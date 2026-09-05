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Deutschland 2 Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Greuther Fürth - FC Heidenheim
Greuther Fürth
FC Heidenheim
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Greuther Fürth gegen FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und FC Heidenheim beginnt am 06.09.2026, 13:30.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen FC Heidenheim

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Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 4
Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs FC Heidenheim heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und FC Heidenheim wird live übertragen. Den TV-Kanal und die Möglichkeit zum Live-Stream findet ihr in der Übersicht unten.

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Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Spielvorschau

Im Sportpark Ronhof Thomas Sommer empfängt Greuther Fürth den FC Heidenheim zum Zweitliga-Duell. Beide Mannschaften stehen nach den ersten Spieltagen der Saison noch auf der Suche nach Konstanz.

Für die Gastgeber aus Fürth verlief der Saisonstart durchwachsen. Trainer Heiko Vogel sah sein Team zuletzt beim 3:4-Auswärtssieg gegen Energie Cottbus zwar erfolgreich, doch die Niederlage zuvor gegen den 1. FC Nürnberg sitzt noch tief. Die Defensive bleibt eine Baustelle.

FC Heidenheim reist mit einem ähnlich gemischten Gefühlsbild an. Frank Schmidts Mannschaft feierte zuletzt einen eindrucksvollen 5:3-Heimsieg gegen Dynamo Dresden, kassierte davor aber eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Hertha BSC. Die Heidenheimer sind für ihre Heimstärke bekannt, müssen nun aber auswärts liefern.

In der Tabelle der 2. Bundesliga liegt Heidenheim mit Rang fünf deutlich vor Fürth auf Platz zehn. Für die Franken ist ein Sieg daheim beinahe Pflicht, wenn man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren will.

Das Duell beider Teams hat in den vergangenen Jahren stets für interessante Begegnungen gesorgt. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Aufstellungen

Greuther Fürth vs FC Heidenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT
Aufstellung
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Trainer

  • H. Vogel

Form

GFT

GFT - Form

SCF
S0-3
FCP
U1-1
FCN
N2-4
BOC
N1-2
COT
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HDH

HDH - Form

OSN
S4-3
BSC
N4-1
FCB
N2-4
JED
N5-2
DOD
S5-3
Tor erzielt (kassiert)
14/19
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Greuther Fürth kommt auf eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Der letzte Auftritt war ein 3:4-Sieg bei Energie Cottbus in der 2. Bundesliga. Zuvor gab es ein 2:4 gegen den 1. FC Nürnberg und ein 1:1 gegen St. Pauli. Die Defensive kassierte in diesen fünf Spielen insgesamt elf Gegentore.

FC Heidenheim weist ebenfalls zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen in den letzten fünf Partien auf. Zuletzt bezwang Heidenheim Dynamo Dresden mit 5:3. Davor setzte es ein 1:4 gegen Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Auch Heidenheim zeigte sich offensiv stark, ließ hinten aber zu viel zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Greuther FürthUnentschiedenFC Heidenheim
3
0
2
Klub Freundschaftsspiele
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Klub Freundschaftsspiele
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 9. Oktober 2025 in einem Freundschaftsspiel statt und endete mit einem 1:0-Sieg für Greuther Fürth. Auch das Duell im Oktober 2023 gewannen die Fürther mit demselben Ergebnis. In den drei 2.-Bundesliga-Begegnungen der vorliegenden Daten holte Heidenheim zwei Siege, Fürth einen.

Greuther Fürth vs. FC Heidenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
4310135+810
U
S
S
S
2
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
3
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
4220106+48
U
S
S
U
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
422051+48
S
S
U
U
5
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
3201101006
S
N
S
6
MagdeburgMagdeburgFCM
32016606
S
S
N
7
VfL BochumVfL BochumBOC
42023306
S
N
S
N
8
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
412168-25
U
N
U
S
9
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
411278-14
U
N
S
N
10
Greuther FürthGreuther FürthGFT
311178-14
S
N
U
11
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
41121012-24
U
N
N
S
12
Hannover 96Hannover 96H96
411246-24
U
S
N
N
13
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
14
St. PauliSt. PauliFCP
403167-13
U
N
U
U
15
Holstein KielHolstein KielHSK
403168-23
U
N
U
U
16
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
17
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
4103510-53
N
N
S
N
18
DarmstadtDarmstadtSVD
401327-51
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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