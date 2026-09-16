Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart II beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart II

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart II wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

Hansa Rostock empfängt VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Daniel Brinkmanns Mannschaft will vor heimischem Publikum an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und weiter Boden im Tabellenmittelfeld gutmachen.

Rostock steht aktuell auf Tabellenplatz acht und braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die Torchancen erzeugt, aber noch nicht die nötige Konstanz gefunden hat.

Die Gäste aus Stuttgart reisen als Tabellenvierzehnter an und befinden sich in einer schwierigen Phase. Nico Willigs Team hat in den vergangenen Wochen Niederlagen kassiert und kämpft darum, Stabilität zu finden.

Für Stuttgart geht es darum, auswärts Punkte zu holen und den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Die Partie bietet den Gästen die Chance, eine Reaktion auf zuletzt enttäuschende Ergebnisse zu zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.





Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Form

Hansa Rostock kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Rostock Viktoria Köln mit 0:4. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Wehen Wiesbaden sowie einen 4:2-Auswärtssieg in Saarbrücken. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte zwölf.

VfB Stuttgart II weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Das letzte Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster. Davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers. In fünf Spielen traf Stuttgart II siebenmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der 3. Liga statt: Hansa Rostock gewann das Heimspiel gegen VfB Stuttgart II mit 5:3. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Rostock mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Stuttgart II bei einem Unentschieden.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

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