Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoLeeds
Ansehen auf Sky WOWAnsehen auf RTL+
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. Leeds heute live im TV und Livestream?

FC Arsenal - Leeds
FC Arsenal
Leeds
Premier League

In der Premier League spielt FC Arsenal gegen Leeds. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Arsenal und Leeds beginnt am 10.10.2026, 13:30.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen Leeds

crest
Premier League - Spielwoche 6
Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs Leeds heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Arsenal und Leeds ist live auf Sky WOW sowie RTL+ zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zum Live-Stream findet ihr bei den jeweiligen Anbietern.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

RTL+

RTL+

Hier ansehen

FC Arsenal vs. Leeds: Spielvorschau

Arsenal empfängt Leeds United im Emirates Stadium in London zum Premier League-Duell. Für Mikel Arteta und seine Mannschaft geht es darum, nach zuletzt gemischten Ergebnissen wieder Boden gutzumachen.

Die Gunners stehen derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz und wissen um die Bedeutung eines Heimsiegs gegen den Tabellenfünften aus Yorkshire. Arsenal kommt als amtierender Premier-League-Meister in dieses Spiel – der erste Titelgewinn seit 22 Jahren machte die vergangene Saison zu einer historischen.

Doch Arteta muss auf eine Reihe wichtiger Spieler verzichten. William Saliba, Declan Rice und Bukayo Saka fehlen ebenso wie Ben White, Kai Havertz und Ezri Konsa. Die Verletzungsliste ist lang und stellt die Tiefe des Kaders auf eine ernste Probe.

Leeds reist mit Selbstvertrauen an. Daniel Farke führt eine Mannschaft ins Feld, die zuletzt Newcastle United mit 4:1 besiegte und in der Liga auf dem fünften Platz steht. Die Gäste aus dem Norden Englands sind kein leichter Gegner.

Die direkte Bilanz zwischen beiden Klubs spricht deutlich für Arsenal. Zuletzt gewannen die Londoner das Aufeinandertreffen im Januar dieses Jahres mit 4:0 in Leeds – eine Demonstration der Kräfteverhältnisse.

Wo das Spiel live zu sehen ist und welche Streaming-Optionen es gibt, erfahrt ihr nachfolgend.


FC Arsenal vs. Leeds: Aufstellungen

FC Arsenal vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriC. MosqueraC. MosqueraJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceViktor GyökeresViktor GyökeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Leeds

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Farke

Form

ARS

ARS - Form

CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

BRE
U1-1
BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brighton, während zuvor Siege gegen Sunderland (2:0 auswärts) und Chelsea (2:1 zuhause) standen. In der Champions League gewann Arsenal auswärts bei Napoli mit 1:0. Insgesamt erzielte Arsenal in den letzten fünf Pflichtspielen neun Tore und kassierte vier.

Leeds präsentiert sich in der Liga stabil. Aus den letzten vier Ligaspielen holten die Gäste einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der deutlichste Auftritt war das 4:1 gegen Newcastle United. Im EFL Cup setzte es eine klare 3:6-Niederlage gegen Chelsea. Leeds erzielte in den letzten fünf Pflichtspielen sieben Tore und kassierte neun.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs fand im Januar 2026 statt: Leeds empfing Arsenal und verlor deutlich mit 0:4. Schaut man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Arsenal die Serie klar – mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg für Leeds sowie einem Torverhältnis, das die Überlegenheit der Londoner unterstreicht. Leeds hat in dieser Serie kein einziges Mal gewonnen.

FC Arsenal vs. Leeds: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen