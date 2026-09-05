Das Spiel zwischen Hertha BSC und Magdeburg beginnt am 06.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Magdeburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 07:30 Olympiastadion

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Magdeburg ist live bei Sky WOW zu sehen. Alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Livestream sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Hertha BSC vs. Magdeburg: Spielvorschau

Im Olympiastadion Berlin empfängt Hertha BSC den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Beide Klubs befinden sich in starker Frühform und treffen mit großen Ambitionen aufeinander.

Hertha BSC präsentiert sich in dieser Saison bislang nahezu makellos. Drei Ligasiege aus drei Spielen – darunter ein 4:1 gegen FC Heidenheim und ein 1:0 bei VfL Bochum – unterstreichen, dass Stefan Leitls Mannschaft ernsthafte Aufstiegsambitionen hegt. Auch im DFB-Pokal bei Saarbrücken blieb Hertha ungeschlagen.

Der Auftritt gegen Braunschweig war besonders eindrucksvoll: Hertha gewann auswärts mit 5:3 und bewies dabei eine beachtliche Offensivstärke. Mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen reist die Alte Dame als Tabellenzweiter in dieses Duell.

Magdeburg hat sich nach einem holprigen Saisonstart gefangen. Das 1:6 gegen Braunschweig zu Beginn war ein schmerzhafter Einschnitt, doch Petrik Sanders Mannschaft antwortete mit drei aufeinanderfolgenden Siegen – darunter ein 3:0 gegen Osnabrück in der Liga und ein 4:0 im DFB-Pokal beim Bahlinger SC. Zuletzt setzte sich Magdeburg auch gegen Holstein Kiel mit 2:0 durch.

Die Gäste aus Sachsen-Anhalt belegen aktuell den fünften Tabellenplatz und haben die Form der letzten Wochen klar gesteigert. Für Magdeburg ist ein Auswärtssieg im Olympiastadion möglich – aber alles andere als einfach.

Wer das Duell zwischen Hertha BSC und Magdeburg live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Hertha BSC vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Hertha BSC kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Ligasieg gelang am 28. August mit einem 5:3-Auswärtserfolg gegen Braunschweig. Davor schlug Hertha FC Heidenheim deutlich mit 4:1. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte zehn.

Magdeburg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Erfolg war ein 2:0 gegen Holstein Kiel am 30. August. Dem gegenüber steht das 1:6 gegen Braunschweig zu Saisonbeginn. In den fünf Partien traf Magdeburg insgesamt zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 3. Mai 2026 in der 2. Bundesliga statt: Magdeburg gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Hertha BSC. Das Hinspiel der laufenden Saison endete am 7. Dezember 2025 mit einem 2:0-Sieg für Magdeburg im Olympiastadion. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Magdeburg zweimal, Hertha BSC zweimal, ein Spiel endete remis.

Hertha BSC vs. Magdeburg: Die Tabellen

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