Das Spiel zwischen FC Arsenal und Leeds beginnt am 10.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Leeds

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Leeds heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arsenal und Leeds ist live auf Sky WOW sowie RTL+ zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream findet ihr bei den jeweiligen Anbietern.

FC Arsenal vs. Leeds: Spielvorschau

Arsenal empfängt Leeds United im Emirates Stadium in London zum Premier League-Duell. Für Mikel Arteta und seine Mannschaft geht es darum, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Boden gutzumachen.

Die Gunners stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wissen um die Bedeutung eines Heimsiegs gegen den Tabellenfünften aus Yorkshire. Arsenal kommt als amtierender Premier-League-Meister in dieses Spiel – der erste Titelgewinn seit 22 Jahren machte die vergangene Saison zu einer historischen.

Doch Arteta muss auf eine Reihe wichtiger Spieler verzichten. William Saliba, Declan Rice und Bukayo Saka fehlen ebenso wie Ben White, Kai Havertz und Ezri Konsa. Die Verletzungsliste ist lang und stellt die Tiefe des Kaders auf eine ernste Probe.

Leeds reist mit Selbstvertrauen an. Daniel Farke führt eine Mannschaft ins Feld, die zuletzt Newcastle United mit 4:1 besiegte und in der Liga auf dem fünften Platz steht. Die Gäste aus dem Norden Englands sind kein leichter Gegner.

Die direkte Bilanz zwischen beiden Klubs spricht deutlich für Arsenal. Zuletzt gewannen die Londoner das Aufeinandertreffen im Januar dieses Jahres mit 4:0 in Leeds – eine Demonstration der Kräfteverhältnisse.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Streaming-Optionen es gibt, erfahrt ihr nachfolgend.





FC Arsenal vs. Leeds: Aufstellungen

Form

Arsenal kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton, während zuvor Siege gegen Sunderland (2:0 auswärts) und Chelsea (2:1 zuhause) standen. In der Champions League gewann Arsenal auswärts bei Napoli mit 1:0. Insgesamt erzielte Arsenal in den letzten fünf Pflichtspielen neun Tore und kassierte vier.

Leeds präsentiert sich in der Liga stabil. Aus den letzten vier Ligaspielen holten die Gäste einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der deutlichste Auftritt war das 4:1 gegen Newcastle United. Im EFL Cup setzte es eine klare 3:6-Niederlage gegen Chelsea. Leeds erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen sieben Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im Januar 2026 statt: Leeds empfing Arsenal und verlor deutlich mit 0:4. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Arsenal die Serie klar – mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg für Leeds sowie einem Torverhältnis, das die Überlegenheit der Londoner unterstreicht. Leeds hat in dieser Serie kein einziges Mal gewonnen.

FC Arsenal vs. Leeds: Die Tabellen

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