Das Spiel zwischen Greuther Fürth und FC Heidenheim beginnt am 06.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen FC Heidenheim

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 07:30 Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und FC Heidenheim wird live übertragen. Den TV-Kanal und die Möglichkeit zum Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

Im Sportpark Ronhof Thomas Sommer empfängt Greuther Fürth den FC Heidenheim zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen der Saison noch auf der Suche nach Konstanz.

Für die Gastgeber aus Fürth verlief der Saisonstart durchwachsen. Trainer Heiko Vogel sah sein Team zuletzt beim 3:4-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus zwar erfolgreich, doch die Niederlage zuvor gegen den 1. FC Nürnberg sitzt noch tief. Die Defensive bleibt eine Baustelle.

FC Heidenheim reist mit einem ähnlich gemischten Gefühlsbild an. Frank Schmidts Mannschaft feierte zuletzt einen eindrucksvollen 5:3-Heimsieg gegen Dynamo Dresden, kassierte davor aber eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC. Die Heidenheimer sind für ihre Heimstärke bekannt, müssen nun aber auswärts liefern.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Heidenheim mit Rang fünf deutlich vor Fürth auf Platz zehn. Für die Franken ist ein Sieg daheim beinahe Pflicht, wenn man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will.

Das Duell beider Teams hat in den vergangenen Jahren stets für interessante Begegnungen gesorgt. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Form

Greuther Fürth kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt war ein 3:4-Sieg bei Energie Cottbus in der 2. Bundesliga. Zuvor gab es ein 2:4 gegen den 1. FC Nürnberg und ein 1:1 gegen St. Pauli. Die Defensive kassierte in diesen fünf Spielen insgesamt elf Gegentore.

FC Heidenheim weist ebenfalls zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien auf. Zuletzt bezwang Heidenheim Dynamo Dresden mit 5:3. Davor setzte es ein 1:4 gegen Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Auch Heidenheim zeigte sich offensiv stark, ließ hinten aber zu viel zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 9. Oktober 2025 in einem Freundschaftsspiel statt und endete mit einem 1:0-Sieg für Greuther Fürth. Auch das Duell im Oktober 2023 gewannen die Fürther mit demselben Ergebnis. In den drei 2.-Bundesliga-Begegnungen der vorliegenden Daten holte Heidenheim zwei Siege, Fürth einen.

Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

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