sunderland im Carabao Cup (0:1) und gegen Newcastle United (1:2) folgten. Insgesamt erzielte Hull in diesem Zeitraum vier Tore und kassierte fünf.

Everton präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Moyes' Mannschaft zwei Siege und drei Unentschieden bei null Niederlagen. Nach Remis gegen Bournemouth (1:1) und Manchester United (2:2) sowie einem torlosen Unentschieden bei Tottenham folgten zwei Pflichtspielsiege in Folge – 1:0 gegen Wolverhampton im Carabao Cup und 1:0 gegen Ipswich in der Liga. Everton erzielte in diesem Zeitraum fünf Tore und ließ nur zwei zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im FA Cup im Januar 2022 statt, als Everton mit 3:2 in Hull gewann. In den fünf vorliegenden direkten Vergleichen konnte Everton zweimal gewinnen, Hull einmal; zwei Partien endeten unentschieden. Everton erzielte in diesen Spielen insgesamt elf Tore, Hull deren sieben.

Hull vs. Everton: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.