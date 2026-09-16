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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Hansa Rostock
VfB Stuttgart II
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart II. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart II beginnt am 16.09.2026, 19:00.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart II

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 6

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs VfB Stuttgart II heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und VfB Stuttgart II wird live bei MagentaSport übertragen. Alle Optionen zur TV-Übertragung und zum Livestream sind nachfolgend aufgeführt.

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Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Spielvorschau

Hansa Rostock empfängt VfB Stuttgart II in der 3. Liga. Daniel Brinkmanns Mannschaft will vor heimischem Publikum an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und weiter Boden im Tabellenmittelfeld gutmachen.

Rostock steht aktuell auf Tabellenplatz acht und braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine Mannschaft, die Torchancen erzeugt, aber noch nicht die nötige Konstanz gefunden hat.

Die Gäste aus Stuttgart reisen als Tabellenvierzehnter an und befinden sich in einer schwierigen Phase. Nico Willigs Team hat in den vergangenen Wochen Niederlagen kassiert und kämpft darum, Stabilität zu finden.

Für Stuttgart geht es darum, auswärts Punkte zu holen und den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern. Die Partie bietet den Gästen die Chance, eine Reaktion auf zuletzt enttäuschende Ergebnisse zu zeigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Livestream und zur genauen Anstoßzeit.


Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Aufstellungen

Hansa Rostock vs VfB Stuttgart II Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Brinkmann

Form

HRO

HRO - Form

WMA
U3-3
VFB
N0-4
SAB
S2-4
SVW
U1-1
FCK
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
VFB

VFB - Form

HAV
S2-3
FCK
N1-3
F95
N1-0
WUK
S1-2
PRM
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hansa Rostock kommt aus den vergangenen fünf Pflichtspielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt unterlag Rostock Viktoria Köln mit 0:4. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Wehen Wiesbaden sowie einen 4:2-Auswärtssieg in Saarbrücken. Insgesamt erzielte Rostock in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte zwölf.

VfB Stuttgart II weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Das letzte Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster. Davor gelang ein 2:1-Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers. In fünf Spielen traf Stuttgart II siebenmal und ließ acht Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenVfB Stuttgart II
4
1
0
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
5
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
3
END
Deutschland 3 Liga
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VfB Stuttgart II
VFB
0
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Hansa Rostock
HRO
1
END
Deutschland 3 Liga
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
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Hansa Rostock
HRO
3
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
HRO
1
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
1
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
VfB Stuttgart II badge
VfB Stuttgart II
VFB
0
END
12Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 9. Mai 2026 in der 3. Liga statt: Hansa Rostock gewann das Heimspiel gegen VfB Stuttgart II mit 5:3. Aus den letzten fünf direkten Duellen führt Rostock mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Stuttgart II bei einem Unentschieden.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart II: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
6501156+915
S
N
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
6402169+712
S
S
N
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
5311107+310
S
S
U
S
N
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
531198+110
S
S
N
U
S
5
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
631266010
S
S
U
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
5302148+69
N
S
N
S
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
6222108+28
N
U
S
N
U
8
IngolstadtIngolstadtFCI
52216608
S
N
S
U
U
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
52211112-18
N
U
S
U
S
10
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
622257-28
U
U
S
N
N
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
5212117+47
U
N
S
S
N
12
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
52128807
S
N
N
U
S
13
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
62131013-37
S
N
N
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
6213812-47
U
S
S
N
N
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
51315506
U
U
S
U
N
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
520379-26
N
S
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
6204814-66
N
N
N
S
S
18
TSV HavelseTSV HavelseHAV
6114912-34
N
U
N
S
N
19
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
61141014-44
N
U
N
N
N
20
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
502329-72
N
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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