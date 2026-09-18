Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Magdeburg beginnt am 18.09.2026, 18:30.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Magdeburg

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 6 18. Sept. 2026 - 12:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs Magdeburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Magdeburg ist live bei Sky WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Greuther Fürth vs. Magdeburg: Spielvorschau

Der 1. FC Magdeburg reist zum Zweitliga-Duell in den Sportpark Ronhof Thomas Sommer, wo Greuther Fürth als Gastgeber wartet. Beide Klubs stehen nach dem Spieltag vor unterschiedlichen Vorzeichen.

Fürth belegt derzeit Tabellenplatz elf und braucht Punkte, um sich vom unteren Tabellendrittel zu lösen. Heiko Vogels Mannschaft präsentiert sich in dieser Saison anfällig in der Defensive und hat in fünf Pflichtspielen bereits elf Gegentore kassiert.

Magdeburg hingegen reist als Vierter der Tabelle an und zeigt sich in beeindruckender Form. Petrik Sanders Team hat zuletzt drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei Stärke in der Offensive bewiesen.

Die Bilanz der direkten Duelle ist spektakulär torreich: Beide Begegnungen der vergangenen Saison endeten 5:4 – einmal für jede Seite. Tore sind in diesem Aufeinandertreffen also keine Seltenheit.

Für Fürth ist es ein Heimspiel, das Pflichtcharakter hat. Magdeburg reist mit Rückenwind an und will den Anschluss an die Spitzengruppe festigen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Greuther Fürth vs. Magdeburg: Aufstellungen

Form

Greuther Fürth kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen den VfL Bochum. Zuvor kassierte Fürth eine 0:1-Niederlage gegen Heidenheim, ehe ein 3:4-Auswärtssieg in Cottbus für positive Schlagzeilen sorgte. In diesen fünf Spielen erzielte Fürth sieben Tore, ließ aber elf Gegentreffer zu – die Defensive bleibt die größte Schwachstelle.

Magdeburg präsentiert sich deutlich stabiler und weist aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage auf. Der jüngste Erfolg war ein 3:0-Heimsieg gegen Kaiserslautern. Zuvor gewann der FCM mit 2:0 gegen Holstein Kiel und erzielte insgesamt 10 Tore bei nur vier Gegentoren in diesem Zeitraum – eine bemerkenswert effiziente Ausbeute.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 6. Februar 2026 in der 2. Bundesliga statt: Fürth verlor im eigenen Stadion mit 4:5 gegen Magdeburg. Auch das Hinspiel der Saison 2025/26 im August 2025 endete 5:4 – diesmal zugunsten von Fürth in Magdeburg. Aus den fünf vorliegenden Duellen gewann Magdeburg zweimal, Fürth zweimal, ein Spiel endete remis. Die Begegnungen dieser beiden Teams sind für hohe Torquoten bekannt: In den letzten fünf Duellen fielen insgesamt 26 Tore.

Greuther Fürth vs. Magdeburg: Die Tabellen

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