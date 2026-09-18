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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Greuther Fürth - Magdeburg
Greuther Fürth
Magdeburg
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Greuther Fürth gegen Magdeburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Magdeburg beginnt am 18.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Magdeburg

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Magdeburg ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Greuther Fürth vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der 1. FC Magdeburg reist zum Zweitliga-Duell in den Sportpark Ronhof Thomas Sommer, wo Greuther Fürth als Gastgeber wartet. Beide Klubs stehen nach dem Spieltag vor unterschiedlichen Vorzeichen.

Fürth belegt derzeit Tabellenplatz elf und braucht Punkte, um sich vom unteren Tabellendrittel zu lösen. Heiko Vogels Mannschaft präsentiert sich in dieser Saison anfällig in der Defensive und hat in fünf Pflichtspielen bereits elf Gegentore kassiert.

Magdeburg hingegen reist als Vierter der Tabelle an und zeigt sich in beeindruckender Form. Petrik Sanders Team hat zuletzt drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei Stärke in der Offensive bewiesen.

Die Bilanz der direkten Duelle ist spektakulär torreich: Beide Begegnungen der vergangenen Saison endeten 5:4 – einmal für jede Seite. Tore sind in diesem Aufeinandertreffen also keine Seltenheit.

Für Fürth ist es ein Heimspiel, das Pflichtcharakter hat. Magdeburg reist mit Rückenwind an und will den Anschluss an die Spitzengruppe festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Greuther Fürth vs. Magdeburg: Aufstellungen

Greuther Fürth vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • H. Vogel

Form

GFT

GFT - Form

FCN
N2-4
BOC
N1-2
COT
S3-4
HDH
N0-1
BOC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCM

FCM - Form

OSN
S0-3
BAH
S0-4
HSK
S2-0
BSC
N2-1
FCK
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen den VfL Bochum. Zuvor kassierte Fürth eine 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, ehe ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus für positive Schlagzeilen sorgte. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth sieben Tore, ließ aber elf Gegentreffer zu – die Defensive bleibt die größte Schwachstelle.

Magdeburg präsentiert sich deutlich stabiler und weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Der jüngste Erfolg war ein 3:0-Heimsieg gegen Kaiserslautern. Zuvor gewann der FCM mit 2:0 gegen Holstein Kiel und erzielte insgesamt 10 Tore bei nur vier Gegentoren in diesem Zeitraum – eine bemerkenswert effiziente Ausbeute.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Greuther FürthUnentschiedenMagdeburg
1
3
1
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
4
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
5
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
4
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
5
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
END
12Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 6. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Fürth verlor im eigenen Stadion mit 4:5 gegen Magdeburg. Auch das Hinspiel der Saison 2025/26 im August 2025 endete 5:4 – diesmal zugunsten von Fürth in Magdeburg. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Magdeburg zweimal, Fürth zweimal, ein Spiel endete remis. Die Begegnungen dieser beiden Teams sind für hohe Torquoten bekannt: In den letzten fünf Duellen fielen insgesamt 26 Tore.

Greuther Fürth vs. Magdeburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
5500156+915
S
S
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
5410156+913
S
U
S
S
S
3
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
54011210+212
S
S
S
N
S
4
MagdeburgMagdeburgFCM
5302108+29
S
N
S
S
N
5
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
5221107+38
N
U
S
S
U
6
KaiserslauternKaiserslauternFCK
522154+18
N
S
S
U
U
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
52121312+17
S
U
N
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
52124407
U
S
N
S
N
9
St. PauliSt. PauliFCP
51317706
S
U
N
U
U
10
OsnabrückOsnabrückOSN
5203811-36
N
S
S
N
N
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
5122810-25
U
N
S
N
U
12
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
5122611-55
N
U
N
U
S
13
BraunschweigBraunschweigEBS
5113121204
U
N
N
N
S
14
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
5113810-24
N
U
N
S
N
15
Hannover 96Hannover 96H96
511358-34
N
U
S
N
N
16
DarmstadtDarmstadtSVD
511348-44
S
N
N
N
U
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
5113712-54
U
N
N
S
N
18
Holstein KielHolstein KielHSK
503269-33
N
U
N
U
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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