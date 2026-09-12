Das Spiel zwischen FC Chelsea und Hull beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Hull

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt FC Chelsea vs Hull heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Optionen, um die Partie live zu streamen.

FC Chelsea vs. Hull: Spielvorschau

Chelsea empfängt Hull City in der Premier League im Stamford Bridge. Für die Blues geht es darum, nach der jüngsten Niederlage gegen Arsenal wieder in die Spur zu finden und den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Xabi Alonso hat Chelsea seit seiner Ankunft in eine andere Mannschaft verwandelt. Der Spanier stellte zuletzt unter Beweis, dass er auch in Drucksituationen die richtigen Antworten findet – seine Halbzeitanpassungen beim dramatischen 6:3-Sieg gegen Leeds United im Carabao Cup sorgten für Aufsehen.

Pedro Neto hat sich unter Alonso zu einer Schlüsselfigur entwickelt und gerade erst seinen Vertrag bis 2032 verlängert. Der Portugiese ist in Topform und dürfte erneut eine zentrale Rolle in der Offensive der Blues spielen.

Hull City reist als Dritter der Premier-League-Tabelle nach London – ein Zeichen dafür, dass Trainer Sergej Jakirovic die Mannschaft gut eingestellt hat. Zuletzt trennten sich die Tigers torlos von Aston Villa, ehe sie im Carabao Cup gegen Sunderland ausschieden.

Das Duell hat auch eine Randnotiz: Hull City wurde vom Fußballverband mit einer Geldstrafe belegt und drei Fans erhielten Stadionverbote nach diskriminierenden Gesängen beim FA-Cup-Spiel gegen Chelsea im Februar. Der Klub hat die Strafe akzeptiert und seine Anhänger vor dem Wiedersehen ausdrücklich zur Besonnenheit aufgerufen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.





FC Chelsea vs. Hull: Aufstellungen

Form

Chelsea kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt besiegten die Blues Leeds United mit 6:3 im Carabao Cup – ein Spiel, das Chelsea nach einem Rückstand erst in der zweiten Hälfte drehte. Davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal in der Premier League. Insgesamt erzielte Chelsea in diesen fünf Spielen 18 Tore und kassierte zehn.

Hull City weist ebenfalls drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen vor. Die Tigers gewannen zuletzt gegen Manchester United mit 2:0 in der Premier League und trennten sich danach torlos von Aston Villa. Im Carabao Cup schied Hull gegen Sunderland mit 0:1 aus. In den fünf Spielen erzielte Hull vier Tore und kassierte zwei.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Februar 2026 im FA Cup statt: Hull City unterlag Chelsea zuhause mit 0:4. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, gewann Chelsea alle fünf Begegnungen und erzielte dabei insgesamt 14 Tore, während Hull lediglich einen Treffer beisteuerte.

FC Chelsea vs. Hull: Die Tabellen

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